Тема дня: Траур в России
В суде в Кемерове огласили показания свидетеля о причинах пожара
27 материалов по теме
В суде в Кемерове огласили показания свидетеля о причинах пожара 13:05
МЧС назвало окончательное число погибших при пожаре в Кемерове 09:50
В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове 12:22
Песков отказался оценивать нападки Тулеева и его подчиненных на митингующих 12:32
Кого объединяет трагедия 00:03
Все материалы по теме
Новости
Политика
Новости

Управляющую «Зимней вишней» арестовали на два месяца

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заводский районный суд Кемерова в среду, 28 марта, арестовал фигурантку уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» - управляющую ТРЦ Надежду Судденок, сообщает РИА Новости. Судденок арестована на два месяца. Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг.

Сама Судденок заявила, что не считает себя виновной. «Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала», - сказала она (цитата по «Интерфаксу»). 

Она заявила, что в ее обязанности не входил надзор за пожарной сигнализацией, и что ей не было известно о неисправности пожарной сигнализации. «На проверках, на которых я присутствовала, неисправностей не было», - сказала Судденок.

По ее словам, на свидетелей, которые говорят, что среди сотрудников «Зимней вишни» не проводились противопожарные инструктажи, было оказано давление со стороны собственника площадей ТРЦ.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли, по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали более 70 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). По данным следствия, в ТРЦ с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала пожара не включил охранник.

По уголовному делу проходят пять человек. Помимо Судденок, это технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь Полозиненко - сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и охранник Сергей Антюшин.

В связи с трагедией по всей России 28 марта объявлен траур.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Бизнес
Новости

«Росатом» сообщил об отсрочке продажи доли в турецкой АЭС «Аккую»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Продажа 49% в проектной компании АО «Аккую Нуклеар», реализующей строительство одноименной атомной электростанции (АЭС) в Турции вероятнее всего сдвинется на 2019 г., рассказал журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«В этом году невелика вероятность [закрытия сделки]», – констатировал он (цитата по ТАСС), отметив, что это возможно в 2019 г. Лихачев сообщил, что активом интересуются не только турецкие инвесторы, не став уточнять подробности.

Относительно турецкого консорциума Cengiz-Kolin-Kalyon, с которым сделка не состоялась, Лихачев отметил, что «они просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать».

Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий размер инвестиций оценивается в $22 млрд. Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую нуклеар» «Росатом» продаст инвесторам, сохранив за собой 51%.

В июне 2017 г. соглашение о ключевых условиях было подписано с тремя частными турецкими компаниями Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat. Однако окончательное акционерное соглашение так и не было подписано. В декабре 2017 г. гендиректор «Росатома» Лихачев рассказал об интересе к проекту со стороны новых турецких игроков.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Охранник «Зимней вишни» рассказал о неисправности кнопки пожарной тревоги

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин утверждает, что кнопка пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» была неисправна на протяжении нескольких дней до пожара. Об этом он заявил журналистам в перерыве суда, где решается вопрос об его аресте.

По версии следствия, Антюшин не включил пожарную сигнализацию в ТЦ во время пожара. «Нажимал, но она была неисправна, – заверил охранник журналистов (цитаты по ТАСС). – Рапорт писал, в журнале, технический директор приходит каждый день и расписывается там. О каждой неисправности мы еще инженерам сообщаем… Еще 19 марта».

Антюшин добавил, что не отвлекался с рабочего места и участвовал в эвакуации. «Естественно, была сначала сработка системы, в детском центре на четвертом этаже, она несколько раз срабатывала, потом я увидел, что идет дым на четвертом этаже. Естественно, я сразу позвонил с рабочего телефона в 113 и сказал другому охраннику, что у нас пожар», – сказал Антюшин.

В среду в суде решается вопрос об аресте пяти задержанных по уголовному делу в связи с пожаром: арендатора помещения, где началось возгорание, Надежды Судденок, технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева, директора занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и сотрудника компании Александра Никитина, а также Антюшина.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По версии следствия, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако следователи склоняются к первой версии.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Белоусов призвал исключить возможность маскировки крупного бизнеса под малый

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Помощник президента Андрей Белоусов призвал исключить возможность маскировки крупного бизнеса под малый и средний, а также подготовить соответствующие поправки в законодательство, передает «Интерфакс».

«Нужно», - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли менять законодательство в связи с произошедшей трагедией в Кемерово, чтобы лишить крупный бизнес лазеек для маскировки под малый, получения льгот и освобождения от проверок. Отвечая на вопрос, какие это могли бы быть поправки, помощник президента призвал сначала «разобраться с тем, что там [в Кемерове] произошло».

