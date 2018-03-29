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Мэй и Меркель договорились о совместном ответе на российскую агрессию

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились продолжать совместную борьбу с «растущей российской агрессией». Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора Меркель и Мэй.

«Премьер-министр поблагодарила канцлера за активную поддержку и солидарность в связи с инцидентом в Солсбери», — говорится в сообщении британского правительства.

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению на Скрипаля и ввели дипломатические санкции в отношении Москвы, выслав 23 российских дипломатов.

Россия отвергает обвинения Лондона, настаивая на том, что британские власти не представили никаких доказательств. В ответ на санкции Великобритании Россия выслала 23 британских дипломатов.

Многие страны поддержали решение Лондона. Вслед за Великобританией российских дипломатов выслали США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия, Австралия, Молдавия и 19 стран Евросоюза.

27 марта министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что власти Британии пытались оказать давление на Вену для принятия санкций против России. Австрия не стала высылать российских дипломатов. По словам министра, британский посол требовал от австрийских властей присоседиться к антироссийским санкциям.

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