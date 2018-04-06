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Путин уволил 11 генералов силовых структур

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении, назначении на должность и присвоении звания в некоторых федеральных государственных органах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент освободил от занимаемой должности 11 генералов из структур Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета России (СКР) и МЧС.

Должностей лишились:

замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев;

начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков;

начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук;

начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров;

начальник управления ФСИН по Удмуртской Республике полковник Владимир Доронин;

руководитель следственного управления СКР по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин;

руководитель следственного управления СКР по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков;

министр внутренних дел Удмуртской Республики генерал-майор Александр Первухин;

руководитель Следственного управления СКР по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев;

руководитель Следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин;

руководитель Следственного управления СКР по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов;

замначальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.

В указе также содержатся сведения о назначении и присвоении специальных званий. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Бизнес
Новости

«Транснефть» ведет переговоры о продаже «префов» катарским компаниям

Интерфакс
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Катарские компании планируют купить пакет привилегированных акций «Транснефти», сообщил президент российской компании Николай Токарев. Всего привилегированными акциями «Транснефти» владеют 5-6 иностранных участников. «Точно не помню, это 5-6 иностранных участников из Японии, Китая, Саудовской Аравии, Сингапура. Катар собирается», - сказал он.

Токарев не стал раскрывать, какой объем хотят приобрести катарские инвесторы. «Переговоры еще будут идти», - сказал он.

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Политика
Новости

Кремль не будет вмешиваться в выдвижение Тулеева спикером облсовета

Ведомости
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Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с выдвижением бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в спикеры областного парламента. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва». Это прерогатива регионального парламента, отметил он.

При этом руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал выдвижение Тулеева в спикеры неправильным. «Думаю, люди просто не поймут такого решения», – отметил Неверов (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Тулеева на пост спикера областного парламента. «Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», – отметил один из авторов обращения. Имя Тулеева ассоциируется с сильным и справедливым лидером и стабильным Кузбассом, указывают депутаты.

Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля по собственному желанию. Это случилось после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Через два дня после отставки Тулеев получил мандат депутата областного совета. Выборы депутатов облсовета пройдут в сентябре 2018 г.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

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Политика
Новости

Германия сочла правдоподобной версию о действующем производстве «Новичка» в России

Ведомости
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Германия считает «очень правдоподобным» утверждение Великобритании о том, что в России продолжает действовать программа производства нервного токсина «Новичок». Об этом сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Reuters.

Деммер отказалась комментировать, имеются ли у Германии аналогичные разведданные о «Новичке», которым в английском Солсбери 4 марта предположительно были отравлены бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По версии британских властей, нервно-паралитический агент «Новичок» был произведен в России и токсин использовался в Солсбери с ведома российской стороны либо Москва утратила контроль за химическим оружием. Москва отрицает обвинения Лондона в причастности к инциденту и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Газета The Times 6 апреля написала, что согласно данным британских спецслужб «Новичок» был произведен в лабораториях военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы Саратовской области. По словам источников издания, сведения о месте производства яда были озвучены на специальном брифинге для представителей стран-союзников, «чтобы убедить мировых лидеров, что за отравлением стоит Москва»

В городе Шиханы расположен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, где работал Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков этого токсина.

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг информацию о том, что в военных лабораториях Шиханы находилось химоружие. «В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы никогда не хранилось химическое оружие, в том числе так называемый газ «Новичок», – заявил «Интерфаксу» Бабич, ранее возглавлявший комиссию по химическому разоружению России. По его словам, все базы, на которых хранилось химическое оружие, известны и Шиханы к ним не относятся. «В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», – уточнил он.

Сергей и Юлия Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в английском Солсбери 4 марта, они были доставлены в больницу в критическом состоянии. 5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она сообщила, что пришла в сознание более недели назад и ее самочувствие с каждым днем улучшается.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

Захарова назвала важной уликой кремированных животных Скрипаля

Ведомости
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что две погибшие морские свинки и кот экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля могли быть важными уликами в деле об отравлении. Однако животные не только погибли при странных обстоятельствах, но и были кремированы. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, только на первый взгляд эта тема может быть причиной для шуток из серии «убрали важных свидетелей». «На самом деле это действительно "важные свидетели", раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля», - отметила она.

Захарова удивлена информацией в британских СМИ о том, что свинки умерли от обезвоживания, так как их не забрали из дома. «То есть как? Обыск был, а животных не заметили?» - риторически спросила она.

