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Исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России по «делу Скрипалей»

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отверг резолюцию, подготовленную Россией, Ираном и Китаем по инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции после заседания совета.

«Нам, к сожалению, не удалось набрать две трети голосов - это квалифицированное большинство - чтобы наша резолюция прошла. Против выступили, конечно закоперщики всей этой истории - британцы и американцы, затем проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной члены НАТО и Евросоюза, а также некоторые американские союзники в Азии», - заявил Шульгин. Он обратил внимание, что 23 страны отказались «ассоциировать себя с западной точкой зрения» - проголосовав против или воздержавшись. Это более половины исполнительного совета ОЗХО, подчеркнул он.

При обсуждении резолюции «пролились мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии», сказал Шульгин. Он подтвердил, что в документе содержалось предложение о совместном с Великобританией расследовании инцидента. «Мы внесли выверенные, основанные на международном праве предложения, но не встретили понимания со стороны западных "партнеров", которые унизились до клеветнических нападок - некоторые, прямо скажу, глумились над Российской Федерацией», - отметил он.

По словам Шульгина, Россия ответила твердо, напомнив ОЗХО о «послужном списке» США и Великобритании. Российский представитель вспомнил о «пропавшем иракском оружии массового поражения» британского экс-премьера Тони Блэра, бомбежках Сербии и развале Ливии, а также назвал провокацией химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне.

В среду днем делегация Великобритании при ОЗХО также резко раскритиковала предложение Москвы о совместном расследовании дела об отравлении Скрипалей. «Предложение России о проведении совместного британско-российского расследования инцидента в Солсбери несет негативный характер. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уклониться от вопросов, на которые должны ответить российские власти», – говорилось в сообщении делегации в Twitter.