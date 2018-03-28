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Суд арестовал не включившего пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» охранника

Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца охранника сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, передает «Интерфакс». По мнению следствия, он не включил систему оповещения, когда начался пожар. Суд также арестовал до 25 марта управляющую ТРЦ Надежду Судденок.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Антюшину меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», - огласила решение судья Ирина Масалитина.

В понедельник, 26 марта, стало известно о задержании и допросах пятерых подозреваемых. Во вторник им были предъявлены обвинения по уголовному делу, возбужденному по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). Обстоятельства и причины трагедии расследует Главное следственное управление СКР.

27 марта суд продлил сроки задержания техдиректору «Зимней вишни» Георгию Соболеву, управляющей торгового центра Надежде Судденок, а также электромонтеру и руководителю компании «Системный интегратор» (занималась обслуживанием пожарной сигнализации ТРЦ) Александру Никитину и Игорю Полозиненко.

Пожар на четвертом этаже в «Зимней вишне» в Кемерове начался 25 марта. Больше суток сотрудники МЧС не могли справиться с огнем. Возгорание началось в детской комнате, по соседству с которой располагались кинозалы. В торговом центре больше недели была неисправна автоматическая пожарная сигнализация. Как установило следствие, Антюшин не включил в «Зимней вишне» систему оповещения после начала возгорания. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, среди них - 41 ребенок.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове