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Управляющую «Зимней вишней» арестовали на два месяца

Заводский районный суд Кемерова в среду, 28 марта, арестовал фигурантку уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» - управляющую ТРЦ Надежду Судденок, сообщает РИА Новости. Судденок арестована на два месяца. Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг.

Сама Судденок заявила, что не считает себя виновной. «Я не чувствую вину. Я работала, создавала базу, обучала сотрудников качественно и последовательно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не хочу быть виноватой в том, чего я не делала», - сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Она заявила, что в ее обязанности не входил надзор за пожарной сигнализацией, и что ей не было известно о неисправности пожарной сигнализации. «На проверках, на которых я присутствовала, неисправностей не было», - сказала Судденок.

По ее словам, на свидетелей, которые говорят, что среди сотрудников «Зимней вишни» не проводились противопожарные инструктажи, было оказано давление со стороны собственника площадей ТРЦ.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли, по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали более 70 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). По данным следствия, в ТРЦ с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала пожара не включил охранник.

По уголовному делу проходят пять человек. Помимо Судденок, это технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь Полозиненко - сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и охранник Сергей Антюшин.

В связи с трагедией по всей России 28 марта объявлен траур.

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