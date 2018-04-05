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Обвиняемый в хакерстве россиянин пытался совершить побег

Россиянин Евгений Никулин, арестованный по подозрению во взломе LinkedIn и Dropbox, теперь обвиняется еще и в попытке побега. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокурора.

Никулин оказал охране физическое сопротивление, квалифицированное как попытка к бегству, 30 марта в тот момент, когда он должен был пройти медицинское освидетельствование. В итоге на время заседания федерального суда Сан-Франциско на Никулина одели наручники. Его защита обратила внимание суда на то, что «невинный обвиняемый имеет право на то, чтобы к нему относились с уважением и достоинством». Судебное заседание было перенесено на более поздний срок в апреле.

Никулин был задержан в Праге по запросу ФБР в октябре 2016 г. США обвиняют его в причастности ко взлому соцсети LinkedIn в 2012 г., Dropbox и Formspring в 2012-2013 гг., Россия – в краже денег со счета WebMoney.Ранее LinkedIn сообщала, что в результате кибератаки в 2012 г. были скомпрометированы данные 100 млн пользователей сети. Никулин был экстрадирован в США 30 марта, вопреки протестам Москвы, обвинившей Чехию в политически мотивированном шаге.

Белый дом, напротив, благодарил Прагу за сотрудничество. Сам обвиняемый заявил на суде, что вины не признает.