По ее словам, с котом «поступили... иначе», судя по сообщениям в британских газетах. Животное якобы доставили в лабораторию Портон-Дауна, а спустя какое-то время усыпили. «Почему усыпили? Ответ: потому что кот был «в стрессовом состоянии», так как его тоже «не заметили» при обыске», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Захарова считает, что животные могли быть важной уликой, но их кремировали. «По нашим данным», о том, что в доме Скрипаля находятся домашние животные, знала телекомпания BBC, но «по каким-то причинам» она скрыла данную информацию. По ее словам, «хотелось бы получить разъяснения».

Захарова отметила, что опыты с нервно-паралитическим газом на морских свинках проводились именно в британском Портон-Дауне. «За 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных», - утверждает Захарова.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия «Роснефти» и General Electric

Ведомости
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Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия (СП) российской «Роснефтью» и американской General Electric. Компании решили создать СП для развития в России промышленного интернета и внедрения современных цифровых решений на объектах «Роснефти» и в нефтегазовой отрасли страны. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Комиссия пришла к выводу, что создаваемое совместное предприятие будет иметь «незначительную» деятельность в еврозоне.

Соглашение о создании СП было подписано в июне прошлого года подконтрольной «Роснефти» компанией «ИК Сибинтек» и General Electric.

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Авто
Новости

Продажи Mercedes достигли рекордного уровня

Ведомости
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В I квартале 2018 г. Mercedes-Benz продал 594 304 легковых автомобиля (+6% год к году), а в марте – 237 307 автомобилей (+3,9% год к году). Это самый высокий показатель, которого компания когда-либо достигала, уточняется в сообщении Daimler (концерну принадлежит Mercedes).

Продажи Mercedes в I квартале росли на всех рынках, кроме Северной Америки и США: и там, и там они упали на 0,8% до 93 375 и 78 474 автомобилей соответственно. При этом продажи в Европе установили рекорд – они выросли на 2,1% до 238 131 автомобиля. Больше всего прирост показал китайский рынок – на 17,2% до 169 932 автомобилей.

Ранее Daimler отчиталась о самом успешном годе в истории компании – в 2017 г. концерн продал более 3,3 млн автомобилей, выручка достигла 164,3 млрд евро. Daimler установила новые рекорды по продаже, выручке, прибыли и рентабельности, заявил председатель наблюдательного совета Манфред Бишофф, выступая примерно перед 6000 акционеров на ежегодном собрании в Берлине. Компания выплатит также самые высокие дивиденды за всю историю – в размере 3,65 евро за акцию.

Mercedes-Benz сделал «смартфон на колесах»

Бизнес
Новости

Менеджмент «Русгидро» готов направить на дивиденды за 2017 год половину прибыли

Ведомости
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«Русгидро» готова выплатить акционерам по итогам 2017 г. половину прибыли по МСФО, сообщил журналистам гендиректор компании Николай Шульгинов.

«Мы рассчитываем, что мы получим директиву [от правительства о направлении на дивиденды] 50% от прибыли по МСФО, – сказал он (цитата по ТАСС). – Мы обязаны будем соблюдать».

В 2017 г. прибыль компании по МСФО составила 24 млрд руб., по РСБУ – 36,15 млрд руб. В результате дивиденды могут составить 12 млрд руб.

По итогам 2016 г. «Русгидро» направила на дивиденды 19,88 млрд руб., или 50% прибыли по МСФО.

Энергетический холдинг «Русгидро» (60,6% принадлежит государству, 13,3% – банку ВТБ) объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций «Русгидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. 

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Бизнес
Новости

«Новатэк» начал поставки газа с «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам

Ведомости
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Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил о начале поставок сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам. Поставки осуществляются с 1 апреля, передает его слова «Интерфакс».

«Ямал СПГ» строит на базе Южно-Тамбейского месторождения завод по сжижению природного газа тремя очередями по 5,5 млн т в год. В конце 2017 г. была запущена первая очередь – завод до нового года успел отправить три партии СПГ общим объемом 221 300 т СПГ. В I квартале 2018 г. завод экспортировал 1,262 млн т СПГ – на 17 танкерах», – отметил Михельсон. Он не стал называть первых покупателей по долгосрочному контракту.

По его мнению, есть возможность контролировать, чтобы контракты на поставку СПГ были привязаны к определенным рынкам. «Я всеми руками "за", чтобы не было пересечения российского сжиженного и трубного газа на одних рынках, мы в этом заинтересованы», – пояснил Михельсон.

