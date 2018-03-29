В Кемерове нашли живыми трех человек из списка пропавших без вести
Три человека, чьи фамилии были в списке пропавших без вести после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», найдены живыми. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — говорится в сообщении.
Таким образом, в списке пропавших без вести осталось 64 фамилии. В среду, 28 марта, МЧС назвало окончательное число погибших при пожаре в Кемерове. Согласно данным спасателей, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. За медицинской помощью обратились более 70 человек.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь возник на последнем этаже, где располагались кинозалы и игровая комната и где в выходной день было много детей. Позже Следственный комитет России сообщил, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТРЦ.