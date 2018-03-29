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Песков поддержал идею о посредничестве Австрии между Россией и Западом

Кремль согласен на то, чтобы австрийские власти стали посредником в конфликте России и Великобритании из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ситуации с Великобританией востребована любая роль, которая сподвигнет британские власти к адекватности», — сказал Песков журналистам. Он напомнил, что контакты на высшем уровне между Москвой и Веной были совсем недавно и оказались очень продуктивными.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне «дела Скрипаля». Австрия как нейтральная страна поддерживает диалог со всеми, отметила министр. «Посредник не навязывается сам, за посредническими услугами обращаются. Если нас попросят, мы непременно готовы», — сказала Кнайсль.

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению на Скрипаля и ввели дипломатические санкции в отношении Москвы, выслав 23 российских дипломатов.

Многие страны поддержали решение Лондона. Вслед за Великобританией российских дипломатов выслали США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия, Австралия, Молдавия и 19 стран Евросоюза. Австрия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям.

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