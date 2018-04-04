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Госдума рассекретила схему рассадки депутатов в зале пленарных заседаний

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На обновленном сайте Госдумы, запущенном в тестовом режиме, появилась схема рассадки парламентариев в зале пленарных заседаний. Она размещена в разделе «Депутаты». Госдума отменила запрет на раскрытие сведений о рассадке депутатов, действовавший с 90-х гг., сообщил «Интерфаксу» представитель думского аппарата. Собеседник «Ведомостей» в аппарате подтвердил эту информацию.

«При подготовке новой версии официального сайта Госдумы наши специалисты столкнулись с проблемой, которая, вроде, незначительная, но без ее решения нельзя было реализовать идею о размещении на сайте схемы, позволяющей за секунду выяснить место каждого депутата в зале пленарных заседаний», - пояснил собеседник «Интерфакса».

По его словам, запрет раскрывать такие данные ввели еще при первом созыве Госдумы. «Известно, что Дума сегодня стала открытым органом, в интернете идет прямая трансляция заседаний, журналисты и фотокорреспонденты могут прийти на балкон и как бы сверху "считать" происходящее, в том числе зафиксировать, кто где сидит», - добавил собеседник агентства.

Таким образом, существующий запрет стал «одиозным, не соответствующим характеру деятельности парламента» и потерял смысл, отметил он. Теперь запрет упразднили, заключил собеседник агентства.

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Технологии
Новости

Apple переманила руководителя отдела искусственного интеллекта из Google

Ведомости
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Руководитель отдела разработок в сфере искусственного интеллекта Google Джон Джаннандреа перешел на аналогичную должность в Apple, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, 53-летний Джаннандреа назначен старшим вице-президентом компании и будет возглавлять подразделение «машинного обучения и искусственного интеллекта». Он будет одним из 16 руководителей, непосредственно подчиняющихся главному исполнительному директору Apple Тиму Куку.

«Джон разделяет наше стремление к конфиденциальности и нашему продуманному подходу к этому вопросу, таким образом мы сделаем компьютеры еще более умными и персонифицированными», — говорится в комментарии Кука изданию.

 Джаннандреа начал работать в Google в 2010 г. В 2016 г. он возглавил подразделение, отвечающее за поисковик Google.

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Бизнес
Новости

В России может появиться единый орган для надзора за оборотом сигарет и алкоголя

Ведомости
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Контроль за продажами табачной продукции могут передать Росалкогольрегулированию. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Чуян, передает «Интерфакс». Сейчас Росалкогольрегулирование уже занимается регулированием алкогольного рынка.

«Вопрос поднимался и обсуждался, но правительство рассматривает разные варианты, проходит эксперимент, и я думаю, что в ближайшее время это будет принято... Мы готовы как ведомство», - сказал он.

О том, что регулирование рынка табака может перейти от Минсельхоза к Минфину, «Ведомостям» в марте прошлого года рассказали три федеральных чиновника. Ранее вице-премьер Александр Хлопонин обращался к президенту Владимиру Путину с предложением распространить Единую государственную автоматизированную информационную систему учета алкоголя (ЕГАИС) на производство и розничные продажи табачной продукции и передать надзор за отраслью Росалкогольрегулированию. По его словам, доля нелегального табака на российском рынке оценивается на уровне 2%.

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Технологии
Новости

ФАС разрешила Сбербанку и «Яндексу» СП на базе «Яндекс.Маркета»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Сбербанка и «Яндекс.Маркета» о создании совместного предприятия. Служба считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции.

Сбербанк и «Яндекс» договорились о запуске торговой площадки на базе «Яндекс.Маркета» в декабре 2017 г. Основная задача СП - создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. Сбербанк и «Яндекс» будут торговать в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике только через «Яндекс.Маркет». Стороны сообщали, что ожидают закрытия сделки уже в первой половине 2018 г.

Согласно договоренностям Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. Сбербанк и «Яндекс» будут владетьв СП равными долями, а 10% акций пойдут на опционы для поощрения сотрудников.

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Политика
Новости

Путин заявил о доказательствах подготовки провокаций с отравляющими веществами в Сирии

Интерфакс
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Россия располагает доказательствами подготовки боевиками в Сирии провокаций с использованием отравляющих веществ (ОВ), заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита Россия - Турция - Иран по Сирии.

«Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ, - сказал российский президент. - Условились в этой связи наращивать трехстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора, наращивать обмен информацией».

По его словам, лидеры трех стран в качестве общей стратегической цели в Сирии видят окончательный разгром террористов, «которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса». «В ход идут любые средства», - констатировал Путин.

О подготовке провокаций с ОВ в Восточной Гуте близ Дамаска неоднократно заявляли российские Минобороны и МИД. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов утверждал, что целью провокации является оправдание удара США по правительственным кварталам Дамаска.

