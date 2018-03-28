Суд арестовал третьего фигуранта дела «Зимней вишни»
Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца, до 25 мая, технического директора сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Георгия Соболева, передает «Интерфакс».
Кроме того, 28 марта суд отправил под арест охранника ТРЦ Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил систему оповещения после начала пожара, а также управляющую ТРЦ Надежду Судденок. Также фигурантами дела являются руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин – во вторник суд продлил срок их задержания до 72 часов.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК).
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Огонь возник на последнем, четвертом этаже ТЦ, где располагался кинотеатр и детская игровая комната. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии начала возгорания короткое замыкание, а также не исключают неосторожное обращение с огнем, говорил во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.