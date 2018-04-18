Совет Федерации подготовит поправки к законопроекту о контрсанкциях против США

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Совет Федерации подготовит поправки к законопроекту Госдумы об ответных санкциях в отношении США, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, в нынешнем виде документ не готов к принятию. «Это пока проект, он сырой, еще не готов для принятия, над ним идет кропотливая работа в Госдуме», – сказала Матвиенко (цитата ТАСС).
Профильные комитеты Совета Федерации проанализируют текст законопроекта и к 3 мая подготовят к документу «предложения, уточнения, дополнения», сообщила Матвиенко. Первое чтение законопроекта запланировано на 15 мая, поправки будут направлены ко второму чтению.
«Ответ [на американские санкции] должен быть жестким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам», – подчеркнула Матвиенко.
Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Всех их американское ведомство включило в список особых национальных структур и граждан. 13 апреля в Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении США. В нем сказано, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит правительство.
Рассмотрение законопроекта отложено до середины мая, сообщил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты хотят обсудить его с бизнесменами и экспертами.
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в 2017 г. увеличила свой доход на 25% до 33,8 млн руб., следует из депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Его декларация опубликована на сайте Мосгордумы.
Согласно документам, Набиуллина по уровню годового дохода обошла мужа почти на 4 млн руб.: Кузьминов в 2017 г. задекларировал 29,9 млн руб. Председатель ЦБ владеет также квартирой площадью 112,2 кв.м, 1/3 долей еще в одной квартире площадью 70,6 кв.м.
У нее в собственности 15-летний седан Jaguar S-Type, следует из декларации.
Кузьминов, в свою очередь, владеет земельным участком и дачей в 1470 кв.м и 326,1 кв.м соответственно. Кроме того, совместно с женой - 1/3 долей в квартире.
За 2016 г. председатель Банка России заработала 26,9 млн руб. При этом перечень ее собственности за прошедший год не изменился.
Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. – существенно больше, чем в предыдущие годы. Рост доходов президента связан с продажей земельного участка площадью 1500 кв. м, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В остальном перечень имущества Путина остался прежним: в его собственности находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м
1/7
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб. Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на 49 лет
2/7
Владимир Федоренко / РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев стал лидером среди депутатов по доходам в прошлом году, он заработал 4,3 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В Госдуме он с 2007 г. До 2015 г. Аникеев входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3/7
Максим Стулов / Ведомости
Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России
4/7
Евгений Разумный / Ведомости
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в 2017 г. заработал 2,76 млрд руб. Это в 230 раз больше, чем в позапрошлом году (12 млн руб.). Автопарк Керимова пополнился автомобилем Benz Mercedes-Maybach S 600. Также ему принадлежит Mercedes-Benz S 600. Керимов сейчас находится во Франции, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
5/7
Совет Федерации
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, занимавший первое место по доходам в Совете Федерации в 2016 г., в прошлом году оказался на втором месте с 1,878 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки
6/7
Станислав Красильников/ТАСС
На втором месте по доходам в Думе – депутат от "Единой России" Николай Борцов с 1,14 млрд руб. В его собственности два жилых дома, квартира и гараж. В 2016 г. его доход составил 604,7 млн руб.
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Британский медиарегулятор Ofcom начал семь расследований в отношении российского телеканала RT по поводу объективности освещения отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, говорится в сообщении ведомства.
С момента инцидента в Солсбери регулятор отметил увеличение количества выпускаемых RT сюжетов, которые требуют проверки на предмет нарушения кодекса вещания Ofcom, отмечается в сообщении.
Ранее несколько британских парламентариев предложили ограничить вещание RT в стране за распространение «российской пропаганды».
По данным властей Великобритании, экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского производства. Лондон заявил о причастности к инциденту российских властей. Москва отрицает эти обвинения.
Ofcom уже не раз расследовал деятельность RT в Великобритании по просьбам зрителей и местных чиновников. Российский телеканал обвиняли в предвзятости. Так, в 2014 г. регулятор заключил, что RT неточно и небеспристрастно освещал события во время войн на Украине и в Сирии.
