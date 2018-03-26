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Росгвардия проверит действия охранников во время пожара в кемеровском торговом центре

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Росгвардия проверит, как действовали охранники после возникновения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил советник директора ведомства Александр Хинштейн.

«Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии ЧОО (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц)», – написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

Так он прокомментировал новость со ссылкой на очевидцев о том, что охранники ТЦ после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

По последним данным, в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 56 человек. За медицинской помощью обратились 44 пострадавших, из них 10 человек остаются в стационаре.

Пожар в четырехэтажном ТРЦ в центре Кемерова начался в воскресенье, 25 марта. Ликвидировать открытые участки огня удалось лишь к утру 26 марта, спустя 12 часов после начала возгорания.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следственный комитет сообщил о задержании четырех человек, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатор помещения.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове

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Стиль жизни
Новости

Умер создатель МММ Сергей Мавроди

Ведомости
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Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер в московской больнице. Об этом первой написала газета «Московский комсомолец». Источник РБК в МВД подтвердил эту информацию, как и собеседник «Интерфакса».

По информации «МК» и «Интерфакса», Мавроди стало плохо на автобусной остановке, случайный прохожий  вызвал скорую, и Мавроди госпитализировали, но спасти не смогли. В свою очередь РБК со ссылкой на своего собеседника пишет, что Мавроди доставили в больницу из квартиры на Комсомольском проспекте, где он жил. Причиной смерти могло стать переохлаждение или сердечная недостаточность, точная информация будет известна после вскрытия, уточняет «Интерфакс».

Мавроди было 62 года, он родился в Москве, окончил Московский институт электроники и математики (МИЭМ – с 2011 г. часть ВШЭ). В 1994 г. Мавроди избрали депутатом Госдумы, но лишили мандата год спустя. Он также хотел участвовать в президентских выборах в 1996 г., однако ЦИК отказал ему в регистрации.

Мавроди известен тем, что основал несколько финансовых пирамид МММ. Их основная модель – якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. Первая появилась еще в 1989 г., ее вкладчиками к 1994 г. были около 15 млн человек. В 1997 г. кооператив МММ признали банкротом. Точных данных о пострадавших нет. Это могло быть несколько десятков тысяч человек, полагало следствие. По другим данным, пострадать могли более миллиона человек. В начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Через три года он вышел на свободу и основал очередную финансовую пирамиду. Его последний проект МММ был открыт в Китае в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше.

МММ: жертвы и поклонники

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Политика
Новости

Польские спецслужбы сообщили об аресте «российского шпиона»

Ведомости
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Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает телеканал TVP. Подозреваемый арестован на три месяца. В отношении него  возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый Марек В. (его фамилия не раскрывается) работал в экономическом отделе одной из государственных структур Польши. По данным польских властей, мужчина поддерживал контакты с сотрудниками российских спецслужб, работавшими под прикрытием в посольстве в Варшаве, и передавал им сведения об инвестициях, важных с точки зрения интересов польской стороны.

Как указывает TVP, подозреваемый в шпионаже имел доступ к материалам об энергетической инфраструктуре Польши. В частности, речь о проектах снижения зависимости страны от поставок российского газа.

Согласно материалам дела, Марек В. предоставил сотрудникам спецслужб России информацию о планах польского правительства, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2», сообщил польский телеканал.

Польские власти проинформировали спецслужбы других стран Евросоюза о задержании подозреваемого в шпионаже, указывает телеканал.

«РИА Новости» сообщает, что 26 марта в МИД Польши был вызван посол России в Польше Сергей Андреев. Позже агентство сообщило о вызове российского посла в посольство России в Литве. ТАСС со ссылкой на источник в посольстве России в Эстонии передает о вызове российского дипломатического представителя в МИД страны. В посольстве России в Латвии агентству рассказали, что посол России в Латвии Евгений Лукьянов также вызван в МИД к 15.00. Причины вызова российских послов в МИДы этих балтийских стран не уточняются.

Кремль заявил об отсутствии информации о задержании в Польше «российского шпиона». «Я не располагаю вообще информацией на этот счет, поэтому ничего не могу сказать», - заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кто шпионил в пользу России

Финансы
Новости

ЦБ закрыл дело против бывших собственников «Открытия»

Ведомости
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Банк России прекратил производство по административным делам против руководства «Открытие холдинга» и «Открытия Н» за невыставление оферты миноритариям о выкупе более 30% акций банка «ФК Открытие», говорится в сообщении «Открытие холдинга».

