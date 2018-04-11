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ВОЗ сообщила о 500 пострадавших в Сирии с признаками химического отравления

После обстрела сирийского города Дума к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления химическими веществами, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на своих партнеров по программе Health Cluster.

В частности, по данным медиков, у пациентов наблюдались сильное раздражение слизистых оболочек, нарушения дыхания и поражение центральной нервной системы.

Также ВОЗ сообщила, что 70 человек, скрывающихся в подвалах, погибли. При этом у 43 из них были обнаружены признаки отравления токсичными химикатами.

Организация потребовала немедленного и беспрепятственного доступа в Думу для оказания помощи пострадавшим.