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Роскомнадзор 17 апреля заблокировал ip-адрес, через который работает программное обеспечение Volvo - Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В результате на протяжении всего дня дилеры Volvo по всей России не могли проводить большинство типов работ по сервису, рассказал источник.
«Это связано с блокировкой надзорным органом большого перечня ip-адресов. Среди заблокированных ip-адресов оказался тот, который используется для работы VIDA», – сказал собеседник издания.
Программное обеспечение VIDA позволяет подключаться к компьютеру автомобиля и считывать информацию об ошибках. По словам собеседника издания, любой автомобиль, который приходит на официальный сервис с неполадкой или для техосмотра, требует предварительной диагностики через VIDA.
Программа Volvo перестала работать в первой половине дня во вторник, подтвердил изданию глава ростовского Don Motors Андрей Долгов. По его словам, это сделало практически невозможным любое обслуживание автомобилей.
В Volvo заявили, что причина блокировки не имеет отношения к компании, но они «оказались затронуты в ходе данного мероприятия». Сейчас работоспособность VIDA восстановлена.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить блокировку с помощью смены ip-адресов. Роскомнадзору приходится блокировать подсети. В результате пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к интернет-магазинам, музыкальному сервису Spotify, мессенджеру Viber.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию о том, что блокировка подсетей Роскомнадзором привела к сбою работы банков, магазинов и других компаний в сфере услуг.
15 мая стало известно о том, что Роскомнадзор может заблокировать доступ в мессенджер Telegram в России в случае отказа от сотрудничества с ведомством. «Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора в адрес Telegram Messenger LLP – письмо было отправлено на прошлой неделе, об этом рассказали два человека, получившие копию письма и узнавшие о его отправке от чиновников. Представитель Роскомнадзора не комментирует ни само письмо, ни факт его отправки
1/5
Евгений Разумный / Ведомости
В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и китайский аудиовизуальный чат Vchat из-за того, что те не откликнулись на просьбу Роскомнадзора предоставлять по требованию ведомства свои данные. Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр
2/5
Zello
Немного ранее была заблокирована интернет-рация Zello. Попытка заставить все зарубежные организации работать в России по российским законам предпринимается в отношении всех организаций и мессенджеров, заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента
3/5
Евгений Разумный / Ведомости
Ссылаясь на уже другой закон - антипиратский – в январе 2016 г. Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер rutracker.org. В конце 2015 г. Мосгорсуд вынес два решения о пожизненной блокировке ресурса по иску правообладателей. Антипиратский закон, дающий правообладателям возможность добиваться оперативной блокировки сайтов с пиратским контентом, начал работать в 2014 г., а с 1 мая 2015 г. его действие было расширено на софт и другие виды контента (кроме фотографий)
4/5
Евгений Разумный / Ведомости
17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней доступ к сайту социальной сети деловых контактов в России был заблокирован. По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Летом 2016 г. Роскомнадзор обратился в суд с иском против компании, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд принял сторону чиновников. «Linkedin будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», - заявил представитель компании в марте 2017 г.
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Центризбирком поручил региональным избирательным комиссиям вскрыть опечатанные коробки со списками избирателей и провести поиск лиц, которые имели возможность проголосовать дважды, воспользовавшись системой «мобильный избиратель». Такое решение принято в среду на заседании ЦИК.
Проверить предстоит около 1000 участков, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Поводом для проверки стали выступления партий (в частности, лидера КПРФ Геннадия Зюганова) о возможности использовать систему «мобильный избиратель» для фальсификации результатов голосования, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. В частности, тот ссылается на опыт партийного юриста Валерия Цупко, который открепился и проголосовал в Воронеже, а потом получил еще один бюллетень по месту жительства в Балашихе (хотя и отказался голосовать). По словам Булаева, члены избиркома Балашихи нарушили должностную инструкцию и не проверили, голосовал ли перед этим коммунист на других участках (по инструкции на проверочный звонок отводится два часа). Но он сам их спровоцировал, явившись на участок за пять минут до окончания голосования, настаивает Булаев.
Тем не менее ЦИК провел сверку всех избирателей, «открепившихся» по месту жительства (таких было 5 млн) и тех, кто получил так называемое спецзаявление и проголосовал по нему (таких оказалось 157 000). Все случаи совпадения имен избирателей - а таких оказалось 678 - теперь будут проверяться, хотя о масштабных нарушениях речи не идет, подчеркивает Булаев: процент совпадений составляет 0,2% от числа проголосовавших. В реальности же людей, которые проголосовали более одного раза, окажется не более двух десятков, прогнозирует Булаев. Данные по ним всем будут переданы в следственные органы, обещает он.
Председатель ЦИК обратилась к региональным регионам с просьбой провести проверку как можно более оперативно: подвести итог работе системы «мобильный избиратель» ЦИК планирует на конференции, которая намечена на конец месяца.
Как Владимир Путин голосовал на выборах президента
Alexander Zemlianichenko / AP
Владимир Путин, исполняющий обязанности президента России, голосует на досрочных выборах главы государства 26 марта 2000 г. Путин одержал победу в первом туре
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Alexander Zemlianichenko / AP
На выборах президента в 2004 г. за пост главы государства боролись шесть кандидатов. Путин принимал участие в выборах как самовыдвиженец и снова победил
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Denis Sinyakov / Reuters
В 2008 г. за пост президента боролись четыре кандидата. По Конституции Путин не имел права баллотироваться на третий срок. Президентом страны был избран Дмитрий Медведев
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Ivan Sekretarev / AP
В марте 2012 г. президент впервые избирался сроком на шесть лет. Им стал Путин
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Евгений Разумный / Ведомости
18 марта 2018 г. Владимир Путин идет на четвертый срок
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Президент России Владимир Путин стремится снизить напряжение в отношениях с США и дать Дональду Трампу «еще один шанс» исполнить его обещания улучшить отношения с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
На желание Путина улучшить отношения с Вашингтоном указывает перенос принятия законопроекта об антиамериканских санкциях, который был внесен 13 апреля, а обсуждение запланировано лишь на 15 мая, отмечает агентство.
По информации Bloomberg, Кремль дал указание российским чиновникам уменьшить антиамериканскую риторику. Об этом говорит один из источников агентства. «Путин готов пойти на многочисленные уступки, но должен выглядеть так, будто он не проигрывает», - считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД России сообщил, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы. Об этом, по словам собеседника агентства, говорится в письме администрации президента США посольству России в Вашингтоне. «Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет», - сказал источник агентства.
До этого The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американские власти пока решили отказаться от дополнительных экономических санкций в отношении Москвы. Собеседники газеты поясняли, что Трамп не хотел бы вводить такие ограничения «без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому».
Последние санкции в отношении России США ввели 6 апреля. Они затронули российских миллиардеров и госменеджеров. Среди них Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Виктор Вексельберг. Ограничения были введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего - из-за попыток России подорвать западную демократию», указывал минфин США.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Технологический прорыв в России и появление на рынке страны коммерческих разработок уровня SpaceX и Tesla Илона Маска возможны только при масштабных вливаниях бюджетных средств, заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на коллегии Минпромторга.
«Мы привыкли делать идолов из зарубежных выдающихся личностей. Но на поддержку Tesla $5 млрд в год тратит госбюджет США. И мы говорим: "Илон Маск – прорывной технолог". За $5 млрд и мы сделаем отечественных Илонов Масков, – сказал Абызов (цитаты по "Интерфаксу"). – И нету там "все рынок рассудит" – это все сказки, чтобы защитить бюджет, не будет так на самом деле этого прорыва, и надо к этому ответственно отнестись».
