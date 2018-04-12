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Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram после решения суда

Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram на территории России в случае удовлетворения иска о его блокировке. Об этом представитель ведомства заявил во время досудебного заседания по иску в Таганском суде Москвы, передает «Интерфакс».

«Данное судебное дело связано с распространением информации, и поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», - заявила представитель Роскомнадзора.

Суд, в свою очередь, оставил это ходатайство до стадии вынесения решения по существу дела. Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Судья Юлия Смолина уточнила, что Таганский суд Москвы начнет рассматривать по существу заявление ведомства об ограничении доступа к мессенджеру на территории России 13 апреля в 10:00.

«РИА Новости» отмечает, что представители Telegram не явились на досудебную подготовку по иску Роскомнадзора. «Представители Telegram не явились на заседание», — констатировала судья.

В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором руководству Telegram на передачу ключей шифрования Федеральной службе безопасности (ФСБ). По словам юридического представителя Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила ведомство, что требования ФСБ не могут быть выполнены по техническим причинам — из-за архитектуры программы. Тем не менее, служба подала иск в Таганский суд о блокировке Telegram в России.

Руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 11 апреля заявил, что Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о его блокировке. Он указывал, что представители мессенджера направили ходатайство в суд о переносе заседания, чтобы ознакомиться с материалами дела, «поскольку Telegram-таки определен участником процесса».

В то же время руководитель «Агоры» говорил, что если суд все же решит заблокировать мессенджер, то это не произойдет мгновенно. По его словам, реальная блокировка Telegram возможна в середине лета 2018 г. Основатель мессенджера Павел Дуров не комментировал возможные действия при блокировке.