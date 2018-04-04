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Власти Подмосковья планируют привлечь 20 млрд рублей на рекультивацию свалок

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Власти Московской области планируют привлечь из федерального бюджета более 20 млрд руб. для рекультивации мусорных полигонов в регионе, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сейчас в Подмосковье действует 15 полигонов бытовых отходов, уточнил он. Слова губернатора приводит «Интерфакс».

Воробьев добавил, что сейчас ведется проектирование 10 полигонов под рекультивацию. «Существует федеральная программа, которая позволит нам привлечь более 20 млрд руб., чтобы навести порядок на этих старых полигонах, которые многие десятилетия принимали мусор Москвы и Подмосковья», – подчеркнул губернатор.

До этого он обещал решить вопрос с неприятным запахом с подмосковных свалок в 2018 г. При этом на создание современной системы переработки мусора, по его словам, уйдет около пяти лет.

Министр экологии и природопользования Александр Коган сказал журналистам, что еще на нескольких мусорных полигонах Московской области возведут системы принудительной откачки свалочного газа, на запах которого жалуются местные жители, и его утилизации.

«В ближайшее время будет заключен договор по дегазации полигона "Воловичи", – сказал Коган. Полигон "Воловичи", по его словам, ведет переговоры с представителем итальянской компании.

Чиновник уточнил, что вскоре такие договоры по дегазации заключат полигоны «Малая Дубна», «Шатурский», «Непейно», «Торбеево». «Сейчас они ведут переговоры, с кем они заключат договор, пока неизвестно», – пояснил Коган.

«Мы хотим рассмотреть все варианты, чтобы была конкуренция. Оливер Кайзер (генеральный директор австрийской компании-рекультиватора «Экоком») активно поддерживает нас, делает экстренную дегазацию «Кучино», но мы хотели бы, чтобы была реальная конкуренция. Мы будем рассматривать три компании», – заключил он.

Подмосковные власти обратили внимание на проблему свалок в регионе после того, как 21 марта на «Ядрово» произошел сильный выброс свалочного газа. В результате школьники начали жаловаться на плохое самочувствие и в центральную больницу Волоколамска попало 57 детей. После этого Воробьев сменил руководителя Волоколамского района.

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Бизнес
Новости

Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа»

Ведомости
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Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании Виктора Мартыненко. Сертификат был продлен в конце марта. Местные власти тогда оценили ситуацию в авиакомпании как очень тяжелую и сообщили, что из областного бюджета ежемесячно приходится выделять 6–10 млн руб. на поддержку «Псковавиа».

«Сейчас сертификат приостановлен по нашей инициативе, но не аннулирован. Мы так же продолжаем работать, просто решили устранить замечание, которое есть со стороны Росавиации», – сказал Мартыненко. Он пояснил, что для этого авиакомпании необходимо продлить эксплуатационный срок службы одного Ан-24. По словам гендиректора, ограничения будут сняты через месяц.

«Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26 и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек. В январе СКР возбудил дело по факту невыплаты зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн руб., а сотрудники «Псковавиа» написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.

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Политика
Новости

Гудков предложил оппозиции провести праймериз перед выборами мэра Москвы

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции провести праймериз перед выборами мэра Москвы и выдвинуть единого кандидата. «Москва – одно из немногих мест, где мы можем бороться за победу», – написал Гудков в Facebook.

По его мнению, праймериз – единственный возможный механизм выбора объединенного демократического кандидата. «Если на демократическом фланге будет несколько малозначительных кандидатов, власти будет гораздо проще отказать им в регистрации, нежели кандидату, поддержанному всеми демократическими силами», – пояснил Гудков.

Экс-депутат предлагает провести праймериз в два или три этапа. На первом единого кандидата должны выбрать независимые муниципальные депутаты. «Всего независимых муниципальных депутатов, избравшихся в 2017 г. в Москве, включая поддержанных проектом “Объединенные демократы”, чуть меньше 300», – сообщил Гудков.

Вторым этапом праймериз он предлагает сделать голосование широкого круга сторонников из числа жителей Москвы. При этом он считает правильным, чтобы учет сторонников кандидата происходил исключительно на реальных участках, а не в интернете.