«Центральный банк принял решение прекратить производство по административным делам в отношении АО "Открытие холдинг" и ООО "Открытие Н" в связи с отсутствием состава правонарушения», – говорится в сообщении.

О том, что ЦБ завел административные дела в отношении руководства «Открытие холдинга» и «Открытия Н», стало известно в январе. Претензии регулятора вызвали сделки с акциями «ФК Открытие». По данным ЦБ, на 28 августа группа компаний, среди которых были «Открытие холдинг», «Открытие Н» и банк «Траст», являлись владельцами 74,45% акций «ФК Открытие», «Трасту» принадлежало 7,86% бумаг. «Траст» 28 августа приобрел 100% акций НПФ РГС, который, в свою очередь, владел 4,97% «Открытия». В результате пенсионный фонд вошел в группу компаний, владеющих «ФК Открытие», с общим пакетом акций свыше 75%. Это обязывало хоть какую-то компанию группы направить оставшимся акционерам публичную оферту, чего сделано не было, подчеркивал ЦБ. В тот же день «Открытие» купило почти 100% «Траста».

Представители «Открытие холдинга» настаивали, что позиция ЦБ противоречит закону об акционерных обществах. По закону оферту должно направить лицо, которое приобрело более 30% акций, а не любая компания из группы, т. е. переданный на санацию в ЦБ «ФК Открытие», но не «Открытие холдинг» или «Открытие Н». Группа может состоять из десятков и сотен компаний в разных странах мира, каждая из которых не имеет представления о действиях других, отметили в «Открытие холдинге».

ЦБ начал санировать «Открытие» через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора 29 августа 2017 г. К 1 апреля 2019 г. «Открытие» планируется объединить с Бинбанком, также санируемым ЦБ.

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Недвижимость
Новости

В Москве возводится меньше всего «квадратов» жилья на одного жителя

Ведомости
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Меньше всего жилья в расчете на одного жителя среди российских городов-миллионников строится в Москве, подсчитали аналитики ЦИАНа.

В столице показатель составляет 0,27 кв. м, тогда как средний показатель по городам-миллионникам – чуть менее 0,8 кв. м.

«Несмотря на то что в 2010–2017 гг. ввод жилья в абсолютном выражении вырос почти в два раза (за счет активной застройки в новой Москве и редевелопмента промзон), столица остается одним из аутсайдеров по душевому вводу жилья», - говорится в исследовании ЦИАНа.

Даже если учесть объемы жилищного строительства в Московской области, то на душу населения в московской агломерации придется 0,61 кв. м.

На первом месте рейтинга находится Ростов-на-Дону - 1,42 кв. м на одного жителя. На второй строчке - Воронеж (1,18 кв. м), на третьей - Новосибирск (1,04 кв. м).

По информации Росстата, за январь - февраль 2018 г. в стране построено 10,2 млн кв. м жилья, рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 24,6%.

Напомним, что в последнем послании президента Федеральному собранию была поставлена задача строить по 120 млн кв. м жилья ежегодно (т. е. 0,82 кв. м на человека).

По подсчетам ЦИАНа, в настоящее время из 48 крупнейших городов России лишь в 18 показатель ввода жилья сейчас достигает целевого значения из президентской задачи, а иногда и превышает его. В среднем в России показатель ввода жилья составляет 0,53 кв. м на одного жителя. В городах-миллионниках этот показатель чуть выше - 0,75 кв. м на человека, что лишь на 8,5% ниже целевого уровня в 120 млн кв. м.

По прогнозам Минстроя, в этом году в стране будет построено 80 млн кв. м жилья.

Политика
Новости

В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ

Ведомости
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В Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областной администрации.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков сообщил, что при пожаре в Кемерове, согласно последним данным, погибли 64 человека, Министр уточнял, что поисково-спасательная операция продолжается. «Мы еще не подняли шесть человек», - говорил он.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Пожарные неоднократно сообщали о ликвидации открытых участков огня, однако он разгорался вновь. Сейчас пожарные возобновили тушение. Причиной нового задымления стало тление в завалах, перешедшее в активную фазу. «К сожалению, в результате наличия многослойных перекрытий тление в завалах перешло в активную фазу», - приводил ТАСС слова Пучкова.

Следственный комитет России (СКР) завел по факту пожара уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о причинении смерти по неосторожности; нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четыре человека.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ритейлеры, чьи магазины работали в «Зимней вишне», заключали договор аренды площадей с ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ групп»). «КДВ групп» - один из крупнейших в стране производителей кондитерской продукции и снэков. Группа владеет брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди».

