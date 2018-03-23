Новости
Политика
Новости

Трамп подписал закон о бюджете США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, сообщает Reuters. Президент отметил, что сделал это неохотно, потому что в документе много вещей, которыми он недоволен.

«Так как это важно для обеспечения национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете», — пояснил Трамп. Он предупредил, что в дальнейшем не будет подписывать бюджеты, если в них будет так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и «дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается».

Трамп отметил, что он серьезно раздумывал над тем, чтобы заблокировать бюджет, но достижения в сфере финансирования обороны, предусмотренные в проекте бюджета, остановили его.

Если бы Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 г.

100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа

Стиль жизни
Новости

Назначен новый художественный руководитель МХТ имени Чехова

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям», — цитирует министра «РИА Новости».

Позже Мединский сообщил ТАСС, что предложил режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым театр-студию «Табакерка». По словам министра, Машков пока думает. Мединский добавил, что кандидатура режиссера рассматривалась и на должность худрука МХТ имени Чехова, но он отказался в пользу Женовача.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ был первый заместитель Табакова Юрий Кравец.

Роли Олега Табакова: с 1960-х по 2010-е

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla в Facebook

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск присоединился к движению #deletefacebook и удалил страницы своих компаний в Facebook. К этому Маска призвали пользователи в Twitter.

«Удалите страницу SpaceX на Facebook, если вы мужчина?» — написал один из пользователей. На это Маск ответил, что не знал о ее существовании, но может удалить.

Также подписчики предложили Маску удалить страницы компаний в Instagram (соцсеть принадлежит Facebook), но он пока этого не сделал.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Стиль жизни
Новости

Cборная России по футболу уступила в товарищеском матче бразильцам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сборная России проиграла в товарищеском матче сборной Бразилии 0:3. Все голы были забиты во втором тайме. На 53-й минуте отличился бразильский защитник Миранда, на 62-й минуте пенальти реализовал атакующий полузащитник Фелиппе Коутинью. Еще один гол на 66-й минуте забил бразильский нападающий Паульнью.

Матч проходил на стадионе «Лужники», на котором пройдут матчи открытия и финал чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге против сборной Франции.

Политика
Новости

Надежду Савченко оставили под стражей до середины мая

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шевченковский районный суд Киева принял решение оставить депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей на 59 суток. Об этом сообщает УНИАН.

Обвинение просило об избрании меры пресечения в виде ареста. Адвокаты Савченко утверждали, что у прокуратуры нет доказательств о планах народного депутата свергнуть власть и провести теракты. В свою очередь Савченко подчеркнула, что не собирается покидать Украину и избегать сотрудничества со следствием.

Савченко задержали на выходе из Верховной рады в четверг, 22 марта. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. Следствие предполагало, что она планировала совершить военный переворот в стране. После задержания Савченко объявила голодовку. Она назвала решение о ее задержании «политическим».

Технологии
Новости

«Доктор Веб» рассказал о распространении нового вируса на сайте YouTube

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Доктор Веб» обнаружила нового троянца, который распространяется в комментариях на YouTube. Вредоносная программа под названием Trojan.PWS.Stealer.23012 похищает с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию, включая сохраненные логины/пароли и файлы с рабочего стола.

«Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах», — говорится в сообщении компании.

Программа написана на языке Python и заражает компьютеры под управлением Microsoft Windows. Ее распространение началось в середине марта. Злоумышленники публикуют ссылки на вредоносную программу в комментариях к видеороликам на YouTube, посвященным компьютерным играм. Ссылки ведут на серверы «Яндекс.Диск».

«Чтобы убедить посетителя сайта нажать на ссылку, на страничках роликов публикуются комментарии, явно написанные из-под поддельных аккаунтов. При попытке перейти по такой ссылке потенциальная жертва загружает на свой компьютер самораспаковывающийся RAR-архив, который содержит троянца», — пояснил «Доктор Веб». Все украденные данные упаковываются в архив, который отправляется на сервер злоумышленников.

10 главных кибератак в истории человечества

Финансы
Новости

Борис Минц может продать НПФ «Будущее»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Владелец O1 Group Борис Минц ищет покупателей для НПФ «Будущее». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников – близкий к предпринимателю, ЦБ и одному из госбанков.

