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Грузия вышлет российского дипломата

Министерство иностранных дел Грузии в знак солидарности с Великобританией объявило о высылке сотрудника российской секции при посольстве в Швейцарии, об этом сообщается на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу, и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси, и просит его покинуть Грузию в течение семи дней», – говорится в заявлении.

«Министерство иностранных дел осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, которое причинило тяжелый вред трем лицам и представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья других людей. Это является серьезной проблемой для общей безопасности», – указывают в ведомстве.

После вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 г. Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения. После этого дипломатические контакты страны начали проводить через секцию интересов России при посольстве Швейцарии.

Грузия стала 28-й страной, решившей выслать российских дипломатов в знак солидарности с позицией британских властей, которые обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в английском Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок». Сейчас пострадавшие находятся в коме. Помимо Скрипалей от ядовитого вещества пострадал оказавший им помощь полицейский, он уже выписан из больницы.

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