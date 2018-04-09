Политика

Новости

Трамп и Макрон договорились о координации инициатив по Сирии в СБ ООН

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе личной встречи обменялись информацией, подтверждающей использование в Сирии химического оружия. Об этом говорится в заявлении администрации Макрона. Лидеры США и Франции договорились «координировать свои действия и инициативы в Совете Безопасности ООН», а также поддерживать «тесные контакты», включая еще один раунд переговоров, в ближайшие 48 часов.

Экстренное заседание Совбеза ООН будет созвано 9 апреля по инициативе девяти стран, в том числе трех постоянных членов СБ ООН – США, Великобритании и Франции. С призывом созвать заседание, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля, также выступили Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар.

Запад обвиняет в атаке сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Москву.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств полностью заблокировано сирийской армией, изолировано от окружающего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного. За это предстоит (виновным) заплатить большую цену», - написал Трамп в своем твиттере.