ЦБ уже одобрил смену владельцев фонда, рассказал один из собеседников. ЦБ не стал комментировать Reuters эту ситуацию, как и представители НПФ «Будущее» и Минца. «Частным пенсионным фондам все сложнее вести бизнес, добавьте к этому миллиардные убытки от инвестиций и непростые отношения с регулятором», – сказал агентству источник.

НПФ «Будущее» – третий по аккумулированным пенсионным накоплениям российский негосударственный пенсионный фонд. В 2016 г. фонд получил худший результат инвестирования среди НПФ – 4,1%, а по итогам девяти месяцев 2017 г. он получил отрицательную доходность в 0,1%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Домодедово» и «Шереметьево» вошли в сотню лучших аэропортов мира

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сингапурский международный аэропорт «Чанги» шестой год подряд возглавил рейтинг World Airport Awards, который составляет британская маркетинговая компания Skytrax на основе отзывов пассажиров.

Второе место занял южнокорейский «Инчхон». Он поменялся местами с аэропортом Токио «Ханэда», который в этом году оказался на третьей строчке.

В первую десятку также вошли международный аэропорт Гонконга, дохийский «Хамад», аэропорт Мюнхена им. Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт «Сэнторэа», расположенный на искусственном острове возле японского города Тонокамэ, лондонский «Хитроу», аэропорты Цюриха и Франкфурта-на-Майне.

В топ-100 вошли два московских аэропорта — «Шереметьево» и «Домодедово». Первый за год поднялся с 81-го на 68-е место, второй остался на 74-й строчке. В прошлом году в списке были три российских аэропорта — в 2018 г. аэропорт Казани не вошел в топ-100.

«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

Бизнес
Новости

«Нордавиа» заменит «Саратовские авиалинии» на маршруте Москва – Орск

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания «Нордавиа» начнет выполнять рейсы между Москвой и Орском с 4 апреля. Об этом рассказал директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям перевозчика Виктор Аношкин, передает ТАСС.

На сайте «Нордавиа» уже можно купить билеты на этот маршрут, убедились «Ведомости».

До этого рейсы между Москвой и Орском выполняли «Саратовские авиалинии». Их самолет Ан-148, направлявшийся в Орск, потерпел крушение в начале февраля. На борту находился 71 человек, никто не выжил. После этого компанию на этом маршруте временно заменила «Ижавиа». Кроме того, Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» до 27 апреля. Если авиакомпания не устранит к этому сроку выявленные по итогам проверки недостатки, то с 28 апреля не сможет продолжать полеты.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Выбор редактора
Политика
Новости

ИГ взяло на себя ответственность за захват заложников во Франции

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Запрещенная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за захват заложников на юге Франции, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший заложников в супермаркете, ликвидирован. По последним данным, им оказался 30-летний выходец из Марокко. При захвате заложников он кричал лозунги ИГ, а во время переговоров с полицией потребовал освободить Салаха Абдеслама — организатора парижских терактов 13 ноября 2015 г., унесших жизни 130 человек.

СМИ сообщают о трех погибших заложниках. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что произошедшее по всем признакам будет квалифицировано как теракт. 

Технологии
Новости

Samsung изменил структуру руководства компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На годовом собрании акционеров Samsung Electronics был принят ряд решений, касающихся изменения структуры управления компанией. Об этом говорится в пресс-релизе Samsung.

В частности, решено разделить должности генерального директора и председателя совета директоров компании. Кроме того, акционеры одобрили увеличение числа членов совета директоров с 9 до 11. При этом в совет директоров второй раз за всю историю компании вошла женщина — Ким Сун Ук. Возглавил совет директоров бывший финансовый директор компании Ли Сан Хон.

Собрание также проголосовало за назначение директоров по каждому из основных направлений работы Samsung производство мобильных телефонов, электронные комплектующие и материалы и бытовая электроника.

Решение изменить структуру управления компанией было принято после того, как вице-президент Samsung Ли Чжэ Ён — фактический руководитель и наследник империи — был приговорен к пяти годам тюрьмы. Он признан виновным во взяточничестве, растрате, сокрытии активов за границей и клятвопреступлении.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Финансы
Новости

Предправления Московской биржи переизбран еще на два года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев на сегодняшнем заседании наблюдательного совета переизбран на новый двухлетний срок, сообщил сайт биржи. Действующий контракт Александра Афанасьева истекает в конце апреля 2018 г.

Афанасьев стал предправления Московской биржи в 2012 г. До этого он был председателем секции валютного рынка ММВБ, а в середине 1990-х - членом правления банка «Империал».

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото