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Обвиняемый в хакерстве россиянин пытался совершить побег

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Россиянин Евгений Никулин, арестованный по подозрению во взломе LinkedIn и Dropbox, теперь обвиняется еще и в попытке побега. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокурора.

Никулин оказал охране физическое сопротивление, квалифицированное как попытка к бегству, 30 марта в тот момент, когда он должен был пройти медицинское освидетельствование. В итоге на время заседания федерального суда Сан-Франциско на Никулина одели наручники. Его защита обратила внимание суда на то, что «невинный обвиняемый имеет право на то, чтобы к нему относились с уважением и достоинством». Судебное заседание было перенесено на более поздний срок в апреле.

Никулин был задержан в Праге по запросу ФБР в октябре 2016 г. США обвиняют его в причастности ко взлому соцсети LinkedIn в 2012 г., Dropbox и Formspring в 2012-2013 гг., Россия – в краже денег со счета WebMoney.Ранее LinkedIn сообщала, что в результате кибератаки в 2012 г. были скомпрометированы данные 100 млн пользователей сети. Никулин был экстрадирован в США 30 марта, вопреки протестам Москвы, обвинившей Чехию в политически мотивированном шаге.

Белый дом, напротив, благодарил Прагу за сотрудничество. Сам обвиняемый заявил на суде, что вины не признает.

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Бизнес
Новости

«Ъ»: Mail.ru Group и «Мегафон» купят доли в City Mobil

Ведомости
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Mail.ru Group и «Мегафон» купят доли в онлайн-агрегаторе такси City Mobil, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к сделке. Речь идет о сумме $35 млн, которые потратят на приобретение контрольного пакета City Mobil. «Мегафон» получит около 30% City Mobil, а Mail.ru Group – примерно 25%, рассказали источники.

Для «Мегафона» и Mail.ru Group сделка с City Mobil является «экспериментом, в котором компании могли бы протестировать рынок агрегаторов такси», сказал один из источников. «Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах», – отметил он. «Мегафон» и Mail.ru Group не собираются консолидировать City Mobil, добавил источник.

Представители City Mobil, Mail.ru Group и «Мегафона» не стали комментировать данную информацию.

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Технологии
Новости

Cambridge Analytica могла собрать данные 87 млн пользователей Facebook

Ведомости
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Британская аналитическая компания Cambridge Analytica предположительно в 2013 г. получила незаконным путем персональные данные не 50 млн, а 87 млн пользователей. Об этом говорится в сообщении Facebook со ссылкой на технического директора соцсети Майка Шрепфера.

«В целом мы полагаем, что данные 87 млн человек, в основном из США, возможно, были переданы Cambridge Analytica», – говорится в сообщении.

Cambridge Analytica получила персональные данные пользователей от профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана. Британская компания использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения избирателей. При помощи разработанного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.

«В 2015 г. мы узнали от журналистов из The Guardian о том, что Коган поделился данными разработанного им приложения с Cambridge Analytica», - ранее говорил основатель соцсетиМарк Цукерберг. По его словам, это не соответствует политике компании. Соцсеть сразу же закрыла Когану доступ к персональным данным и потребовала от Cambridge Analytica удалить информацию о всех личных данных пользователей, полученных незаконным путем. По его словам, на тот момент компания предоставила доказательства выполнения требований.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

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Технологии
Новости

Facebook рассказал о сканировании личных сообщений в приложении Messenger

Ведомости
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Facebook сканирует личные сообщения тех, кто пользуется приложением Facebook Messenger, передает Bloomberg. Модераторы изучают пересылаемые ссылки, изображения, переписку на предмет противоправного контента, пояснила представитель Facebook Messenger. Если посылаемый контент не отвечает требованиям, то он блокируется. Для проверки используются те же инструменты (автоматические системы), что и при модерации публичных постов в соцсети.

Например, Facebook Messenger сканирует на наличие вирусов ссылки, которые пользователи пересылают друг другу.

«Например, в Messenger, когда вы отправляете фотографию, наши автоматизированные системы сканируют ее с помощью технологии сопоставления», – уточнила представитель Facebook Messenger. «Facebook разработал эти автоматизированные инструменты, чтобы мы могли быстро прекратить оскорбительное поведение на нашей платформе», – добавила она.

Ранее Facebook оказался в центре скандала из-за утечки более 50 млн личных данных пользователей соцсети. Британская Cambridge Analytica в 2015 г. собирала персональные данные пользователей для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Соцсеть обязала компанию удалить полученные незаконным путем данные в том же году, однако известно об утечке данных стало только в этом году.

