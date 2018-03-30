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Росимущество опровергло сообщения о продаже часов Хорошавина

Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев опроверг информацию о том, что выставленная на аукцион коллекция элитных часов марки Urwerk принадлежала бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

«С точки зрения маркетинга мы, конечно, обрадованы ажиотажем, возникшим в средствах массовой информации вокруг продажи часов, только вот к экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину они никакого отношения не имеют», — сказал Лазарев РБК.

По его словам, выставленные на аукцион карманные часы были конфискованы в 2015 г. таможенниками у торговой компании в связи с незаконным перемещением товара через границу и неуплатой пошлин.

Ранее ведомство объявило, что из-за отсутствия заявок снизило на 90% стоимость коллекции элитных часов марки Urwerk. Некоторые СМИ, в частности агентства «Интерфакс» и «РИА Новости», сообщили, что эти часы принадлежали бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.