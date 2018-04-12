Новости
Политика
Новости

Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram после решения суда

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram на территории России в случае удовлетворения иска о его блокировке. Об этом представитель ведомства заявил во время досудебного заседания по иску в Таганском суде Москвы, передает «Интерфакс».

«Данное судебное дело связано с распространением информации, и поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», - заявила представитель Роскомнадзора.

Суд, в свою очередь, оставил это ходатайство до стадии вынесения решения по существу дела. Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Судья Юлия Смолина уточнила, что Таганский суд Москвы начнет рассматривать по существу заявление ведомства об ограничении доступа к мессенджеру на территории России 13 апреля в 10:00.

«РИА Новости» отмечает, что представители Telegram не явились на досудебную подготовку по иску Роскомнадзора. «Представители Telegram не явились на заседание», — констатировала судья.

В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором руководству Telegram на передачу ключей шифрования Федеральной службе безопасности (ФСБ). По словам юридического представителя Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила ведомство, что требования ФСБ не могут быть выполнены по техническим причинам — из-за архитектуры программы. Тем не менее, служба подала иск в Таганский суд о блокировке Telegram в России.

Руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 11 апреля заявил, что Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о его блокировке. Он указывал, что представители мессенджера направили ходатайство в суд о переносе заседания, чтобы ознакомиться с материалами дела, «поскольку Telegram-таки определен участником процесса».

В то же время руководитель «Агоры» говорил, что если суд все же решит заблокировать мессенджер, то это не произойдет мгновенно. По его словам, реальная блокировка Telegram возможна в середине лета 2018 г. Основатель мессенджера Павел Дуров не комментировал возможные действия при блокировке.

Недвижимость
Новости

Сумма выданных ипотечных кредитов в первом квартале выросла на 85%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В первом квартале 2018 г. банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 600 млрд руб., сообщает АО «Дом.рф» (ранее — АИЖК). Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте было выдано более 120 000 кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% больше, чем в марте 2017 г.).

«Основной фактор роста — рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей», — говорится в сообщении компании. Ставки по ипотеке в феврале продолжили снижение: 9,58% — на новостройки (год назад — 11,61%), 9,83% — на вторичное жилье (год назад — 12,11%).

Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%, отметил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.

Доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней, снизилась до 2,15% — это минимум за последние три года. «В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок формирования "пузыря" на рынке ипотеки», — отмечает компания.

Всего в 2018 г., по оценке «Дом.рф», будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб. 

10 самых дорогих новостроек Москвы

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

В редакции активно освещавшей протесты в Волоколамске газеты проходят обыски

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В редакции подмосковной газеты «Волоколамская неделя» с 9.30 утра проходят обыски, рассказала «Ведомостям» главный редактор издания Мария Мурашова.

Обыски проводят сотрудники УМВД по Московской области совместно с представителями Следственного комитета России, всего около десяти человек, добавила она. 

«Сотрудники пояснили нам, что они проводят обыски в связи с возбужденными уловленными делами в отношении нескольких частных компаний, а издание проверяют на аффилированность к этим компаниям, — рассказала Мурашова— Сотрудники изучают записи в компьютерах, планшетах, и личные записи в блокнотах». 

Прежде издание активно освещало протест жителей Волоколамска против свалки «Ядрово», которая находится рядом с городом. Представитель УМВД по Московской области пообещал предоставить комментарий «Ведомостям» позднее.

Ранее РБК сообщал, что в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. Действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и выборами.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Политика
Новости

Алиев в четвертый раз победил на выборах президента Азербайджана

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действующий президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок. По итогам обработки 92% бюллетеней Алиев набрал 86% голосов, обойдя семь конкурентов, сообщается на сайте ЦИК Азербайджана. Явка на выборах составила 74,5%.

Алиев поблагодарил азербайджанцев за «большое доверие». «Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Она придает мне силы. Эта поддержка является главным условием для нашего развития. Единство между народом и властью является основным фактором развития в Азербайджане», — приводятся слова Алиева на его сайте. 

Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 г. Тогда он набрал на выборах 79,46% голосов. В октябре 2008 г. Алиев был переизбран президентом страны, получив более 88% голосов. В марте 2009 г. в Азербайджане были приняты поправки, разрешающие одному и тому же человеку занимать должность президента более двух раз. В октябре 2013 г. Алиев был переизбран на третий срок, набрав 84,6% голосов.

В 2016 г. в конституцию страны были внесены изменения, согласно которым президент страны избирается на семь лет. 

Политика
Новости

Супругу Улюкаева не допустили в качестве общественного защитника в суде над ним

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты экс-министра Алексея Улюкаева о допуске на процесс его супруги в качестве общественного защитника, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда, где сегодня рассматривается апелляция на приговор.

