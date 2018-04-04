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Госдума рассекретила схему рассадки депутатов в зале пленарных заседаний

На обновленном сайте Госдумы, запущенном в тестовом режиме, появилась схема рассадки парламентариев в зале пленарных заседаний. Она размещена в разделе «Депутаты». Госдума отменила запрет на раскрытие сведений о рассадке депутатов, действовавший с 90-х гг., сообщил «Интерфаксу» представитель думского аппарата. Собеседник «Ведомостей» в аппарате подтвердил эту информацию.

duma.gov.ru

«При подготовке новой версии официального сайта Госдумы наши специалисты столкнулись с проблемой, которая, вроде, незначительная, но без ее решения нельзя было реализовать идею о размещении на сайте схемы, позволяющей за секунду выяснить место каждого депутата в зале пленарных заседаний», - пояснил собеседник «Интерфакса».

По его словам, запрет раскрывать такие данные ввели еще при первом созыве Госдумы. «Известно, что Дума сегодня стала открытым органом, в интернете идет прямая трансляция заседаний, журналисты и фотокорреспонденты могут прийти на балкон и как бы сверху "считать" происходящее, в том числе зафиксировать, кто где сидит», - добавил собеседник агентства.

Таким образом, существующий запрет стал «одиозным, не соответствующим характеру деятельности парламента» и потерял смысл, отметил он. Теперь запрет упразднили, заключил собеседник агентства.

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