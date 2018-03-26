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Росгвардия проверит действия охранников во время пожара в кемеровском торговом центре

Росгвардия проверит, как действовали охранники после возникновения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил советник директора ведомства Александр Хинштейн.

«Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии ЧОО (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц)», – написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

Так он прокомментировал новость со ссылкой на очевидцев о том, что охранники ТЦ после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности, и аннулирования лицензии ЧОО (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц). https://t.co/6W6zNr850z — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 26 марта 2018 г.

По последним данным, в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 56 человек. За медицинской помощью обратились 44 пострадавших, из них 10 человек остаются в стационаре.

Пожар в четырехэтажном ТРЦ в центре Кемерова начался в воскресенье, 25 марта. Ликвидировать открытые участки огня удалось лишь к утру 26 марта, спустя 12 часов после начала возгорания.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следственный комитет сообщил о задержании четырех человек, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатор помещения.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове