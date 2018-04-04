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Россия потребовала созвать Совбез ООН по «делу Скрипаля»

Россия потребовала созвать в четверг, 5 апреля, открытое заседание Совета Безопасности ООН по «делу Скрипаля». Об этом заявил в среду на заседании Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15.00 (22.00 мск), открытое заседание Совета Безопасности ООН», - заявил он, обращаясь к председателю Совбеза Эдуардо Меса-Куадра (цитата по ТАСС).

Накануне руководитель британской военной лаборатории DSTL в Портон-Даун сообщил, что исследователи достоверно установили тип вещества («Новичок»), использованного при отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, но не подтвердили его происхождение, поскольку это не являлось их задачей. По словам представителя лаборатории, российское происхождение было установлено на основе разведданных. Сегодня британский МИД удалил размещенное в Twitter сообщение, в котором утверждалось, что именно лаборатория установила российское происхождение «Новичка». МИД страны назвал причиной удаления твита неверную передачу слов посла Великобритании в России Лори Бристоу.

На это резко отреагировала представитель российского МИДа Мария Захарова: «Сильно. Правда?» «Вот вся цена этому всему - удаление твита, а на основе этого вообще-то выступала премьер-министр в парламенте. Просто наперсточники», - сказала она.