При пожаре в Кемерове погибли более 60 человек

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Политика
Новости

The Times узнала об отключенном GPS на телефонах Скрипалей в день отравления

Ведомости
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа отключили функцию GPS на своих телефонах в день, когда их нашли с отравлением в Солсбери. Об этом сообщает The Times.

«Такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу», - предполагает издание. Сведения об использовании Скрипалями мобильной связи следователи получили от провайдеров, считает издание.

Официальный представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать газете эту информацию.

По данным издания, 4 марта в 09.15 местного времени Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена и сын Сергея. В 13.30 они оставили на парковке в Солсбери свою машину, после чего посетили пивной бар, а затем - ресторан.

Скрипалей обнаружили без сознания 4 марта на скамейке в Солсбери. По мнению Лондона, ответственность за произошедшее несет российская сторона. В Москве причастность к отравлению отрицают. Обе страны ранее выслали по 23 дипломата. Позицию Великобритании поддержали США и страны Евросоюза.

Президент России Владимир Путин называл обвинения в адрес России в причастности к отравлению Скрипаля чушью. По его мнению, никто не позволил бы себе такого, тем более накануне президентских выборов и проведения чемпионата мира по футболу. Российский лидер отмечал, что у России нет химического оружия - оно уничтожалось под контролем международных наблюдателей. Путин выражал готовность страны присоединиться к расследованию дела Скрипаля.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Недвижимость
Новости

Мэрия взялась за реконструкцию ливневой канализации

Ведомости
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Власти Москвы в 2018 г. обещают заменить около 10 000 смотровых колодцев во всех столичных округах, говорится на сайте столичной мэрии. Новые колодцы установят прежде всего на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и ТТК. Во время замены колодцев также установят около 2000 новых крышек на люки.

«В первую очередь мы реконструируем сети, срок эксплуатации которых подходит к концу, а также участки с дефектами», - рассказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Смотровые колодцы являются важной частью городской ливневой системы. Коммунальные работники спускаются в них для очистки, ремонта или прокладки новых канализационных труб. Со временем колодцы изнашиваются, что затрудняет коммунальщикам доступ в ливневую сеть.

В отличие от реконструкции московских улиц, которые власти Москвы благоустраивали сразу во всей центральной части города, ливневая канализация будет обновляться не быстро и понемногу.

Сейчас в Москве, по данным мэрии, 113 500 дождеприемных и 262 200 смотровых колодцев. Таким образом, в текущем году обновится только 4% смотровых колодцев и ни одного дождеприемного.

Не намного выше были темпы реконструкции «ливневки» в прошлом году. Так, мэрия сообщает, что в 2017 г. специалисты «Мосводостока» заменили свыше 9000 смотровых и более 7000 (6%) дождеприемных колодцев.

Однако следует отметить, что «Мосводосток» ежегодно убирает мусор и заменяет трубы ливневой канализации. Это увеличивает их пропускную способность в среднем на 20–30%, говорится на сайте мэрии.

Финансы
Новости

В Бинбанке сформированы совет директоров и правление

Ведомости
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Председателем нового совета директоров санируемого Бинбанка избран Михаил Задорнов, правление банка возглавил Сергей Шевченко, говорится в сообщении кредитной организации.

23 марта на внеочередном собрании акционеры избрали новый совет директоров, который, в свою очередь, выбрал председателя совета и правление банка.

Задорнов является председателем правления также находящегося на санации у ЦБ банка «ФК Открытие». Предполагается, что до 1 апреля 2019 г. Бинбанк и «Открытие» будут объединены.

Шевченко, ранее возглавлявший временную администрацию Бинбанка, избран предправления кредитной организации на пять лет. С мая по ноябрь 2017 г. Шевченко руководил службой банковского надзора ЦБ, до этого возглавлял Балтийский банк, а также работал в Агентстве по страхованию вкладов и в Московском банке Сбербанка.

ЦБ начал финансовое оздоровление Бинбанка силами подконтрольного регулятору Фонда консолидации банковского сектора 21 сентября 2017 г. В марте 2018 г. ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд руб. и стал его новым собственником.

В новый совет Бинбанка помимо Задорнова и Шевченко вошли члены правления «Открытия» Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, операционный директор банка Светлана Савинова, руководитель блока управления региональной сетью Александр Пахомов и директор юридического департамента «Открытия» Александр Полуянов. В правление Бинбанка вошли Задорнов, Шевченко, бывший управляющий директор PricewaterhouseCoopers Сергей Прусаков и бывший советник гендиректора «Почты России» и зампред Внешэкономбанка Татьяна Сахарова. Прусаков будет курировать работу операционного блока и блока информационных технологий. Сахарова возглавит блок корпоративного бизнеса.

