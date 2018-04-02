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Кремль сообщил о предложении Трампа провести встречу с Путиным в Белом доме

Во время телефонного разговора 20 марта президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Белом доме, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», – сказал Ушаков.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», – отметил он. Отвечая на вопрос, когда эта встреча может состояться – в первой половине года или во второй, Ушаков уточнил, что «это не обсуждалось».

В то же время Ушаков напомнил, что после 20 марта США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». «И на фоне этих событий, конечно, трудно обсуждать возможность проведения саммита», – констатировал помощник главы государства.

После телефонного разговора Путина и Трампа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что лидеры стран обсудили возможность проведения российско-американского саммита. Трамп по итогам разговора заявил, что ожидает новой встречи с Путиным «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», сообщал Bloomberg.