10 главных кибератак в истории человечества

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Финансы
Новости

Мосбиржа может ввести торги иностранными акциями и вечернюю сессию

Ведомости
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Московская биржа может запустить торги иностранными акциями и ввести вечернюю сессию на фондовом рынке - до 23.50 мск. Такие предложения обсуждались на заседании комитета по фондовому рынку во вторник, передают «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников, речь идет о торгах акциями 50 американских компаний. Изучается возможность торгов в вечернюю сессию иностранными и российскими акциями, входящими в базу расчета индекса Московской биржи. Биржа только начала обсуждать такую возможность с участниками рынка, конкретных решений еще не принято.

В какой валюте могут осуществляться расчеты - в рублях или долларах, не сообщается.

«Биржа обсуждает разные варианты с участниками рынка. Вечерняя сессия нужна, если мы решим торговать иностранными акциями. Пока этот проект в стадии обсуждения», - прокомментировал данную информацию представитель Московской биржи.

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Политика
Новости

Исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России по «делу Скрипалей»

Ведомости
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Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отверг резолюцию, подготовленную Россией, Ираном и Китаем по инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции после заседания совета.

«Нам, к сожалению, не удалось набрать две трети голосов - это квалифицированное большинство - чтобы наша резолюция прошла. Против выступили, конечно закоперщики всей этой истории - британцы и американцы, затем проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной члены НАТО и Евросоюза, а также некоторые американские союзники в Азии», - заявил Шульгин. Он обратил внимание, что 23 страны отказались «ассоциировать себя с западной точкой зрения» - проголосовав против или воздержавшись. Это более половины исполнительного совета ОЗХО, подчеркнул он.

При обсуждении резолюции «пролились мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии», сказал Шульгин. Он подтвердил, что в документе содержалось предложение о совместном с Великобританией расследовании инцидента. «Мы внесли выверенные, основанные на международном праве предложения, но не встретили понимания со стороны западных "партнеров", которые унизились до клеветнических нападок - некоторые, прямо скажу, глумились над Российской Федерацией», - отметил он.

По словам Шульгина, Россия ответила твердо, напомнив ОЗХО о «послужном списке» США и Великобритании. Российский представитель вспомнил о «пропавшем иракском оружии массового поражения» британского экс-премьера Тони Блэра, бомбежках Сербии и развале Ливии, а также назвал провокацией химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне.

В среду днем делегация Великобритании при ОЗХО также резко раскритиковала предложение Москвы о совместном расследовании дела об отравлении Скрипалей. «Предложение России о проведении совместного британско-российского расследования инцидента в Солсбери несет негативный характер. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уклониться от вопросов, на которые должны ответить российские власти», – говорилось в сообщении делегации в Twitter.

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Финансы
Новости

ЦБ утвердил санатором АвтоВАЗбанка Фонд консолидации банковского сектора

Интерфакс
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ЦБ утвердил план финансового оздоровления АвтоВАЗбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), говорится в сообщении регулятора.

Функции временной администрации возложены на управляющую компанию ФКБС. «Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств», – говорится в пресс-релизе.

АвтоВАЗбанк с 2015 г. санировался Промсвязьбанком, который с середины декабря 2017 г. проходит финансовое оздоровление с участием УК ФКБС.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что балансы АвтоВАЗбанка и Промсвязьбанка будут разделены, а проблемные активы обеих организаций могут поступить в специализированный банк на базе «Траста».

В декабре 2017 г. Поздышев сообщил, что дополнительные средства понадобятся на санацию АвтоВАЗбанка, хотя объем проблем там меньше, чем в других санируемых банковских группах. По оценке на тот момент, на докапитализацию АвтоВАЗбанка потребовалось бы не более 15 млрд руб. АвтоВАЗбанк по итогам 2017 г. занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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Политика
Новости

Власти Украины пообещали задерживать все выходящие из портов Крыма суда

Ведомости
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Власти Украины пообещали оперативно реагировать на «нарушения» порядка выхода судов из портов Крыма. Об этом украинскому изданию «Обозреватель» рассказал представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — пояснил он.

Ранее украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», которое шло под российским флагом. На его борту находятся десять членов экипажа. Все они имеют российские паспорта, полученные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. Членам экипажа запретили покидать судно. На него наложили арест.

Защита задержанных утверждает, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула, заявляя, что на «Норде» нет российских граждан. Капитана судна Владимира Горбатенко конвоировали в отделение СБУ в Херсоне. Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело об угоне судна.