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Технологии
Новости

Выступление Цукерберга в конгрессе США состоится 11 апреля

Ведомости
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Марк Цукерберг, основатель и владелец крупнейшей соцсети мира Facebook, выступит в конгрессе США 11 апреля, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на парламентский комитет по энергетике и торговле. Слушания сосредоточатся на «использовании и защите личных данных пользователей» Facebook. «Они (слушания) призваны пролить свет на критические проблемы менеджмента личных данных и охраны личной жизни, а также помочь американцам лучше понять, что происходит с их данными онлайн», - говорится в заявлении комитета.

17 марта 2018 г. газеты The Guardian и The New York Times и телеканал Channel 4 фактически обвинили Facebook в утечке данных 50 млн пользователей: специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica получила их с помощью теста в Facebook, а затем использовала в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Хуже того, экс-сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Вайли заявил на слушаниях в британском парламенте, что таким же образом компания использовала данные пользователей и во время подготовки к референдуму по Brexit.

Соцсеть первоначально недооценила масштаб скандала: Цукерберг написал большой пост об этом только 21 марта. 25 марта Facebook выкупила рекламные полосы пяти национальных газет, включая The Guardian, опубликовавшую изначальное расследование. В этом же номере The Guardian напечатала ответную карикатуру с дизлайком, упавшим на Цукерберга. Следом в США началась кампания #deleteFacebook – пользователи удаляли аккаунты в соцсети, чтобы защитить свои данные. Скандал пока обошелся компании примерно в $90 млрд капитализации.

Неделю назад канал CNN сообщил, что Цукерберг пришел к выводу, что ему придется давать показания конгрессу в течение нескольких недель, и компания начала прорабатывать план его выступлений. Bloomberg сообщал, что первое выступление Цукерберга намечено на 12 апреля.

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Авто
Новости

Китайские пошлины Трампа ударят по General Motors и Ford

Ведомости
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Повышение американских пошлин на поставки из Китая автомобилей с 2,5 до 25% ударит прежде всего по General Motors и Ford Motor, а не по китайским производителям, пишет Financial Times. Последние почти не экспортируют свою продукцию в США: исключения – шведский бренд Volvo (компания по производству легковых автомобилей принадлежит китайской Geely, ее производственные мощности расположены в Швеции, Бельгии и Китае) и собственно китайская BYD, развивающая производство электромобилей.

Между тем GM поставляет в США производимые в Китае автомобили Buick, на них пришлось 17% продаж модели в США в 2017 г. Ford же планировал с 2018 г. начать экспорт из Китая модели Focus. GM первым из автопроизводителей раскритиковала в среду планы Вашингтона, китайские компании заявлений не делали, сообщает FT.

Во вторник администрация президента США обнародовала список 1333 китайских товаров, импорт которых на сумму $50 млрд она предлагает обложить 25%-ными пошлинами. Китай в среду ответил своим списком из 106 американских товаров на ту же сумму.

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Политика
Новости

СКР установил очаг возгорания в торговом центре «Персей для детей»

Ведомости
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Следователи установили очаг возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что четыре этажа здания занимает детский торговый центр, на пятом и шестом располагаются склады ткацкой фабрики, где и произошло возгорание.

Сообщения о возгорании в здании торгового центра поступили в МЧС в 12.32 мск. Пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. В результате пожара погиб сотрудник ТЦ. Он, предположительно, перепутал направление к эвакуационному выходу и двинулся в задымленную зону. Шесть спасателей пострадали.

По факту возгорания СКР завел уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

Последний раз торговый центр проверялся в марте. Тогда нарушений, которые могли отразиться на сегодняшнем пожаре, найдено не было, уточняла пресс-служба МЧС.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Бизнес
Новости

Burger King и «Му-Му» снизят цены в московских аэропортах по требованию ФАС

Ведомости
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Собственники ресторанных сетей Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в своих ресторанах на территории аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский», заявил заместитель руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Стрельников. Его слова приводит ТАСС.

«Компания "Бургер рус", владельцы ресторанов Burger King, заявила о готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса», - уточнил Стрельников. Представитель службы добавил, что снижение цен может составить 25-30%. Компании планируют приблизить их к ценам в ресторанах сетей в Москве и Московской области.

Чиновник добавил, расследование в отношении двух компаний завершено, им выдано предписание об устранении нарушений. «Я думаю, что уже к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты», - отметил чиновник.

В июне 2017 г. подмосковное управление ФАС завело дело в отношении ООО «Бургер рус» (оператор сети Burger King), ООО «Галерея-Алекс» («Шоколадница») и ООО «Мастер франчайзинг групп» («Му-Му»). Антимонопольное ведомство заподозрило компании в поддержании монопольно высоких цен на свои товары в аэропортах Московского авиаузла.

В сентябре того же года сеть кофеен «Шоколадница» отказалась снижать цены в аэропортах. В интервью RNS представитель сети объяснил, что меню в аэропортах и так содержит много недорогих позиций, что позволяет человеку сделать выбор при любых финансовых возможностях.

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Политика
Новости

ГИБДД предложила ввести в России алкозамки и временные права

Ведомости
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ГИБДД России подготовила первый вариант плана к стратегии «нулевой смертности» на дорогах страны - в него среди прочего вошли алкозамки, блокирующие зажигание при опьянении водителя, и временные права, пишет «Коммерсант». Начальник ГИБДД России Михаил Черников уже обсудил черновой вариант плана с представителями общественных организаций, сообщило издание.

Стратегию «нулевой смертности» в январе утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно документу, через семь лет смертность на дорогах России должна снизиться до западноевропейского уровня - четыре человека на 100 000 населения, а к 2030 г. приблизиться к нулевой. В 2017 г. на дорогах России гибли 13 человек на 100 000 населения.

Меры, предложенные ГИБДД, разделены на несколько блоков, пишет «Коммерсантъ».

В первый - «изменение поведения участников движения» - входят формирование положительного имиджа инспекторов ГИБДД, рост числа дорожных камер и внедрение алкозамков. На какие автомобили будут устанавливаться эти устройства и кто оплатит установку, издание не уточняет.

Алкозамки уже тестировались в России с 2010 г. на школьных автобусах в Татарстане, Московской и Ивановской областях. Эксперимент был удачным, писала «Российская газета». Эксперимент дал «выхлоп» в виде законопроекта об обязательной установке таких замков в автомобилях водителей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии, однако этот документ застрял в Госдуме. В США алкозамки более 20 лет используются в качестве меры наказания и контроля нетрезвых водителей, причем их установку и обслуживание оплачивает владелец машины. В Швеции установка алкозамка служит альтернативой лишению водительских прав.

В блоке «повышение защищенности от ДТП» упоминаются детские автокресла, система проката этих кресел, а также говорится о борьбе с продажей некачественных удерживающих устройств.

В блоке о совершенствовании улично-дорожной сети предлагается увеличить число перекрестков с круговым движением как менее аварийных. Среди других инициатив ГИБДД – введение временных прав для начинающих водителей. Временный документ предлагается менять на постоянный только при отсутствии грубых нарушений правил дорожного движения.

Представители общественности предложили ГИБДД ввести полный запрет на пользование сотовыми телефонами за рулем, и представители инспекции пообещали учесть пожелания в новой редакции плана.

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Бизнес
Новости

Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа»

Ведомости
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Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании Виктора Мартыненко. Сертификат был продлен в конце марта. Местные власти тогда оценили ситуацию в авиакомпании как очень тяжелую и сообщили, что из областного бюджета ежемесячно приходится выделять 6–10 млн руб. на поддержку «Псковавиа».

«Сейчас сертификат приостановлен по нашей инициативе, но не аннулирован. Мы так же продолжаем работать, просто решили устранить замечание, которое есть со стороны Росавиации», – сказал Мартыненко. Он пояснил, что для этого авиакомпании необходимо продлить эксплуатационный срок службы одного Ан-24. По словам гендиректора, ограничения будут сняты через месяц.

«Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26 и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек. В январе СКР возбудил дело по факту невыплаты зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн руб., а сотрудники «Псковавиа» написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Политика
Новости

Гудков предложил оппозиции провести праймериз перед выборами мэра Москвы

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции провести праймериз перед выборами мэра Москвы и выдвинуть единого кандидата. «Москва – одно из немногих мест, где мы можем бороться за победу», – написал Гудков в Facebook.

По его мнению, праймериз – единственный возможный механизм выбора объединенного демократического кандидата. «Если на демократическом фланге будет несколько малозначительных кандидатов, власти будет гораздо проще отказать им в регистрации, нежели кандидату, поддержанному всеми демократическими силами», – пояснил Гудков.

Экс-депутат предлагает провести праймериз в два или три этапа. На первом единого кандидата должны выбрать независимые муниципальные депутаты. «Всего независимых муниципальных депутатов, избравшихся в 2017 г. в Москве, включая поддержанных проектом “Объединенные демократы”, чуть меньше 300», – сообщил Гудков.

Вторым этапом праймериз он предлагает сделать голосование широкого круга сторонников из числа жителей Москвы. При этом он считает правильным, чтобы учет сторонников кандидата происходил исключительно на реальных участках, а не в интернете.

Если по результатам голосования в двух турах побеждает один из кандидатов, то он объявляется выигравшим праймериз. Если же голосование среди муниципальных депутатов выиграл один человек, а среди сторонников другой, то проводится третий этап праймериз. «На нем из двух человек выбирает круглый стол основных политических сил демократического толка. Это три зарегистрированные политические партии: “Яблоко”, “Парнас” и “Гражданская инициатива”», – предлагает Гудков. Кроме того, к голосованию на круглом столе он хочет привлечь незарегистрированную партию Алексея Навального и «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.

«На мой взгляд, перечисленные пять сил являются основными игроками на демократическом фланге, и совместная поддержка ими единого кандидата обеспечит ему хороший результат», – считает экс-депутат. 

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 г. По итогам муниципальных выборов 2017 г., преодоление так называемого муниципального фильтра кандидатами в мэры Москвы невозможно без поддержки депутатов от «Единой России».

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