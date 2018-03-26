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Премьер Чехии рассказал о российских разведчиках под прикрытием дипмиссии

Чехия вышлет российских разведчиков, числящихся для прикрытия в качестве дипломатов, в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«Термин «дипломат» ошибочен. На самом деле их следует называть «неофициальными разведчиками». В Чешской Республике их больше всего в Европе», – написал на своей странице в Facebook Бабиш.

Премьер также назвал ложью заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что предположительно используемый при отравлении Скрипаля нервно-паралитический агент «Новичок» мог быть произведен в Чехии. Захарова также указывала среди возможных источников происхождения яда Словакию, Швецию, непосредственно Великобританию и США.

Ранее британская газета Times без уточнения источников писала, что выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери готовы до 20 стран Европы, кампания может начаться в понедельник. Выдворение российских дипломатов из Германии, Франции, Дании, Чехии, Нидерландов и других европейских стран также анонсировал CNN.

По информации агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп также согласился выслать из страны часть российских дипломатов.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск написал в своем Twitter, что совет «согласен с правительством Великобритании в том, что, вероятнее всего, ответственность за атаку в Солсбери несет Россия и этому делу нет другого правдоподобного объяснения».

Аналогичную позицию заняли и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй они пришли к выводу о необходимости дать сильный европейский ответ на действия России и договорились сотрудничать по этому вопросу.

По версии британских спецслужб, бывший двойной агент Скрипаль и его дочь 4 марта были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Мэй возложила ответственность за отравление на российские власти. Великобритания выслала 23 российских дипломатов, назвав их необъявленными сотрудниками разведки.

В 2006 г. Скрипаля осудили за госизмену и приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 г. его помиловали и отправили на запад по программе обмена шпионами.

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