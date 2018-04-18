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Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до середины лета

Басманный суд Москвы в среду продлил домашний арест режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Во время заседания Серебренников поблагодарил в суде всех коллег и друзей за поддержку: «Я от всего сердца благодарю моих близких друзей, но самые главные слова я хочу сказать своему отцу: папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста» (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, он упомянул, что гордится коллективом «Гоголь-центра», который провел успешные гастроли в Берлине.

Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Следствие предполагает, что режиссер и его знакомые похитили как минимум 68 млн руб. Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа.

Режиссер говорил, что не собирается никуда бежать, потому что это было бы признанием вины. Он отрицает свою вину и даже рассказывал, что когда Минкульт вовремя не перечислял деньги, то «все брали и вкладывали свои средства».

В ноябре 2017 г. суд арестовал имущество Серебренникова: квартиру, машину и счета, на которых находятся более 360 000 руб., более 60 000 евро и более $4000.

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются еще несколько человек: гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

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