Вопрос о контроле за крупным бизнесом возник после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Следователи пришли к выводу, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТЦ. В результате пожара погибли 64 человека, 41 из них – ребенок.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отчитался, что ТЦ находился в здании Кемеровского кондитерского комбината. Причем в ООО «Зимняя вишня» предприятие, как указывал Бастрыкин, было преобразовано «в нарушение установленного порядка».

Председатель надзорного ведомства подчеркивал, что на самом деле ООО «Зимняя вишня» не являлась малым бизнесом. «В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли», - говорил он.

«Главными спонсорами, соучредителями этого вновь образованного юридического лица являются некий Штенгелов Денис Николаевич (78% капитала, живет в основном в Австралии, бывший местный предприниматель) и Семенов Игорь Александрович (у него 17% активов этого центра). Руководит некая Судденок, которая является арендатором помещений», - уточнял председатель СКР.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков отметил в беседе с президентом, что все 27 предприятий «получили налоговые каникулы». Путин поинтересовался, какое отношение имеют налоговые каникулы к вопросам безопасности. «Контроль и надзор за малыми и средними предприятиями – тоже каникулы», - пояснял Пучков.

В Москве и Петербурге тысячи людей почтили память погибших в Кемерове

Экономика
Новости

Иракский министр рассказал о предложении продлить сделку ОПЕК+ на полгода

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Несколько стран - экспортеров нефти предложили продлить еще на шесть месяцев с 2018 г. соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, передает слова министра нефти Ирака Джабара аль-Луаиби агентство Reuters.

Иракский министр не уточнил, какие страны предлагают пролонгировать сделку. 25 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех предложил продлить договоренности на 2019 г. Ранее ни один из участников соглашения не предлагал распространить его на будущий год – стороны говорили только о плавном выходе из сделки.

27 марта наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман сообщил, что участники сделки обсуждают возможность заключить долгосрочное соглашение о сотрудничестве на рынке нефти на срок от 10 до 20 лет.

Соглашение между странами ОПЕК и не входящими в нефтяной картель государствами о сокращении объемов нефтедобычи начало действовать с 2017 г., сейчас оно продлено до конца 2018 г.

На Россию и Саудовскую Аравию приходятся основные квоты по ограничению добычи – 300 000 и 468 000 баррелей в сутки к уровню октября 2016 г. В общей сложности 24 страны договорились убрать с рынка излишки нефти в 1,8 млн баррелей в сутки, зафиксировав добычу на уровне 32,5 млн баррелей.

Следующая очередная встреча стран - участников соглашения ОПЕК+ пройдется в Вене 22 июня 2018 г.

Выбор редактора
Авто
Новости

Uber отказался от испытаний беспилотных автомобилей в Калифорнии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Uber не будет возобновлять испытания беспилотных автомобилей в американском штате Калифорния, сообщает CNN со ссылкой на представителя компании. Испытания в Северной Америке были приостановлены в марте, после того как в Аризоне беспилотный внедорожник Uber насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Как уточнил представитель компании, лицензия на проведение испытаний в Калифорнии истекает 31 марта. «Мы решили не обращаться за продлением разрешения в департамент штата Калифорния по регистрации транспортных средств, понимая, что наши беспилотные автомобили в ближайшем будущем не будут использоваться на дорогах общего пользования», – сказал он.

Полиция начала расследование ДТП с участием автомобиля Uber. Это первая в истории смерть человека в ДТП с беспилотным автомобилем на дорогах общего пользования, писали ранее местные СМИ. Автомобиль двигался в автономном режиме, но за рулем находился оператор. Позднее стало известно, что женщина пересекала дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода в темное время суток.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

Политика
Новости

Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советский и российский конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников скончался в Ижевске 27 марта, сообщает пресс-центр Ижевского государственного технического университета. Ему было 75 лет.

Ведущий инженер-конструктор концерна был сыном конструктора Михаила Калашникова. «Ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия», - уточняется в сообщении.

ТАСС со ссылкой на представителя Фонда имени Михаила Калашникова пишет, что конструктора похоронят на Южном кладбище Ижевска 30 марта. Прощание с ним пройдет в этот же день в ритуальном зале «Небеса».

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 г. Он участвовал в разработке деталей для автомата Калашникова, а также выявил факторы, влияющие на устойчивость и долговечность оружия.

Инженер принял участие в разработке и испытаниях образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Вместе с коллективом в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода создал пистолеты- пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

Виктор Калашников удостоен звания заслуженного конструктора России, почетного оружейника и почетного работника промышленности вооружений, уточняет «РИА Новости».

