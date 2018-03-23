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Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, сообщает Reuters. Президент отметил, что сделал это неохотно, потому что в документе много вещей, которыми он недоволен.
«Так как это важно для обеспечения национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете», — пояснил Трамп. Он предупредил, что в дальнейшем не будет подписывать бюджеты, если в них будет так много положений, с которыми он не согласен.
Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и «дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается».
Трамп отметил, что он серьезно раздумывал над тем, чтобы заблокировать бюджет, но достижения в сфере финансирования обороны, предусмотренные в проекте бюджета, остановили его.
Если бы Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 г.
100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа
Patrick Semansky / AP
20 января. Состоялась инаугурация Дональда Трампа. Он выступил с жесткой речью, назвав социально-экономическую политику предшественников «американской мясорубкой» и пообещав принимать решения в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики исключительно в интересах американских рабочих и их семей
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Andrew Harnik / AP
Споры о том, сколько человек посетило церемонию (в реальности – в 2-3 раза меньше, чем первую инаугурацию Обамы), привели к появлению еще одного крылатого выражения, на которые были столь богаты связанные с Трампом события последнего года, – «альтернативные факты»
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John Minchillo / AP
21 января. Уже на следующий день на улицы вышло более 1 млн человек, чтобы выразить протест Трампу. «Женский марш» начался как митинг в Вашингтоне с участием десятков знаменитостей
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SAUL LOEB / AFP
23 января. В первый день работы президент, во время предвыборной кампании объяснявший ухудшение жизни американцев процессами глобализации, подписал отказ от участия США в Транстихоокеанском партнерстве
13 февраля. Советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. В публичных заявлениях и в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом он отрицал, что в декабре обсуждал вопрос санкций с послом России Сергеем Кисляком. Это не соответствовало действительности
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MOLLY RILEY / AFP
В феврале сенатский комитет по разведке начал расследование о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США. В поле зрения – возможные контактымежду соратниками Трампа и представителями России до и после выборов, атаки предположительно российских хакеров на серверы национального комитета демократической партии. Затем к расследованию подключился комитет по разведке палаты представителей
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Dominique FAGET / AFP
Российская тема стала одной из основных после выборов. «Если Путину нравится Трамп, а Трампу нравится Путин – это отличная вещь для всего мира», – заявил президент в январе. В феврале: «Я не знаю Путина, не вел бизнеса в России. <…> Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею». В апреле: «Посмотрим на Путина в течение некоторого времени. Будет просто чудесно, если мы сможем поладить с Путиным, с Россией. Это может произойти, а может не произойти, может, будет как раз наоборот»
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Jose Luis Magana / AP
16 февраля. Акция «День без иммигрантов». Во многих городах иммигранты не вышли на работу, не посещали школы и магазины, протестуя против политики Трампа и демонстрируя свою важность для экономики и культуры
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Mario Anzuoni / Reuters
26 февраля. Трамп стал одним из главных «героев» церемонии вручения кинопремии «Оскар». «Эту трансляцию смотрят миллионы американцев и более чем в 225 странах мира, которые нас теперь ненавидят. Думаю, это потрясающе», – сыронизировал ведущий Джимми Киммел
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Jim Lo Scalzo / AP
28 февраля. Первое выступление Трампа в конгрессе. Он выбрал примирительный тон, попросил конгрессменов забыть про «мелочную вражду», работать вместе с ним в таких областях, как здравоохранение, налогообложение, инфраструктура. Речь вызвала положительные отзывы
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Aaron P. Bernstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
16 марта. В проекте бюджета на 2018 финансовый год Трамп предложил увеличить оборонные расходы на $54 млрд (в 2017 ф. г. – $611 млрд), уменьшить расходы на госдепартамент на 28%, также резко сократить ассигнования на охрану природы, программы помощи другим государствам, на науку и искусство
13/24
Julie Watson / AP
Одно из главных предвыборных обещаний Трампа – строительство стены на границе с Мексикой. Он попросил на этот проект $1,5 млрд уже в этом финансовом году и еще $2,6 млрд – в 2018 ф. г. Конгрессмены давать деньги не хотят
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Pablo Martinez Monsivais / AP