С избранием совета директоров и правления завершается работа временной администрации Бинбанка. Сейчас кредитная организация с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала, размер собственных средств банка превышает 100 млрд руб.

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Технологии
Новости

Центр Хруничева начал строить первую тяжелую ракету «Ангара»

Ведомости
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Космический центр имени Хруничева начал изготавливать первую ракету-носитель «Ангара-А5» тяжелого класса для запланированного на 2021 г. пуска с космодрома Восточный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дирекции по коммуникациям космического центра.

«Началась работа с кооперацией по изготовлению и поставке материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий для сборки ракеты-носителя «Ангара-А5», – уточнил собеседник агентства.

Госконтракт на изготовление трех первых ракет «Ангара-А5» «Роскосмос» подписал с Центром имени Хруничева в конце 2015 г. Договоренности включают разработку, изготовление и проведение летных испытаний носителей. Сборка первой «Ангары-А5» должна быть завершена до мая 2021 г., второй – в 2024 г., третьей – в 2025 г. Первый пуск запланирован в период с августа по декабрь 2021 г.

Семейство ракет-носителей «Ангара» включает четыре класса (от легкого до тяжелого: «Ангара-А1.2», «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В») грузоподъемностью от 3,8 до 35 т. Двигатели тяжелых ракет работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила, уточняет корпорация.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин летом 2017 г. говорил, что первый старт с Восточного в 2021 г. совершит модернизированная версия ракеты «Ангара-А5М», а не обычная «Ангара-А5», напоминает агентство. Изначально ракеты проектировались для запусков с Плесецка. В перспективе запуски будут проводиться на космодроме Восточный.

Рогозин объявил о старте работ по модернизации ракеты-носителя «Ангара-А5» до версии «Ангара-А5М» 2 марта 2018 г. Усовершенствованный носитель получит двигатели с увеличенной на 10% тягой и бортовые системы на основе отечественных комплектующих.

Новое оружие, которое показал Путин

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Политика
Новости

Число жертв пожара в торговом центре в Кемерове возросло до 56 человек

Ведомости
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Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове возросло до 56 человек, сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко

За медицинской помощью обратились 44 пострадавших, из них 10 человек остаются в стационаре, следует из сообщения.

Пожар в четырехэтажном ТРЦ «Зимняя вишня», расположенном в центре Кемерова, произошел в воскресенье, 25 марта. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса (109 - причинение смерти по неосторожности; 219 - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; 238 - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны четыре человека, в том числе руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове

Политика
Новости

Страховщики оценили ущерб от пожара в торговом центре в Кемерове

Ведомости
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Ущерб от пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» оценивается в 4 млрд руб., сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

«Ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове оценивается в 3 млрд руб., – говорится в сообщении. – Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до 1 млрд руб.». Сейчас в ВСС выясняют, был ли ТЦ застрахован.

Имущество магазина «Детский мир», который работал в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня», было застраховано в «РЕСО-гарантии», предварительный ущерб - 41,7 млн руб., сказал «Ведомостям» замгендиректора страховщика Игорь Иванов. Также в компании было застраховано имущество «еще нескольких более мелких арендаторов», по которым сейчас устанавливается сумма ущерба.

В группу «Ренессанс страхование» также поступило заявление от одного из арендаторов ТЦ «Зимняя вишня», чьё имущество, в частности косметика, уничтожено в результате пожара. Предполагаемые выплаты по этому убытку оцениваются в 4,5 млн руб., рассказал исполнительный вице-президент страховщика Владимир Синяков.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже здания. Ликвидировать открытые участки огня удалось лишь к утру 26 марта, спустя 12 часов после начала возгорания.

Число погибших, по последним данным, увеличилось до 53 человек. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал, что власти выделят по 1 млн руб. за каждого погибшего их семьям.

Министерство труда и соцзащиты сообщило, что пострадавшим и семьям погибших окажут социальную поддержку, в том числе назначат пенсии по потере кормильца.

Вице-губернатор Владимир Чернов 25 марта сообщал, что пожар начался в детской батутной комнате. Источник «Интерфакса» в службах технического надзора отмечал, что также рассматривается версия о неисправной электропроводке. Утром 26 марта министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков заявил, что о причинах пожара в торговом центре говорить пока рано, поскольку специалисты не определились с очагом возгорания.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следственный комитет сообщил о задержании четырех человек, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатор помещения.

 

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