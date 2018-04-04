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Власти Подмосковья планируют привлечь 20 млрд рублей на рекультивацию свалок

Власти Московской области планируют привлечь из федерального бюджета более 20 млрд руб. для рекультивации мусорных полигонов в регионе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в Подмосковье действует 15 полигонов бытовых отходов, уточнил он. Слова губернатора приводит «Интерфакс».

Воробьев добавил, что сейчас ведется проектирование 10 полигонов под рекультивацию. «Существует федеральная программа, которая позволит нам привлечь более 20 млрд руб., чтобы навести порядок на этих старых полигонах, которые многие десятилетия принимали мусор Москвы и Подмосковья», – подчеркнул губернатор.

До этого он обещал решить вопрос с неприятным запахом с подмосковных свалок в 2018 г. При этом на создание современной системы переработки мусора, по его словам, уйдет около пяти лет.

Министр экологии и природопользования Александр Коган сказал журналистам, что еще на нескольких мусорных полигонах Московской области возведут системы принудительной откачки свалочного газа, на запах которого жалуются местные жители, и его утилизации.

«В ближайшее время будет заключен договор по дегазации полигона "Воловичи", – сказал Коган. Полигон "Воловичи", по его словам, ведет переговоры с представителем итальянской компании.

Чиновник уточнил, что вскоре такие договоры по дегазации заключат полигоны «Малая Дубна», «Шатурский», «Непейно», «Торбеево». «Сейчас они ведут переговоры, с кем они заключат договор, пока неизвестно», – пояснил Коган.

«Мы хотим рассмотреть все варианты, чтобы была конкуренция. Оливер Кайзер (генеральный директор австрийской компании-рекультиватора «Экоком») активно поддерживает нас, делает экстренную дегазацию «Кучино», но мы хотели бы, чтобы была реальная конкуренция. Мы будем рассматривать три компании», – заключил он.

Подмосковные власти обратили внимание на проблему свалок в регионе после того, как 21 марта на «Ядрово» произошел сильный выброс свалочного газа. В результате школьники начали жаловаться на плохое самочувствие и в центральную больницу Волоколамска попало 57 детей. После этого Воробьев сменил руководителя Волоколамского района.