Политика
Новости

Кремль пообещал ответить всем выславшим дипломатов странам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Москва ответит всем странам, принявшим решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ожидать [ответа] стоит. Своевременно. Все будет сделано так, чтобы это отвечало интересам России», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, стоит ли ждать ответных мер России против всех стран, которые выслали российских дипломатов.

Министерство иностранных дел ранее пообещало принять ответные меры, исходя из принципа взаимности.

26 стран, включая США, Германию, Францию и Канаду, объявили о высылке в общей сложности более 150 российских сотрудников дипмиссий в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». В некоторых странах заявили, что высылаемые дипломаты являются сотрудниками российской разведки под прикрытием.

Великобритания обвинила российские власти в причастности к отравлению бывшего двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипали были найдены без сознания в английском Солсбери 4 марта. По версии британских спецслужб, их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок». Россия отвергает обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Выбор редактора
Политика
Новости

В суде в Кемерове огласили показания свидетеля о причинах пожара

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Инструктор детской площадки кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Сергей Сочинский подтвердил, что пожар начался в батутной яме. Показания свидетеля зачитали в среду в Заводском суде Кемерово, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела о пожаре, сообщает «Интерфакс».

«Причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка – там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили», – говорится в показаниях Сочинского.

Другой свидетель – заместитель управляющего ТРЦ – сообщил, что среди сотрудников «Зимней вишни» не проводились противопожарные инструктажи, а пожарная сигнализация была неисправна.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным МЧС, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще более 70 человек обратились за медицинской помощью. 28 марта объявлено национальным днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны пять подозреваемых. 

Стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

Политика
Новости

СКР завел дело против сообщившего о сотнях погибших в Кемерове пранкера

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело в отношении украинского пранкера, распространившего сведения о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело по статье 282 УК («Возбуждение ненависти или вражды») возбуждено в отношении Никиты Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, уточняется в сообщении. «В ближайшее время он будет объявлен в розыск», - отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи считают, что он распространял недостоверную информацию о числе жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение семьи погибших и пострадавших. Таким образом, фигурант дела стремился «дестабилизировать ситуацию», считают в СКР. Ведомство планирует ходатайствовать о заочном аресте подозреваемого.

После пожара в «Зимней вишне» в социальных сетях появилась запись, в которой пранкер обзванивает кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и интересуется, есть ли там места для 300 погибших. МЧС информацию о сотнях погибших опровергло.

В разговоре с РБК пранкер объяснил свои действия тем, что «является единственным, кто говорит правду и не боится этого». Он уточнил, что назвал такое число погибших, проанализировав количество мест в кинозалах сгоревшего торгового центра.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последней информации, в результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Президент Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура.

Стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

Выбор редактора
Финансы
Новости

На сайте ЦБ появился раздел для инвесторов на китайском языке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Раздел «Отношения с инвесторами» на официальном сайте Банка России будет доступен на китайском языке, сообщает регулятор.

Страница содержит сведения о встречах и телеконференциях представителей ЦБ с инвестиционным сообществом, а также ссылки на полезные для инвесторов ресурсы регулятора.

В 2017–2018 гг. в России была сформирована финансовая инфраструктура для обслуживания китайских инвесторов по операциям с российскими ценными бумагами: начал функционировать расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях, а присутствующие на российском рынке банки с китайским капиталом получили лицензии для работы с ценными бумагами (брокерскую, дилерскую и депозитарную). Кроме того, в 2017 г. открыто представительство российского ЦБ в Пекине.

ЦБ стремится к росту информационной прозрачности для инвесторов из Китая и перевод раздела на китайский язык будет способствовать привлечению капитала из этой страны на российский финансовый рынок, указывает ЦБ.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Эксперты назвали города с самыми высокими темпами строительства торговых центров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Почти половина (48%, или 225 000 кв. м) основного объема ввода новых торговых центров в российских регионах в 2018 г. придется на города-миллионники, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.

Ввод крупных торговых центров в текущем году заявлен в Новосибирске (45 000 кв. м), Уфе (54 000 кв. м), Владивостоке (46 300 кв. м), Нижневартовске (43 000 кв. м) и Самаре (38 000 кв. м).

Отметим, что по итогам I квартала ни в одном регионе (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) не открылось ни одного торгового центра. Но, несмотря на нулевой ввод, на конец года заявлено к открытию 17 ТЦ с общей арендопригодной площадью 471 000 кв. м.

В Москве в текущем году ожидается открытие 14 проектов ТЦ, суммарной арендуемой площадью 252 000 кв. м.

К началу 2018 г. средний показатель вакансии для городов-миллионников в крупных торговых центрах снизился до 6-8%, что связано с сокращением объема ввода новых качественных торговых помещений за последние два года.

Читать ещё
Preloader more
Фото