«Данное лицо является супругой, высшего юридического образования у нее нет, кроме того, защиту уже осуществляют четыре профессиональных адвоката», – заявил прокурор. Судья согласилась с позицией прокуратуры.

В декабре 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, назначив бывшему министру экономического развития наказание в виде восьми лет колонии и штрафа в размере 130 млн руб.

Бывшего федерального министра отправили в федеральный изолятор № 1 («Матросская Тишина»), в так называемую часть «Кремлевский централ», где содержат высокопоставленных заключенных.

Согласно представленной адвокатами на заседании медицинской справке, состояние здоровья Улюкаева в СИЗО расценивается как удовлетворительное, необходимую медицинскую помощь он получает.

Финансы
Новости

Рубль укрепился к евро и доллару на открытии торгов Московской биржи

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс российской валюты растет на открытии торгов Московской биржи в четверг, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:15 курс доллара снизился на 0,9% к закрытию предыдущих торгов до 62,1 руб./$, курс евро – почти на 1% до 76,65 руб.

Рубль укрепляется с вечера среды, отыгрывая начавшееся в понедельник падение курса.

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую цену акций российских компаний, вырос на 1% до 2213,83 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,95% до 1115,46 пункта.

Политика
Новости

Минобороны рассекретило архивные документы о службе Гагарина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство обороны России ко Дню космонавтики рассекретило некоторые архивные документы, рассказывающие о службе Юрия Гагарина. Например, на сайте Минобороны опубликована его служебная характеристика за время пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС. В ней отмечается хорошее физическое состояние Гагарина, его дисциплинированность и общительность, а также умение хранить военную тайну.

«Эмоциональные реакции соответствуют характеру воздействующих раздражителей. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладают общительность, оптимизм, здоровый юмор», — говорится в характеристике. Из указанных в документе личных данных следует, что у Гагарина к этому моменту уже были жена и дочь.

Также опубликована учетно-послужная карта первого космонавта. В ней указаны должности, на которых служил Гагарин, и места службы. Из карты следует, что первое звание — лейтенант — было присвоено Гагарину 5 ноября 1951 г. Затем он был повышен до старшего лейтенанта, майора и завершил службу в звании полковника.

Также в карте указаны некоторые личные данные космонавта. В частности, отмечено, что он не владел иностранными языками.

Обнародован приказ командира 769-го истребительного авиационного полка от 16 января 1960 г. об объявлении передовых офицеров, отличников боевой и политической подготовки. Гагарин в нем отмечен трижды.

Приказом командира того же полка от 11 марта 1960 г. Гагарин был исключен из списков части в связи с назначением летчиком-испытателем ВВС и переездом в Москву. До этого космонавт проходил службу в поселке Луостари Мурманской области. Этим же приказом решено прекратить Гагарину исчисление выслуги лет в отдаленной местности.

Россияне назвали кумиров XX века

Бизнес
Новости

Швейцарская Sulzer выкупила свои акции у «Реновы» и вышла из-под санкций

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Швейцарская Sulzer получила лицензию OFAC и закрыла сделку с «Реновой», в рамках которой подпавшая под санкции группа Виктора Вексельберга продала самой компании 5 млн ее акций. Об этом сообщают пресс-службы обеих компаний.

Доля «Реновы» в швейцарской компании по итогам сделки опустилась ниже контроля и составила 48,83%. До сделки она составляла 63,42%.

«Sulzer подтверждает, что компания больше не является объектом санкций по закону США. Компания может возобновить операции по всему миру в нормальном режиме», - указывается в заявлении Sulzer. Компания признала, что санкции отразились на ее деятельности, но не опасается их долгосрочного влияния на свои показатели.

Кроме того, компания примет меры для размораживания активов, которые были заблокированы в последние дни, отмечается в сообщении Sulzer.

Таким образом, Sulzer, выпускающая оборудование для нефтяной отрасли, успела выйти из-под санкционного удара до дедлайна от индексного провайдера MSCI. Ранее MSCI пообещала, что акции Sulzer будут удалены из индекса MSCI Global Small Cap, если по состоянию на 16 апреля неопределенность в вопросе действия санкций в отношении компании сохранится.

Группа подписала обязывающее соглашение о продаже 5 млн акций Sulzer самой компании (до сделки доля «Реновы» составляла 63,42%) 7 апреля. Согласно договоренностям, Sulzer выкупила у «Реновы» акции, торгующиеся на швейцарской бирже, по средневзвешенной цене за период с 9 апреля до 13 апреля.