Если по результатам голосования в двух турах побеждает один из кандидатов, то он объявляется выигравшим праймериз. Если же голосование среди муниципальных депутатов выиграл один человек, а среди сторонников другой, то проводится третий этап праймериз. «На нем из двух человек выбирает круглый стол основных политических сил демократического толка. Это три зарегистрированные политические партии: “Яблоко”, “Парнас” и “Гражданская инициатива”», – предлагает Гудков. Кроме того, к голосованию на круглом столе он хочет привлечь незарегистрированную партию Алексея Навального и «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.

«На мой взгляд, перечисленные пять сил являются основными игроками на демократическом фланге, и совместная поддержка ими единого кандидата обеспечит ему хороший результат», – считает экс-депутат. 

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 г. По итогам муниципальных выборов 2017 г., преодоление так называемого муниципального фильтра кандидатами в мэры Москвы невозможно без поддержки депутатов от «Единой России».

Какие губернаторы работают лучше всего

Политика
Новости

Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре в Москве

Ведомости
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Из московского торгового центра «Персей для детей», где в среду, 4 апреля, произошел пожар, эвакуированы 115 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения. Спасатели проверяют задымленные помещения четвертого этажа, где предположительно возник пожар, сведений о пострадавших нет, сказал собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в машине скорой помощи скончался человек, эвакуированный из горящего здания. Позднее информацию об одном погибшем подтвердил руководитель Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов. По его словам, это сотрудник торгового центра. Трое пожарных пострадали.

«Площадь пожара составила порядка 80 кв. м. Он ликвидирован», – приводит слова Денисова «РИА Новости».

«Персей для детей» – четырехэтажный торговый центр, расположенный на востоке Москвы по адресу: Малая Семеновская улица, 28. В торговом центре продаются товары для детей, на одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами, отмечает «РИА Новости».

Информация о пожаре в здании поступила в МЧС в 12.32 мск, сообщил ранее Центр управления в кризисных ситуациях столичного МЧС агентству городских новостей «Москва». По данным сотрудника центра, пожар начался на четвертом этаже торгового центра. Горит склад, сказал собеседник «РИА Новости».

Для тушения пожара в готовность приведены два вертолета Ка-32, сообщил «РИА Новости» собеседник в экстренных службах столицы. По его словам, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

Политика
Новости

Британия раскритиковала идею России о совместном расследовании дела Скрипаля

Ведомости
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Делегация Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) раскритиковала предложение Москвы о проведении совместного российско-британского расследования дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Предложение России о проведении совместного британско-российского расследования инцидента в Солсбери несет негативный характер. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уклониться от вопросов, на которые должны ответить российские власти», – говорится в сообщении делегации в Twitter.

Ранее сообщалось, что Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по делу об отравлении Скрипаля. При этом в постоянном представительстве России при организации заявили, что ОЗХО, по сути, ответила только на один из 13 вопросов.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу в состоянии комы. По данным СМИ, Юлия Скрипаль на прошлой неделе пришла в сознание. Ее отец остается в стабильно тяжелом состоянии.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств. 

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Бизнес
Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о демонополизации железнодорожных перевозок

Ведомости
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Правительство внесло в Госдуму законопроект «Об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок», следует из материалов нижней палаты парламента. Его целью является формирование новой модели организации железнодорожных перевозок, говорится в пояснительной записке к документу.

«Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции "за маршрут"», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, документ исключает естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок.

«Модель конкуренции "за маршрут" преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса», – говорится в записке.

Как ожидают в правительстве, реализация законопроекта позволит обеспечить доступность услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом.

РЖД еще есть на чем сэкономить

Политика
Новости

Пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» в Москве

Ведомости
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В четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» в Москве начался пожар, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что возгорание началось в здании ТЦ по адресу: Малая Семеновская, д. 28, стр. 19. «Возможно, имеется пострадавший. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти», - добавил источник.

Согласно предварительной информации, огонь распространился на складе на четвертом этаже здания, пишет агентство. По словам источника «Интерфакса», пожар возник в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Всего из ТЦ эвакуированы около 300 человек, отметил собеседник агентства.

Центр управления в кризисных ситуациях московского МЧС подтвердил информацию о возгорании. По предварительной информации, пожар произошел на четвертом этаже торгового центра, сведений о пострадавших не поступало, сказал представитель центра агентству «Москва». «Что горит и площадь пожара выясняется», - отметил он.

Политика
Новости

Китай одобрил повышение пошлин на товары из США на $50 млрд

Ведомости
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Госсовет Китая утвердил 25%-ые пошлины на 106 видов американских товаров, в том числе автомобили, продукцию нефтехимии и бобы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Дата вступления в силу данного решения будет объявлена позже», - говорится в заявлении ведомства. Новая пошлина будет действовать, в частности, для американских автомобилей и самолетов, химической и табачной продукции, говядины, а также сельскохозяйственных товаров, включая бобы, пшеницу, кукурузу и хлопок.

Эти сроки Пекин планирует объявить позже, когда правительство США применит запланированные пошлины в 25% в отношении товаров из Китая.

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. Китай, в свою очередь, призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) противостоять торговому протекционизму Вашингтона.

Ранее Трамп объяснял решение обложить пошлинами китайский импорт на сумму до $50 млрд из-за политики Пекина, которая, по его словам, принуждает американских предпринимателей делиться технологиями.

В список вошли около 1300 товаров, среди них автомобили, мотоциклы, авиационные запчасти, спутники, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование. В сообщении торгового представительства США уточнялось, что мера нацелена на те товары Китая, которые приносят ему выгоду в соответствии с промышленными планами.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Недвижимость
Новости

Власти Москвы не будут застраивать новую Москву небоскребами

Ведомости
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Территорию новой Москвы не планируется застраивать высотками и небоскребами, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте Мосстройкомплекса.

«Чем плотнее город, тем лучше его экономика. Но, уплотняя застройку, важно не потерять комфорт», - заявил Хуснуллин, отметив, что не все территории подходят для такого строительства. «Например, новую Москву мы не будем застраивать высотками», – заверил Хуснуллин.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщал, что на 2018 год запланирован ввод 2,5 млн кв. м недвижимости на присоединенных территориях, из которых 1,5 млн кв. м - это жилье и 1 млн кв. м - прочие объекты.

Кто строит жилые небоскребы в Москве

Политика
Новости

Полковник Захарченко рассказал о принадлежности изъятого у него имущества

Ведомости
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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий, заявил, что из всего изъятого у него имущества на общую сумму 9 млрд руб. ему принадлежат только около 93 000 руб. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы ТАСС, переданные в СИЗО через адвоката.

«Из всего имущества мне принадлежат 92 800 руб. – денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», – заявил Захарченко.

Никулинский суд Москвы в декабре прошлого года изъял в доход государства имущество, принадлежащее родственникам и знакомым Дмитрия Захарченко, Общая сумма имущества, подлежащего взысканию в доход государства, составляет примерно 9 млрд руб.: это 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 г. по обвинению в получении взятки. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение этих денег полковник объяснить не смог.

Финансы
Новости

Минфин в апреле купит иностранную валюту на 240 млрд рублей

Ведомости
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Министерство финансов России в апреле направит на покупку иностранной валюты 240,7 млрд руб. «Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 г. по 8 мая 2018 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб.», – сообщила пресс-служба Минфина.

Покупать иностранную валюту будет Банк России на торгах Московской биржи. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.

Валюта покупается за счет дополнительных нефтегазовых доходов. В апреле они прогнозируются в размере 253,8 млрд руб. Рост нефтегазовых доходов связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.

В марте на покупку валюты было направлено 192,5 млрд руб. Ежедневный размер интервенций составил 9,6 млрд руб., что на 39% ниже, чем в феврале. 

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Новости

Спецслужбы Турции помогли ФСБ предотвратить теракт на новогодних праздниках

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Сообщения от турецких спецслужб позволили предотвратить теракт в России на новогодних праздниках, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, передает агентство «Интерфакс».

«Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге», - сказал он.

В это же время, по его словам, удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецкой стороны. Бортников подчеркнул, что «были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан».

В середине декабря 2017 г. президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, которая «помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города». Российский президент уточнял, что информация, полученная Москвой от Центрального разведывательного управления (ЦРУ), «оказалась достаточной для розыска и задержания преступников».

Российский президент подчеркивал, что и российские спецслужбы в случае получения информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, «незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».

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