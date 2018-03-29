Политика

Новости

Кремль прокомментировал возможные финансовые санкции Великобритании

Британские власти предпринимают в отношении России непредсказуемые шаги, и возможный запрет на обслуживание российских евробондов нанесет урон репутации Лондона, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами, – прокомментировал Песков сообщения о возможных санкциях со стороны Великобритании. – Поэтому мы сейчас внимательно отслеживаем и наблюдаем за этими заявлениями».

«В связи с тем что сейчас Великобритания достаточно непредсказуемая страна в отношениях с Российской Федерацией в отношении проявления адекватности, нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что – прикрытием», – добавил представитель Кремля.

Как сообщила The Guardian, британский премьер-министр Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на обслуживание российских еврооблигаций клиринговыми компаниями Euroclear and Clearstream. Эта мера помешает перепродаже долговых бумаг на вторичном рынке и отпугнет от них европейских и американских инвесторов.

В свою очередь американский посол в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК не исключил возможность ареста российских активов в США.