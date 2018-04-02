Депутаты нашли способ «навечно» блокировать сайты СМИ
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Депутаты Госдумы предложили блокировать издания в интернете, в случае если на них размещена информация, порочащая честь и достоинство. Под поправки также попадают социальные сети и сайты без регистрации СМИ. Механизмы разблокировки таких сайтов в поправках не предусмотрены.
Текст поправок был размещен на сайте Госдумы 2 апреля. Авторы поправок – депутаты от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым.
В поправках прописан механизм блокировок в интернете сведений, которые были признаны судом порочащими честь и достоинство граждан или юридических лиц. Поправки вносятся в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Решение о том, что информация, размещенная в СМИ, может порочить честь и достоинство гражданина или юридического лица, в России принимает суд. В случае если суд принял такое решение, он может обязать СМИ удалить из интернета такую информацию. Депутаты «Единой России» предложили блокировать СМИ, в случае если те не удалили такую информацию. Решение об этом принимает судебный пристав-исполнитель. В течение дня после вынесения такого решения пристав может направить в Роскомнадзор постановление о блокировке такого СМИ.
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