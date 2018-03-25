Журнал Time поместил на обложку номера Путина с короной на голове

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Около 150 человек перекрыли дорогу к мусорному полигону под Коломной

В воскресенье, 25 марта, около 150 жителей подмосковной Коломны перекрыли дорогу на въезд к полигону «Воловичи», который расположен в нескольких километрах от города.

Это стихийная акция, людей никто не звал перекрывать дорогу, они вышли сами, сказал «Ведомостям» один из участников движения «Нет свалке в Коломне». «Люди самостоятельно вышли перекрывать дорогу мусоровозам, они опасаются повторения истории Волоколамска, запах свалки уже распространяется на близлежащие поселения, – сказал он. – На месте есть сотрудники полиции, но пока все проходит спокойно, без задержаний». Мусоровозы разворачиваются, а «Камазам» с грунтом, предназначенным для пересыпки тела полигона, жители дают проехать, говорит собеседник издания.

Жители города с конца прошлого года протестуют против ситуации с мусорным полигоном «Воловичи». Полигон мощностью 100 000 т в год изначально предназначался для нужд города и примыкающих к нему территорий. Однако, по данным активистов, с апреля прошлого года нагрузка на полигон кардинально увеличилась. По итогам прошлого года на полигоне было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности, следует из иска Коломенской городской прокуратуры к предприятию «Спецавтохозяйство», управляющему полигоном (с документом ознакомились «Ведомости»).

Уже зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки и они опасаются, что летом ситуация ухудшится. 11 февраля в городе прошел митинг, на котором собралось около 3000 человек. Также жители протестовали против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей», и строительства мусоросжигательного завода на границе с Коломенским городским округом.

Также в воскресенье протестующие перекрыли дорогу к стройке мусоросжигательного завода рядом с селом Свистягино Воскресенского района. Несколько машин перегородили проезд к стройке, но недавно протестующие перестали выходить на связь, сказала «Ведомостям» представитель движения «Отпор» Наталья Самойлова.

Протест проходит и рядом с деревней Морево в Рузском районе Московской области. Люди блокируют дорогу, по которой начали возить твердые бытовые отходы к отработанному карьеру, расположенному рядом с населенным пунктом.

Жители другого подмосковного города – Волоколамска – уже несколько месяцев протестуют против нарушений в работе мусорного полигона «Ядрово». Они жалуются на увеличившийся поток грузовых машин с отходами и главное – на неприятный запах. Местные жители требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск, закрыть полигон, отказаться от строительства нового полигона и мусоросжигательного завода.

В субботу в Волоколамске продолжились протесты против свалки. Пикет прошел у здания администрации, в нем участвовали около 1000 человек, сообщили активисты.