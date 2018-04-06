Путин уволил 11 генералов силовых структур
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении, назначении на должность и присвоении звания в некоторых федеральных государственных органах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент освободил от занимаемой должности 11 генералов из структур Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета России (СКР) и МЧС.
Должностей лишились:
замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев;
начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков;
начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук;
начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров;
начальник управления ФСИН по Удмуртской Республике полковник Владимир Доронин;
руководитель следственного управления СКР по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин;
руководитель следственного управления СКР по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков;
министр внутренних дел Удмуртской Республики генерал-майор Александр Первухин;
руководитель Следственного управления СКР по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев;
руководитель Следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин;
руководитель Следственного управления СКР по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов;
замначальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.
В указе также содержатся сведения о назначении и присвоении специальных званий. О причинах кадровых изменений не сообщается.