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Брата совладельца «Суммы» в СИЗО освободили от обязательных прогулок

Бывшего сенатора Магомеда Магомедова, арестованного вместе с младшим братом, совладельцем группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым, освободили в СИЗО от обязательных прогулок, сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева «РИА Новости». По ее словам, причиной стала спортивная травма колена, полученная им до ареста. Магомедову также разрешили оставить у себя трость, рассказала Меркачева.

Под вопросом проведение операции на колене, отметила она. Врачи следственного изолятора «Лефортово» «соберут консилиум, изучат медицинские документы и решат, насколько она обязательна», рассказала правозащитница.

Братья Магомедовы были арестованы Тверским судом Москвы 31 марта по делу о хищении на 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества. Магомед Магомедов в суд пришел с тростью и ортезом на ноге. Защита просила отпустить его под залог в 2,5 млрд руб. или поместить под домашний арест, разрешив ходить к врачам и сопровождать детей в школу. Суд отказался и отправил обоих братьев в следственный изолятор.

Tatyana Makeyeva / Reuters

Магомедовых поместили в СИЗО «Лефортово». В воскресенье их навестили правозащитники, сообщила ранее Меркачева. По ее словам, братья пока находятся на карантине – в одиночных камерах, где есть только самое необходимое. «Там нет ни телевизора, ни газет, есть только горстка сахара, железная тарелка и вода», – рассказала она.

Зиявудин Магомедов «очень сильно расстроился, когда ему сказали, что электронную бритву нельзя и нет горячей воды в «Лефортово», рассказал член ОНК Москвы Александр Ионов радиостанции Business FM. По его словам, бизнесмен также «очень волнуется, что не посмотрит какой-то бой в субботу» (поединок Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя). Он просил передать ему иностранные издания для чтения. «Однако в СИЗО такого нет, чтобы передавать литературу на иностранном языке беспрепятственно. Он очень расстроился, потому что те издания, которые Зиявудин запросил, это американские и европейские, которые пишут о новых технологиях на рынке Hi-Tech. Я так понял, что, находясь сейчас в изоляции, он хочет не упустить новинки рынка этой индустрии», - рассказал Ионов.

В целом, по его словам, братья «настроены положительно», «не теряют самообладания, улыбаются, шутят». «Зиявудин хорошо держится, он более любознательный, про все спрашивал. А брат его вообще веселый», - сказал правозащитник.