На коллегии Абызов выступил за увеличение финансирования Фонда развития промышленности. «Надо реально накачивать дополнительными деньгами Фонд поддержки промышленности, серьезно выдавать новые элементы субсидий. И без вот этого вот, знаете, минфиновского подхода: мы там с заднего крыльца – вы там ловите то, что будет вываливаться от инфраструктурных проектов», – заявил Абызов. Существенно увеличить рост промышленности невозможно без серьезной поддержки государства, указал он.
Абызова прервал министр финансов Антон Силуанов: «Не надо так говорить насчет заднего крыльца... И у нас не государственная экономика, у нас цели стоят снизить долю государства в экономике – смотрите, что президент в послании сказал, а вы предлагаете через бюджет только». Абызов парировал: «Доля государства в экономике не определяется уровнем поддержки промышленных производств».
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Минпромторг намерен поддерживать подпавшие под санкции США российские компании через госзакупки, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике, и по автомобилям», – сказал он, отвечая на вопрос о планируемых мерах поддержки (цитата по «Интерфаксу»).
Минфин США ввел санкции в отношении 24 россиян и 15 компаний, включив их в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). Американцам запрещены любые деловые отношения с компаниями из черного списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в интересах этих структур.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля на встрече с членами правительства и бюро правления РСПП подтвердил планы помочь попавшим под американские санкции компаниям. По словам премьера, одной из основных задач является сохранение производств и рабочих мест.
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UC Rusal обращалась в Минпромторг с предложением о развитии алюминиевой отрасли в стране, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«UC Rusal в Минпромторг обращалась с предложениями по поддержке тех направлений, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли», – сказал Мантуров (цитаты по «Интерфаксу»). В частности, речь шла о создании переработки первичного алюминия в Красноярске, Хакасии и Волгограде, уточнил министр.
«Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы будем находиться в зависимости. 80% сегодня экспортируется первичного алюминия», – подчеркнул Мантуров.
UC Rusal и еще семь связанных с Олегом Дерипаской компаний включены в санкционный список минфина США. После попадания в черный список (список особых национальных структур и граждан, SDN) UC Rusal был перекрыт доступ к финансовой системе США и долларовому рынку. Американцам запрещаются любые деловые отношения с UC Rusal, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в интересах компании.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля на встрече с членами правительства и бюро правления РСПП подтвердил планы помочь попавшим под американские санкции компаниям. По словам премьера, одной из основных задач является сохранение производств и рабочих мест.
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Президент Владимир Путин в курсе ситуации с блокировкой мессенджера Telegram. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке (мессенджера)», - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывали ли Путину о ситуации с блокировкой Telegram.
В то же время представитель Кремля заметил, что вопрос, «скорее, правительственный», пишет «РИА Новости».
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram в России. Суд подчеркнул, что решение может быть отменено, если мессенджер все-таки передаст Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля.
Тем не менее, Telegram пока избегает блокировки, поскольку постоянно меняет IP-адреса. Роскомнадзор в ответ блокирует подсети, из-за чего пользователи начали жаловаться на сбои в работе интернет-магазинов, музыкального сервиса Spotify, мессенджера Viber и других ресурсов.
Ведомство 17 апреля обратилось также к Apple и Google с требованием удалить мессенджер из магазинов приложений. Представитель Google отказался от комментариев, связаться с представителем Apple не удалось. Пока приложение доступно в AppStore и Google Play.
