Володин подозревает спецслужбы США в распространении слухов о пожаре в Кемерове
Инициаторами лживых новостей о числе жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могли быть спецслужбы США или власти Украины, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы видели, что через Украину вбрасывались эти все сообщения, знаем, что на территории Украины во всех силовых структурах работают представители ЦРУ, госдепа. Можно говорить о том, что это всё инициировано было со стороны спецслужб США либо инициаторами выступили представители украинских властей», – заявил Володин журналистам (цитаты по Regnum).
28 марта Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), который распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре.
«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела и попытка создать здесь напряженность, реализовать технологии цветных революций», – заключил Володин.
Также спикер Госдумы выступил против обсуждения отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева до того, как следствие сделает выводы об ответственности должностных лиц. «Что касается вопроса отставок, неправильно, когда эти темы звучат под воздействием эмоций, – сказал он. – Давайте мы тоже подождем итогов расследования и дальше сможем оценить решения, которые принимались на местном, на региональном уровне».
Произошедший 25 марта пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.