17 марта. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Трамп, ранее критиковавший НАТО, подтвердил приверженность США альянсу, но потребовал от союзников выделять не менее 2% ВВП на оборону. Он также выступил за мирное решение конфликта на Украине
15/24
Cliff Owen / AP
20 марта. Директор ФБР Джеймс Коми (на фото) впервые заявил, что бюро ведет расследование о возможной «координации» между людьми Трампа и Россией в ходе предвыборной кампании. Один из этих людей – бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт
16/24
Jonathan Ernst / Reuters
24 марта. Несмотря на активное участие Трампа, первая с начала его президентства крупная законодательная инициатива – отмена реформы здравоохранения, принятой при Обаме, – провалилась. Демократы (на фото) выступили против, республиканцы не смогли договориться о новой версии закона
17/24
Михаил Воскресенский / РИА Новости
7 апреля. США нанесли по Сирии удар 59 крылатыми ракетами. Была атакована авиабаза «Шайрат», с которой, по утверждению США, сирийские войска произвели авианалет на город Хан-Шейхун с использованием химического оружия, повлекший многочисленные жертвы
18/24
Carlos Barria / Reuters
7 апреля. Удар по Сирии произошел в первый день встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп, активно критиковавший Китай за его торговую политику, действовал прагматично. Он предложил пойти на уступки Китаю в торговле в обмен на его помощь в предотвращении угроз со стороны КНДР. Трамп также не стал признавать Китай валютным манипулятором
19/24
Sergei Karpukhin / Reuters
12 апреля. Первый визит госсекретаря, бывшего гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона в Москву. Какого-либо прорыва в двусторонних отношениях на переговорах не произошло
20/24
Matt Rourke / AP
18 апреля. Трамп запустил программу импортозамещения, подписав указ «Buy American. Hire Americans». Предусматривается пересмотр правил выдачи рабочих виз, торговых соглашений и системы госзакупок
21/24
Carlos Barria / Reuters
26 апреля. Представлен план налоговой реформы, уместившийся на одной странице. Предполагается снижение налога на прибыль, ставок подоходного налога и др. Но отсутствие деталей и источников финансирования не позволяет рассчитать последствия реформы
22/24
Mikhail Klimentyev / Sputnik / AP
27 апреля. Пентагон начал расследование в отношении Майкла Флинна. В 2014 г. ведомство четко объяснило Флинну, что он не может принимать платежи от организаций, связанных с зарубежными правительствами, без одобрения министерства. Но впоследствии Флинну заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным (на фото). Также он получал деньги от Турции
23/24
NICHOLAS KAMM / AFP
27 апреля. «Теперь у меня намного больше работы, чем раньше. Я думал, что мне будет намного легче», – откровенно сказал Трамп в интервью Reuters, подводя итог своих первых 100 дней на посту президента
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Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.
«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям», — цитирует министра «РИА Новости».
Позже Мединский сообщил ТАСС, что предложил режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым театр-студию «Табакерка». По словам министра, Машков пока думает. Мединский добавил, что кандидатура режиссера рассматривалась и на должность худрука МХТ имени Чехова, но он отказался в пользу Женовача.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ был первый заместитель Табакова Юрий Кравец.
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск присоединился к движению #deletefacebook и удалил страницы своих компаний в Facebook. К этому Маска призвали пользователи в Twitter.
«Удалите страницу SpaceX на Facebook, если вы мужчина?» — написал один из пользователей. На это Маск ответил, что не знал о ее существовании, но может удалить.
Также подписчики предложили Маску удалить страницы компаний в Instagram (соцсеть принадлежит Facebook), но он пока этого не сделал.
Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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Сборная России проиграла в товарищеском матче сборной Бразилии 0:3. Все голы были забиты во втором тайме. На 53-й минуте отличился бразильский защитник Миранда, на 62-й минуте пенальти реализовал атакующий полузащитник Фелиппе Коутинью. Еще один гол на 66-й минуте забил бразильский нападающий Паульнью.
Матч проходил на стадионе «Лужники», на котором пройдут матчи открытия и финал чемпионата мира по футболу в 2018 г.
Следующий товарищеский матч сборная России сыграет во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге против сборной Франции.
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Шевченковский районный суд Киева принял решение оставить депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей на 59 суток. Об этом сообщает УНИАН.
Обвинение просило об избрании меры пресечения в виде ареста. Адвокаты Савченко утверждали, что у прокуратуры нет доказательств о планах народного депутата свергнуть власть и провести теракты. В свою очередь Савченко подчеркнула, что не собирается покидать Украину и избегать сотрудничества со следствием.
Савченко задержали на выходе из Верховной рады в четверг, 22 марта. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. Следствие предполагало, что она планировала совершить военный переворот в стране. После задержания Савченко объявила голодовку. Она назвала решение о ее задержании «политическим».
Технологии
Новости
«Доктор Веб» рассказал о распространении нового вируса на сайте YouTube
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Компания «Доктор Веб» обнаружила нового троянца, который распространяется в комментариях на YouTube. Вредоносная программа под названием Trojan.PWS.Stealer.23012 похищает с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию, включая сохраненные логины/пароли и файлы с рабочего стола.
«Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах», — говорится в сообщении компании.
Программа написана на языке Python и заражает компьютеры под управлением Microsoft Windows. Ее распространение началось в середине марта. Злоумышленники публикуют ссылки на вредоносную программу в комментариях к видеороликам на YouTube, посвященным компьютерным играм. Ссылки ведут на серверы «Яндекс.Диск».
«Чтобы убедить посетителя сайта нажать на ссылку, на страничках роликов публикуются комментарии, явно написанные из-под поддельных аккаунтов. При попытке перейти по такой ссылке потенциальная жертва загружает на свой компьютер самораспаковывающийся RAR-архив, который содержит троянца», — пояснил «Доктор Веб». Все украденные данные упаковываются в архив, который отправляется на сервер злоумышленников.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Владелец O1 Group Борис Минц ищет покупателей для НПФ «Будущее». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников – близкий к предпринимателю, ЦБ и одному из госбанков.
ЦБ уже одобрил смену владельцев фонда, рассказал один из собеседников. ЦБ не стал комментировать Reuters эту ситуацию, как и представители НПФ «Будущее» и Минца. «Частным пенсионным фондам все сложнее вести бизнес, добавьте к этому миллиардные убытки от инвестиций и непростые отношения с регулятором», – сказал агентству источник.
НПФ «Будущее» – третий по аккумулированным пенсионным накоплениям российский негосударственный пенсионный фонд. В 2016 г. фонд получил худший результат инвестирования среди НПФ – 4,1%, а по итогам девяти месяцев 2017 г. он получил отрицательную доходность в 0,1%.
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Сингапурский международный аэропорт «Чанги» шестой год подряд возглавил рейтингWorld Airport Awards, который составляет британская маркетинговая компания Skytrax на основе отзывов пассажиров.
Второе место занял южнокорейский «Инчхон». Он поменялся местами с аэропортом Токио «Ханэда», который в этом году оказался на третьей строчке.
В первую десятку также вошли международный аэропорт Гонконга, дохийский «Хамад», аэропорт Мюнхена им. Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт «Сэнторэа», расположенный на искусственном острове возле японского города Тонокамэ, лондонский «Хитроу», аэропорты Цюриха и Франкфурта-на-Майне.
В топ-100 вошли два московских аэропорта — «Шереметьево» и «Домодедово». Первый за год поднялся с 81-го на 68-е место, второй остался на 74-й строчке. В прошлом году в списке были три российских аэропорта — в 2018 г. аэропорт Казани не вошел в топ-100.
«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира
Alex Len
Британская исследовательско-аналитическая компания OAG составила рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира. В рейтинг включены аэропорты с пассажиропотоком более 2,5 млн человек в год. При его составлении учитывался временной лимит - задержкой рейса считался вылет самолета с опозданием на более чем 15 минут. Самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира стал токийский Ханэда. В 2017 г. 86,75% рейсов из этой воздушной гавани осуществлялись в срок
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Victor R. Caivano / AP
На втором месте рейтинга аэропорт Мадрида. 83,63% рейсов были осуществлены с задержкой не более 15 минут
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David Goldman / AP
На третьем месте рейтинга аэропорт Атланты: 82,38% вылетов выполнены в срок
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Chris Schneider / AP
На четвертом месте рейтинга аэропорт Денвера (82,24%)
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Tony Gutierrez / AP
На пятом месте рейтинга аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (81,36%)
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Edgar Su / Reuters
На шестом месте аэропорт Сингапура «Чанги» (80,57%)
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На седьмом месте чикагский аэропорт «О'Хара» (79,85%)
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Peter Dejong / AP
На восьмом месте аэропорт Амстердама (77,09%)
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Wikimedia
На девятом месте рейтинга аэропорт Франкфурта-на-Майне (76,35%)
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Tim Ireland / AP
На десятом месте рейтинга лондонский аэропорт «Хитроу» (74,80%). В топ-20 самых пунктуальных среди крупнейших аэропортов мира также входят аэропорты Лос-Анджелеса, Стамбула (им. Ататюрка), Нью-Йорка (им. Джона Кеннеди), Сан-Франциско, парижский аэропорт им. Шарля де Голля, Бангкока, Дубая, Дели, Гонконга и аэропорт «Инчхон» (Сеул)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди воздушных гаваней по количеству вылетающих от 20 до 30 млн человек в год на третьем месте рейтинга по точности вылетов оказался московский аэропорт «Шереметьево» (83,55%). По данному показателю его обошли аэропорт Миннеаполиса «Сент-Пол» (85,72%) и катарский «Хамад» (85,41%)
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Авиакомпания «Нордавиа» начнет выполнять рейсы между Москвой и Орском с 4 апреля. Об этом рассказал директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям перевозчика Виктор Аношкин, передает ТАСС.