В свою очередь депутат Госдумы, зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что «официальный Киев — полный невежда в международном морском праве, если надеется повесить амбарный замок на Азовское море», передает RT. По его словам, заявление Киева о последующих «захватах российских судов является призывом к морским сражениям. Это поведение государства-агрессора», уточнил Бальбек.

Под арками Керченского моста открыто судоходство

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Политика
Новости

Россия потребовала созвать Совбез ООН по «делу Скрипаля»

Ведомости
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Россия потребовала созвать в четверг, 5 апреля, открытое заседание Совета Безопасности ООН по «делу Скрипаля». Об этом заявил в среду на заседании Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра во второй половине дня, в 15.00 (22.00 мск), открытое заседание Совета Безопасности ООН», - заявил он, обращаясь к председателю Совбеза Эдуардо Меса-Куадра (цитата по ТАСС).

Накануне руководитель британской военной лаборатории DSTL в Портон-Даун сообщил, что исследователи достоверно установили тип вещества («Новичок»), использованного при отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, но не подтвердили его происхождение, поскольку это не являлось их задачей. По словам представителя лаборатории, российское происхождение было установлено на основе разведданных. Сегодня британский МИД удалил размещенное в Twitter сообщение, в котором утверждалось, что именно лаборатория установила российское происхождение «Новичка». МИД страны назвал причиной удаления твита неверную передачу слов посла Великобритании в России Лори Бристоу.

На это резко отреагировала представитель российского МИДа Мария Захарова: «Сильно. Правда?» «Вот вся цена этому всему - удаление твита, а на основе этого вообще-то выступала премьер-министр в парламенте. Просто наперсточники», - сказала она.

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Политика
Новости

Британский МИД объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка»

Ведомости
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Британский МИД удалил размещенное в микроблоге Twitter сообщение, в котором утверждалось, что лаборатория Портон-Даун определила, что вещество типа «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России, передает Sky News. Внешнеполитическое ведомство назвало причиной удаления твита неверную передачу слов посла Великобритании в России Лори Бристоу.

Российское посольство в Великобритании также отметило, что твит был удален.

В британском МИДе пояснили, что цитата была взята из выступления 22 марта Бристоу перед дипломатами иностранных государств. Она была опубликована в Twitter внешнеполитического ведомства в реальном времени, затем была изменена. Цитату сократили, усеченный вариант «неверно передавал слова посла», поэтому твит был удален.

3 апреля телеканал Sky News со ссылкой на заявление руководителя лаборатории DSTL Гари Эйткенхеда сообщил, что расположенная недалеко от Солсбери лаборатория минобороны Великобритании, исследовав образцы с места отравления Скрипалей, не смогла установить страну - производителя нервно-паралитического вещества типа «Новичок».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Оператор «УВЗ-логистик» переименован новым владельцем

Ведомости
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Новый владелец железнодорожного оператора «УВЗ-логистик» 3 апреля переименовал компанию в «Модум-транс», следует из материалов «СПАРК-Интерфакса».

АО «Уралвагонзавод» продало свою логистическую «дочку» в феврале. Новый собственник - АО «Инвест-логистика» (Москва). По данным СПАРКа, «Инвест-логистика» принадлежит столичному ЗАО «СЕТ-холдинг». Оно, в свою очередь, было учреждено ЗАО «Априори инвест» и его единственным владельцем - президентом «СЕТ-холдинга» Александром Самусевым. Самусев является генеральным директором «УВЗ-логистик» и ООО «Управляющая компания "ПНК" (УК "ПНК", "Первая нерудная компания") Артема Чайки. ПНК ранее контролировалась РЖД и является основным поставщиком щебня для монополии.

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Технологии
Новости

Apple переманила руководителя отдела искусственного интеллекта из Google

Ведомости
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Руководитель отдела разработок в сфере искусственного интеллекта Google Джон Джаннандреа перешел на аналогичную должность в Apple, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, 53-летний Джаннандреа назначен старшим вице-президентом компании и будет возглавлять подразделение «машинного обучения и искусственного интеллекта». Он будет одним из 16 руководителей, непосредственно подчиняющихся главному исполнительному директору Apple Тиму Куку.

«Джон разделяет наше стремление к конфиденциальности и нашему продуманному подходу к этому вопросу, таким образом мы сделаем компьютеры еще более умными и персонифицированными», — говорится в комментарии Кука изданию.

 Джаннандреа начал работать в Google в 2010 г. В 2016 г. он возглавил подразделение, отвечающее за поисковик Google.

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