Кого блокирует Роскомнадзор
Максим Стулов / Ведомости
15 мая стало известно о том, что Роскомнадзор может заблокировать доступ в мессенджер Telegram в России в случае отказа от сотрудничества с ведомством. «Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора в адрес Telegram Messenger LLP – письмо было отправлено на прошлой неделе, об этом рассказали два человека, получившие копию письма и узнавшие о его отправке от чиновников. Представитель Роскомнадзора не комментирует ни само письмо, ни факт его отправки
1/5
Евгений Разумный / Ведомости
В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и китайский аудиовизуальный чат Vchat из-за того, что те не откликнулись на просьбу Роскомнадзора предоставлять по требованию ведомства свои данные. Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр
2/5
Zello
Немного ранее была заблокирована интернет-рация Zello. Попытка заставить все зарубежные организации работать в России по российским законам предпринимается в отношении всех организаций и мессенджеров, заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента
3/5
Евгений Разумный / Ведомости
Ссылаясь на уже другой закон - антипиратский – в январе 2016 г. Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер rutracker.org. В конце 2015 г. Мосгорсуд вынес два решения о пожизненной блокировке ресурса по иску правообладателей. Антипиратский закон, дающий правообладателям возможность добиваться оперативной блокировки сайтов с пиратским контентом, начал работать в 2014 г., а с 1 мая 2015 г. его действие было расширено на софт и другие виды контента (кроме фотографий)
4/5
Евгений Разумный / Ведомости
17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней доступ к сайту социальной сети деловых контактов в России был заблокирован. По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Летом 2016 г. Роскомнадзор обратился в суд с иском против компании, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд принял сторону чиновников. «Linkedin будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», - заявил представитель компании в марте 2017 г.
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Информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена федеральным законом к информации ограниченного доступа и не составляет охраняемой Конституцией и действующими на территории России законами тайны. Об этом говорится в решении Верховного суда по иску Telegram к ФСБ, которое получили на руки юристы «Агоры», представлявшие мессенджер в суде.
Верховный суд 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram, требовавшего признать недействующим приказ ФСБ о порядке передачи ей ключей для дешифровки сообщений пользователей распространителями информации в интернете.
Спорный порядок не содержит требования о передаче ФСБ электронных сообщений и информации о факте их приема, объясняет Верховный суд. Получение такой информации происходит в рамках оперативно-розыскной деятельности и на основании решения суда. Но организаторы распространения информации не являются лицами, осуществляющими контроль и надзор за законностью их проведения, подчеркивается в решении суда.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Суд пришел к выводу, что информация, передаваемая через мессенджер, может угрожать безопасности государства и населения. Судья отмечала, что решение может быть отменено, если Telegram исполнит требование ФСБ и отдаст ей ключи дешифровки сообщений пользователей.
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
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Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
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Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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Совет Федерации подготовит законопроект о возвращении прокуратуре функций контроля над следствием, заявила спикер нижней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Назрело, даже перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием. Тогда, в ходе реформирования, поторопились, это практика показала», – сказала Матвиенко после выступления перед сенаторами генпрокурора Юрия Чайки (цитаты по «РИА Новости»).
Все сенаторы поддерживают возвращение прокуратуре полномочий контролировать следствие, отметила Матвиенко. «Есть наработанные предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы. Естественно, мы должны проговорить это и в администрации президента, и со всеми участниками этого процесса», – сказала она.
Год назад, также во время выступления генпрокурора в нижней палате парламента, Матвиенко поддержала предложение Чайки расширить полномочия прокуратуры. Руководитель надзорного ведомства выступил за то, чтобы следователи до обращения в суд с ходатайством об аресте фигурантов дела получали на это санкцию прокурора. «Во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: сам расследует уголовное дело либо руководит расследованием. У нас, к сожалению, нет ни той ни другой функции», – говорил Чайка, назвав следователей «рабочим инструментом в руках прокурора».
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В I квартале 2018 г. чистая прибыль «Транснефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 1,04 млрд руб., следует из отчета компании. Это в 9,5 раза меньше по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года.
При этом выручка компании выросла на 6% до 219,7 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза до 63,7 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 10 млрд руб., снизившись в годовом выражении на 19%.
По итогам 2017 г. чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ выросла в 1,9 раза до 58,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 6% до 835,9 млрд руб., себестоимость – на 4,4% до 720 млрд руб., валовая прибыль – на 16,3% до 115,95 млрд руб.
Совокупные активы «Транснефти» за 2017 г. уменьшились на 4,4% до 1,06 трлн руб., совокупные обязательства снизились на 5,9% до 874,9 млрд руб.