На сайте «Нордавиа» уже можно купить билеты на этот маршрут, убедились «Ведомости».
До этого рейсы между Москвой и Орском выполняли «Саратовские авиалинии». Их самолет Ан-148, направлявшийся в Орск, потерпел крушение в начале февраля. На борту находился 71 человек, никто не выжил. После этого компанию на этом маршруте временно заменила «Ижавиа». Кроме того, Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» до 27 апреля. Если авиакомпания не устранит к этому сроку выявленные по итогам проверки недостатки, то с 28 апреля не сможет продолжать полеты.
В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»
Иннокентий Гаркаликов / Youtube
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье, сообщает МЧС
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Иннокентий Гаркаликов / Youtube
На борту лайнера, по предварительным данным, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа
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Иннокентий Гаркаликов / Youtube
Самолет вылетел из «Домодедово» в Орск (Оренбургская область) в 14.21 мск, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта
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Самолет был новым, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Он был произведен менее восьми лет назад и ранее принадлежал авиакомпании «Россия». Фотография с места происшествия: телеканал 360
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Станислав Красильников / ТАСС
Воздушное судно пропало с радаров спустя две минуты после вылета, передают агентства
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Станислав Красильников / ТАСС
Спасатели прибыли на место падения самолета, там обнаружены тела погибших
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Станислав Красильников / ТАСС
К 18.34 мск один из бортовых самописцев был обнаружен на месте крушения. Место проведения поисковой операции оцеплено сотрудниками Росгвардии и МВД
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Рассматриваются все версии случившегося
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Скриншот с сайта flightradar24.com
По данным FlightRadar, самолет на четвертой минуте прекратил набор высоты и начал снижение
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Скриншот с сайта flightradar24.com
Перед тем как потерять связь с системой, самолет за 22 сек. потерял километр высоты
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ТАСС
«Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым», в России собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе
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ТАСС
В понедельник, 12 февраля, в Оренбургской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. На фото: житель Орска держит свечу в аэропорту города
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Запрещенная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за захват заложников на юге Франции, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший заложников в супермаркете, ликвидирован. По последним данным, им оказался 30-летний выходец из Марокко. При захвате заложников он кричал лозунги ИГ, а во время переговоров с полицией потребовал освободить Салаха Абдеслама — организатора парижских терактов 13 ноября 2015 г., унесших жизни 130 человек.
СМИ сообщают о трех погибших заложниках. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что произошедшее по всем признакам будет квалифицировано как теракт.
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На годовом собрании акционеров Samsung Electronics был принят ряд решений, касающихся изменения структуры управления компанией. Об этом говорится в пресс-релизе Samsung.
В частности, решено разделить должности генерального директора и председателя совета директоров компании. Кроме того, акционеры одобрили увеличение числа членов совета директоров с 9 до 11. При этом в совет директоров второй раз за всю историю компании вошла женщина — Ким Сун Ук. Возглавил совет директоров бывший финансовый директор компании Ли Сан Хон.
Собрание также проголосовало за назначение директоров по каждому из основных направлений работы Samsung — производство мобильных телефонов, электронные комплектующие и материалы и бытовая электроника.
Решение изменить структуру управления компанией было принято после того, как вице-президент Samsung Ли Чжэ Ён — фактический руководитель и наследник империи — был приговорен к пяти годам тюрьмы. Он признан виновным во взяточничестве, растрате, сокрытии активов за границей и клятвопреступлении.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продает более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. При этом Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева
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Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев на сегодняшнем заседании наблюдательного совета переизбран на новый двухлетний срок, сообщил сайт биржи. Действующий контракт Александра Афанасьева истекает в конце апреля 2018 г.
Афанасьев стал предправления Московской биржи в 2012 г. До этого он был председателем секции валютного рынка ММВБ, а в середине 1990-х - членом правления банка «Империал».