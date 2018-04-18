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Совет Федерации подготовит поправки к законопроекту о контрсанкциях против США

Совет Федерации подготовит поправки к законопроекту Госдумы об ответных санкциях в отношении США, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, в нынешнем виде документ не готов к принятию. «Это пока проект, он сырой, еще не готов для принятия, над ним идет кропотливая работа в Госдуме», – сказала Матвиенко (цитата ТАСС).

Профильные комитеты Совета Федерации проанализируют текст законопроекта и к 3 мая подготовят к документу «предложения, уточнения, дополнения», сообщила Матвиенко. Первое чтение законопроекта запланировано на 15 мая, поправки будут направлены ко второму чтению.

«Ответ [на американские санкции] должен быть жестким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам», – подчеркнула Матвиенко.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Всех их американское ведомство включило в список особых национальных структур и граждан. 13 апреля в Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении США. В нем сказано, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит правительство.

Рассмотрение законопроекта отложено до середины мая, сообщил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты хотят обсудить его с бизнесменами и экспертами.

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