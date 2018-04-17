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Заместитель Чайки назвал сроки завершения расследования дела Керимова во Франции

Франция завершит расследование дела российского сенатора от Дагестана и бизнесмена Сулеймана Керимова до конца года, заявил заместитель российского генпрокурора Саак Карапетян. Его слова приводит «РИА Новости».

«Со слов прокурора, они будут всесторонне расследовать [дело Керимова], поэтому по результатам этого расследования будет окончательно дана квалификация действиям. Как он предполагает, к концу этого года вопросы эти будут решены…» – рассказал заместитель Юрия Чайки.

Он добавил, что говорить о политических мотивах в деле Керимова, не получив материалы дела и не исследовав доказательства в нем, российское ведомство не может.

Российский сенатор был задержан французской полицией в Ницце в конце ноября 2017 г. Ему предъявлены обвинения в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Французская сторона считает, что преступления совершались через покупку вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц.

Позже Керимов был отпущен из-под ареста под залог в 5 млн евро. В то же время французские власти запретили ему покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря 2017 г. залог был повышен до 40 млн евро. Тогда же прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр уточнил, что сенатора из России подозревают в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро, которые предназначались для покупки четырех вилл на мысе Антиб.

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