Тогда Sulzer указывала, что произведет расчеты с российской группой только после того, как убедится в том, что эти операции не попадают под американские санкции. В новом сообщении не указывается, произвели ли компании эти расчеты.

Минфин США ввел новые антироссийские санкции 6 апреля. Под них попала «Ренова» Вексельберга и ее партнеры, в частности Sulzer. Швейцарская компания пообещала подробнее прокомментировать сделку одновременно с публикацией квартальных результатов 19 апреля.

Выбор редактора
Бизнес
Новости
Дарья Коржова

Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норильского никеля», сообщил представитель «Норникеля». «Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», - сказал он. Кто будет номинирован вместо него, не сообщается.

Представитель UC Rusal пока не комментирует информацию.

О выдвижении Дерипаски в совет директоров «Норникеля» стало известно 5 апреля. Его номинировал совет директоров «Норникеля», говорил собеседник «Ведомостей».

Дерипаска уже был в совете директоров компании: в 2008 г., когда UC Rusal выкупила 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз — с 2010 по 2013 г. UC Rusal Дерипаски принадлежит 27,8% «Норникеля».

Всего в совет были номинированы 13 человек — по числу мест. По акционерному соглашению от 2012 г. совет директоров «Норникеля» состоит из четырех представителей и по одному независимому директору от «Интерроса» Владимира Потанина и UC Rusal Олега Дерипаски и трех представителей от Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Всего в совете пять независимых директоров.

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

При этом UC Rusal ранее отмечал, что санкции США с высокой долей вероятности окажут существенное негативное влияние на бизнес и перспективы компании. Санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту, предупредила компания.

Кто подпал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Финляндия согласовала строительство второй ветки «Северного потока»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Финляндия окончательно согласовала строительство и эксплуатацию российского газопровода «Северный поток - 2» на территории исключительной экономической зоны страны, сообщает оператор проекта компания Nord Stream 2.

374-километровая финская секция нового российского газопровода будет проложена в 20-метровом коридоре поблизости от «Северного потока».

Ранее строительство «Северного потока - 2» согласовала Германия. Nord Stream 2 сообщает, что согласование разрешений в других странах – России, Швеции и Дании – идет по графику.

«Северный поток - 2» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Газопровод является второй веткой «Северного потока», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию. Длина нового газопровода составит 1230 км, пропускная способность – 55 млрд кубометров в год.

Выбор редактора
Финансы
Новости

СКР объявил в розыск топ-менеджеров кредитовавшего Ле Пен банка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск владельца и председателя правления обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольгу Арсентьеву, сообщает «Коммерсантъ». Банкирам, ранее кредитовавшим «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшим активы иранского центробанка, заочно инкриминируется особо крупная растрата.

Издание отмечает, что сумма растраты сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб. Розыск Попова подтвердил его адвокат Алексей Поздняков. Следователи объясняют это решение тем, что подзащитный скрывался от суда и следователей и не реагировал на повестки, отметил собеседник газеты.

В то же время, по словам Позднякова, вызовы на судебные заседания следователи направляли Попову на тот адрес в Москве, где банкир давно не проживает. Собеседник издания добавил, что еще до начала следствия банкир уехал из России на лечение за границей. Защитник уточнил, что СКР не ставил банкира в известность о проведении следственных действий.

Руководители ПЧРБ стали фигурантами уголовного дела зимой 2017 г. В январе 2017 г. был арестован бывший вице-президент банка Дмитрий Меркулов. Он обвинялся в растрате и выводе 2 млрд руб. Ранее банк также лишился лицензии и был признан банкротом. В его отчетности нашли дыру в 26 млрд руб. В феврале 2017 г., после ареста Меркулова, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о недостаче в банке на 9,33 млрд руб.

Стиль жизни
Новости

Роспотребнадзор выявил 561 случай завышения цен гостиницами перед ЧМ-2018

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роспотребнадзор в ходе проверок выявил 561 случай завышения отелями цен в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 г., об этом сообщается на сайте службы.

К 9 апреля ведомство проверило цены в 12 414 объектах размещения в городах проведения чемпионата. «В целом было выявлено 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», – говорится в сообщении.

В отношении отелей проведено 1184 внеплановых проверок, в общей сложности возбуждено 1499 дел об административных правонарушениях. Совокупная сумма наложенных штрафов составила около 6 млн руб.

С 19 февраля Роспотребнадзор открыл горячую линию для консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номера и другим темам, касающимся ЧМ-2018. Ведомство проверяет цены на гостиничные услуги в городах проведения футбольного первенства согласно правительственному постановлению.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Болельщики сборных России и Бразилии на футболе в «Лужниках»

Читать ещё
Preloader more
Фото