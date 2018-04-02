Технологии / Медиа

Депутаты нашли способ «навечно» блокировать сайты СМИ

Они предложили блокировать издания в интернете за отказ удалять порочащую честь и достоинство информацию
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Депутаты Госдумы предложили блокировать издания в интернете, в случае если на них размещена информация, порочащая честь и достоинство. Под поправки также попадают социальные сети и сайты без регистрации СМИ. Механизмы разблокировки таких сайтов в поправках не предусмотрены.

Текст поправок был размещен на сайте Госдумы 2 апреля. Авторы поправок – депутаты от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым.

В поправках прописан механизм блокировок в интернете сведений, которые были признаны судом порочащими честь и достоинство граждан или юридических лиц. Поправки вносятся в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Решение о том, что информация, размещенная в СМИ, может порочить честь и достоинство гражданина или юридического лица, в России принимает суд. В случае если суд принял такое решение, он может обязать СМИ удалить из интернета такую информацию. Депутаты «Единой России» предложили блокировать СМИ, в случае если те не удалили такую информацию. Решение об этом принимает судебный пристав-исполнитель. В течение дня после вынесения такого решения пристав может направить в Роскомнадзор постановление о блокировке такого СМИ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться

**** ********** ******* ***** * ***********, *** ** ***** ************** – ** ******** * *************** ***********, ****** «**********» **** ** ******* ******* – ******* ******** ** ************ * *************** ********* ********* ******** ********.

** ***** **** **** * ****** **********, ******* ******* ***** «*************» ****** ********. **** * ********* ** ********* ********* ************* ***** ***, ********* **. *** ***** ******* ************, * ******** **** *** ***** **** ********, ******* ********.

****** ***** ******** *******, *** *************** ***** ***** ***** ************** ** ******* ****. «**** * *********** ***** ******* **** ******** **********, ** ********** ***** **************. **** **ё* ** ********** ********* *******, * ** * *****-**** ********», - ********** ***** ************* ********* ******* ********. ********** ** *** ****** ********** ****** * ********* **********. ** ****** * ***, ***** ** ********** ********* ** ********, ******** *******, *** **** * ************* **ё* ** ******** ********** ** ******* ******: «* ******** *** ** **** **** ***** *** ********** ** *****». ** ****** * *** *** ****** ***** ********* **********, ** ********* ****** *** ****** * *****, ******** *******, *** *** ****** * *********** ******** - *************.

«* *** ******* **** *********** *********** ****** ******** *****, ******** ******** * ***** ** **********, ** * ***** * ***, **** **ё* * *** ********, ******* ** ******** ***, ******* ******** **** ** ********* ** ******* ****», - ******* ************ ******** ** ************** ******** ****** *****. ** ****** * ***, *** ***** ***** ************ * ******, **** *** *******, ******* *******, *** **** ****** ***** ************* ******** * *********.

*********** ***** ***** «*******»

* ********* **** **** * ********** ****** **********, ********* ***** * **********, *. *. ****** **** *********, * ******** ******** *********. * ****** ********** ******** ************ ********* ***** ***** ****, *** *********** * ************* *********** *** *** **** **** ********* ** *************.

********* ***** *********** ****** **** ******** ** ****** ***, ** * ******, **** * *** *** ***** **** *********** ************. **** * ********* ***** *** *********** *******, *** ********** *********** **** ****** *******. ***** **** *** * **** *. ******** * **** ************* ********, *********** ********** ********* *********** ********* ******** ********, *** **** ***** ******** ********** ***** *******.

* ****** **** **** ********** ************* ******** ***** (********* ******** ******** ******), ** ***** ********* ***** *********** ****** **** **** *******. * **** *. ************ ************, *** * ******, **** ****** ********** ************* ********, * ********** *** *********** ************* ****** **** ********, * ********* ******** *********.

* ****** ******** ********* ******* ** ***, ****** ** *** ******* **********, *******, ** ** ******, ******* ***** * ***********. ********, ***** **** ***** ******** «<* ****="/*********/*******" ******="_****">********» * ** ******* ************** ******** ***** *****. ********* * **** ******* ************ ******, ************** * ********** ******, «**********», «***** ******» * <* ****="/*********/***" ******="_****">***.

Комментарии  ()
Fester
12:05 02.04.2018
Ау, Маск, где твои спутники с вайфаем? Заждались уже...
40
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике