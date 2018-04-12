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Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам, размещающим сведения, порочащие честь и достоинство или деловую репутацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приставы смогут требовать закрытия доступа к таким сайтам, если те откажутся удалять подобную информацию, затрагивающую интересы гражданина или юридического лица. Авторы инициативы - депутаты от фракции «Единая Россия» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля.

В соответствии с действующим Гражданским кодексом сведения, которые оказались после их распространения доступными в интернете, могут быть удалены по требованию пострадавшего. При этом, как указывают авторы документа, «специфика распространения информации в интернете требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту».

Госдума приняла законопроект в первом чтении 5 апреля. Согласно документу, если распространители порочащей информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор в течение рабочего дня.

«Ведомости» 2 апреля писали, что механизмы разблокировки сайтов в поправках не предусмотрены. Если информация порочит честь и достоинство, она не будет разблокирована: по аналогии с экстремистскими материалами, пояснял газете соавтор проекта, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный. В то же время представитель Роскомнадзора говорил «Ведомостям», что его ведомство в подготовке и обсуждении этих поправок не участвовало и на согласование в службу они не поступали.