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Технологии
Новости

Мантуров назвал срок мировой премьеры лайнера МС-21

ТАСС/Ведомости
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Мировая премьера нового российского авиалайнера МС-21 состоится осенью 2018 г., сказал сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «К концу года – скорее всего, это будет Юго-Восточная Азия – осенью. Я не помню конкретно месяц и даты, но скорее это октябрь-ноябрь», – сказал он, отвечая на вопрос о международной презентации МС-21.

Пока в России построены два летных экземпляра МС-21, выкатка второго летного прототипа состоялась только 25 марта на Иркутском авиационном заводе. Всего в летных испытаниях должны участвовать четыре прототипа. План Минпромторга по продажам – более 1000 самолетов МС-21 до 2037 г.

МС-21 – новый российский среднемагистральный самолет, этот тип судов – самый востребованный в мире. Первые самолеты «дочка» Объединенной авиастроительной компании (ОАК) – «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, в том числе 50 – «Аэрофлотом».

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

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Бизнес
Новости

«Россети» и Минэнерго разошлись в оценке перспектив выплаты дивидендов компанией

Ведомости
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«Россети» не смогут заплатить дивиденды за 2017 г. из-за убытка по РСБУ. Об этом заявила в ходе телефонной конференции с аналитиками замгендиректора компании по экономике Оксана Шатохина, рассказали «Интерфаксу» два участника телеконференции.

Компания планировала выплатить дивиденды за 2017 г. на уровне 2016 г., но из-за убытка по РСБУ не сможет этого сделать по закону, передали собеседники слова топ-менеджера. При этом, по их словам, «Россети» не исключают возможность заплатить промежуточные дивиденды за I квартал, исходя из его результатов.

Однако замминистра энергетики Вячеслав Кравченко заявил в пятницу, что «Россети» заплатят дивиденды по итогам 2017 г. «Они ("Россети". – "Ведомости") будут платить», – сказал Кравченко «Интерфаксу». Вместе с тем он уточнил, что пока правительственной директивы на этот счет не было.

«Россети» за 2017 г. увеличили чистую прибыль по МСФО на 39,5% до 137,1 млрд руб. По РСБУ компания получила убыток 13,2 млрд руб.

В октябре 2017 г. гендиректор «Россетей» Павел Ливинский говорил, что компания попросит правительство освободить ее от выплаты дивидендов в рамках текущего тарифного меню. Позже он уточнил, что «Россети» ожидают внедрения долгосрочных тарифов для достижения баланса между интересами акционеров и долгосрочными планами развития компании.

В феврале 2018 г. министр энергетики Александр Новак в интервью «Интерфаксу» рассказал, что ведомства еще обсуждают возможность ввода специальной дивидендной составляющей в тарифы «Россетей».

Сейчас дивидендная политика «Россетей» предусматривает выплаты акционерам не менее 50% прибыли от большей из величин – по РСБУ или МСФО. База для дивидендов корректируется на доходы и расходы, связанные с переоценкой обращающихся на рынке акций «дочек», инвестиции и другие составляющие.

По итогам 2016 г. «Россети» впервые с основания компании в 2013 г. направили на дивиденды 3,8 млрд руб. с учетом промежуточной выплаты 1,79 млрд руб.

«Россети» (на 88,04% принадлежат государству через Росимущество) являются оператором электрических сетей в России и объединяют магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

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Политика
Новости

США расследуют возможную утечку данных пользователей Facebook в Россию

Ведомости
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Два парламентских комитета США расследуют возможное получение организациями из России личных данных миллионов пользователей Facebook, а также возможную роль в этом компаний, связанных с президентской кампанией Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, речь идет о российском Агентстве интернет-исследований (АИИ), известном также как «фабрика троллей», и других компаниях. Парламентарии хотят выяснить, действительно ли данные пользователей утекли в Россию, в каком объеме, и повлияло ли это на результаты президентских выборов 2016 г.

По состоянию на конец марта сам Facebook не нашел связей между британской фирмой Cambridge Analytica и АИИ, пристально изучив расходы последнего на рекламу. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг заявил в интервью журналу Wired.

В начале апреля Цукерберг сообщил об удалении более 270 страниц Facebook из-за связи с АИИ. «Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Facebook ни в одной части мира», – написал Цукерберг. 11 апреля он расскажет об утечках данных и принятых против этого мерах в конгрессе США. Деятельностью Cambridge Analytica интересовался и спецпрокурор по России Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы в США.

В середине марта появились публикации о том, что консультировавшая республиканцев компания Cambridge Analytica получила личные данные 87 млн пользователей Facebook, а затем использовала их в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Последовавший за этим скандал снизил капитализацию Facebook на $80 млрд.

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