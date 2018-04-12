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Захарова обвинила ВОЗ в распространении недостоверной информации о химической атаке в Сирии

Россия рассматривает заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации в Восточной Гуте как распространение недостоверной информации. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Рассматриваем заявление ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям», — сказала Захарова (цитата ТАСС).

Она призвала ВОЗ проявлять большую беспристрастность и основываться на мнении компетентных экспертов.

В среду ВОЗ сообщила, что после обстрела сирийского города Дума к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления химическими веществами. По данным организации, среди 70 погибших при обстреле у 43 обнаружены признаки отравления.

Позже Генштаб ВС России пригласил представителей ВОЗ в Восточную Гуту для того, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о гибели мирных жителей в результате химической атаки в Восточной Гуте. По разным данным, число погибших колебалось от 30 до 150. Вашингтон обвинил в химатаке правительственные войска Сирии. Минобороны России опровергает информацию об использовании химического оружия.