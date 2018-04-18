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Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до середины лета

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Басманный суд Москвы в среду продлил домашний арест режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Во время заседания Серебренников поблагодарил в суде всех коллег и друзей за поддержку: «Я от всего сердца благодарю моих близких друзей, но самые главные слова я хочу сказать своему отцу: папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста» (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, он упомянул, что гордится коллективом «Гоголь-центра», который провел успешные гастроли в Берлине.

Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Следствие предполагает, что режиссер и его знакомые похитили как минимум 68 млн руб. Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа.

Режиссер говорил, что не собирается никуда бежать, потому что это было бы признанием вины. Он отрицает свою вину и даже рассказывал, что когда Минкульт вовремя не перечислял деньги, то «все брали и вкладывали свои средства».

В ноябре 2017 г. суд арестовал имущество Серебренникова: квартиру, машину и счета, на которых находятся более 360 000 руб., более 60 000 евро и более $4000.

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются еще несколько человек: гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Как москвичи стояли в очереди за билетами на балет Серебренникова

Экономика
Новости

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в первом квартале в 1,1%

Ведомости
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Рост ВВП России в марте этого года замедлился до 0,7% в годовом выражении. В феврале данный показатель был на уровне 1,3%. В первом квартале этого года рост ВВП России составил 1,1%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе - 1,4%, в феврале - 1,3%, в целом за 1 квартал - 1,1%). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем-февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил 9,7% в годовом выражении (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 п.п.) после около нулевой динамики в январе-феврале», - отмечается в документе.

Рост ВВП в первом квартале стал минимальным с первого квартала 2017 г. Тогда показатель составил 0,8% в годовом выражении, во втором квартале того же года ускорился до 2,3%, в третьем квартале составил 1,9%, в четвертом - был на уровне 1,2%. В целом по итогам 2017 г. ВВП России увеличился на 1,5%.

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Политика
Новости

СК обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей

Ведомости
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Следственный комитет России (СК) рассказал о ходе расследования дела о покушении на убийство дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль. Видео об этом опубликовано на официальном youtube-канале СК.

«Для установления истины» следователи пошагово отследили путь Скрипаль из Москвы в Солсбери, утверждает СК: 3 марта она вылетела из Шереметьево и в тот же день прибыла в лондонский аэропорт Хитроу. Установлен водитель такси, который привез ее в аэропорт, а также все пассажиры рейса, сообщает СК. «Ни у одного из летевших не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», – отмечает комитет.

СК называет «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять их интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, добавляет комитет и уточняет, что последняя активно сотрудничает со следствием.

Следователи изучают детали и опрашивают свидетелей, отмечает СК: «Удалось установить места работы Юлии в России, круг общения и адреса проживания». Кроме того, СК направил дополнительный запрос Великобритании, чтобы допросить дочь Скрипаля, но пока не получил ответа.

Юлию Скрипаль и ее отца нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. По данным Соединенного королевства, их отравили веществом «Новичок». Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Москва отрицает причастность к инциденту. В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Госдеп обвинил «российских наемников» в атаках на позиции CША в Сирии

Ведомости
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Помощник госсекретаря США по делам Европы Уэсс Митчелл считает, что позиции коалиции во главе США в Сирии пытались атаковать «российские наемники». Об этом говорится в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете палаты представителей конгресса США по иностранным делам. Документ опубликован на сайте Белого дома.

По мнению Митчелла, Россия повышает риски конфронтации с Западом путем поддержки нынешнего сирийского руководства страны.

«Россия своей безрассудной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада (президент Сирии. – "Ведомости") увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских наемников атаковать американские силы в Сирии стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», – утверждает Митчелл.

Он считает, что сирийский конфликт можно урегулировать только в ходе женевских переговоров, возглавляемых ООН. «Мы настаиваем на том, чтобы Россия была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров», – приводятся в документе слова помощника госсекретаря. По его словам, Россия игнорирует подобные призывы и срывает переговоры в Женеве.

В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заявил о том, что информация властей США о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии – это очередная дезинформация.

«С одной целью только – выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», – передает слова Красова «РИА Новости».

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Новости

У Cadillac сменился руководитель

Ведомости
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Американская General Motors (GM) объявила о смене руководителя премиального бренда Cadillac. Новым президентом марки станет Стивен Карлайл, руководивший канадским подразделением GM, сообщила компания. Йохан де Найсен, руководивший Cadillac с июля 2014 г., уходит в отставку немедленно и покидает компанию, говорится в сообщении.

Де Найсен, которому сейчас 58 лет, перешел в GM из японского премиального бренда Infiniti. Основная часть карьеры де Найсена прошла в Audi: он возглавлял подразделения этой компании у себя на родине в Южной Африке, в Японии, а затем в США.

Cadillac разработал новый стратегический план, по которому к концу десятилетия модельный ряд Cadillac мог покрывать около 90% люксового сегмента, говорил де Найсен в интервью «Ведомостям». По руководством де Найсена бренд представил несколько новинок, включая технологию автопилота Super Cruise, и увеличил продажи в Китае в прошлом году на 50%, до 175 000 машин, передает «Интерфакс». Но темпы роста продаж Cadillac отставали от конкурентов, а в США в прошлом году они снизились на 8% до 156 000 машин.

Карлайл начал карьеру в GM в 1982 г. стажером в промышленном инжиниринге, занимал руководящие должности в подразделениях компании в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, в 2014 г. стал президентом и управляющим директором GM Canada.

Акции GM в ходе торгов в среду дешевеют на 0,1%. За последний год капитализация компании выросла на 15% до $55 млрд.

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Бизнес
Новости

Ростуризм исключил из реестра туроператоров 224 компании

Ведомости
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Ростуризм исключил из единого федерального реестра 224 компании по разным причинам. Это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В частности, некоторые компании не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения. Среди них «Туристическая компания «Мир», «Глобал диалог, «Мир экскурсий», «Таврида-тур», «Альфа-тур». Еще несколько компаний не предоставили необходимую отчетность, а кто-то сам решил прекратить туроператорскую деятельность, указано в приказе.

Часть туроператоров проводят внутреннюю реорганизацию для повышения эффективности бизнеса через реорганизацию юрлиц, что никак не отразится на работе компании, сообщает Ассоциация туроператоров России. Например, среди них «Музенидис тревел» и «Слетать.ру».

Как будет выглядеть первый в мире космический отель

Политика
Новости

Самым богатым депутатом Мосгордумы вновь стал член совета директоров ГК «Пионер»

Ведомости
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Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, член совета директоров группы компаний «Пионер» Олег Сорока в 2017 г. заработал 56,2 млн руб. Согласно опубликованным на официальном сайте столичного парламента сведениям о доходах, Сорока получил наибольший доход среди депутатов Мосгордумы в прошлом году. Годом ранее Сорока также был лидером по доходам, по итогам 2016 г. он задекларировал доход в размере 42,4 млн руб.

На втором месте по размеру дохода - бывший владелец московского торгового центра «Горбушкин двор», зампредседателя комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Александр Милявский. В 2017 г. он заработал 34,1 млн руб. Замыкает тройку лидеров член комиссий Мосгордумы по образованию и по городскому хозяйству и жилищной политике, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов с доходом в 29,9 млн руб.

Наименьший доход в размере 52 000 руб. по итогам 2017 г. задекларировал член комиссии Мосгордумы по экономической политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, владелец ГК «СУ-155» Михаил Балакин.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал по итогам 2017 г. доход в 5,5 млн руб., что в четверо меньше его заработка за 2016 г.

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Политика
Новости

Постпред России в ОЗХО рассказал о производстве вещества типа «Новичок» в США

Ведомости
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Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал о том, что на территории США разрабатывалось нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», передает ТАСС.

По словам Шульгина, вещество не только разрабатывалось, но и было запатентовано в качестве химического оружия в 2015 г. «1 декабря 2015 г. ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов, с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином», - пояснил Шульгин, показав соответствующий документ во время выступления на заседании Исполнительного совета ОЗХО.

По его словам, этот документ является доказательством разработок в США отравляющего вещества типа «Новичок». «И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад», - отметил он сроки патента.

Шульгин рассказал на заседании, что в США была изобретена специальная пуля. В ней находится емкость для различного вида отравляющих веществ. «При использовании указанного средства летальный эффект достигается за счет воздействия этого токсичного вещества на организм человека», - заявил Шульгин, добавив, что такая разработка подпадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

По его словам, пуля может снаряжаться «бинарными компонентами, которые взаимодействуют друг с другом при ударе». Ее можно снарядить такими нервными агентами, как табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX, а также веществами типа «Новичок».

Шульгин также обратил внимание членов совета на то, что поисковик Google по ключевому запросу "Novichok" выдает свыше 140 выданных США патентов, которые в той или иной степени связаны с применением и защитой от воздействия этого отравляющего вещества.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Авто
Новости

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Ведомости
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В среду пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Пробок». По его словам, они продержались у этой отметки всего 15 минут. На момент публикации материала значение опустилось до 8 баллов.

Сервис прогнозирует, что в 21.00 мск пробки уменьшаться до 5 баллов, а окончательно исчезнут в 23.00 мск.

По данным «Яндекс.Пробок», основные затруднения движения наблюдаются в центре: на улицах Большая Полянка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Большая Дмитровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, Варварка, в Театральном и Китайгородском проездах, а также на бульварах: Никитском, Рождественском, Тверском, Страстном, Чистопрудном, Покровском, Яузском.

Кроме того, проехать будет трудно по некоторым участкам МКАД и по нескольким шоссе - Варшавскому, Ленинградскому, Щелковскому, Новорязанскому, Можайскому, Пятницкому.

В каких городах России самые плохие дороги

Авто
Новости

Volvo подтвердила наличие проблем у дилеров из-за блокировок Роскомнадзора

Ведомости
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Автоконцерн Volvo подтвердил, что информационно-диагностическая система Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), обеспечивающая диагностику автомобиля при техобслуживании, не работала днем 17 апреля из-за блокировки серверов Роскомнадзором. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании. Сейчас работоспособность системы восстановлена.

«Действительно, 17 апреля многие дилеры Volvo столкнулись с неработоспособностью информационно-диагностической системы VIDA. Неработоспособность была вызвана блокировкой Роскомнадзором одного из IP-адресов, который используется для связи VIDA с базой данных. Причина блокировки нам неизвестна, но информация по данному IP была обнаружена нами на сайте Роскомнадзора», - пояснили в компании.

Как пояснили в компании, VIDA обеспечивает диагностику автомобиля, загрузку программного обеспечения, получение справочной информации (каталог запчастей, инструкции по ремонту). Данная система является web-ресурсом, ее работоспособность напрямую зависит от интернет-соединения.

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Бизнес
Новости

Зять Тимченко стал основным владельцем крупнейшего добытчика минтая

Ведомости
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Зять Геннадия Тимченко Глеб Франк закрыл сделку по покупке 44,7% доли Максима Воробьева, брата губернатора, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Об этом говорится в материалах базы ЕГРЮЛ.

В результате сделки Франк стал владельцем 89,95% Русской рыбопромышленной компании. Официальный представитель Воробьева подтвердил ТАСС факт выхода бизнесмена из состава участников компании. По его словам, сделка совершена в соответствии с договоренностями сторон.

Стороны объявили о сделке в конце февраля 2018 г. Ее детали не раскрывались. ФАС выдала разрешение на сделку 19 марта 2018 г.

РРПК – одна из крупнейших в России компаний по добыче минтая и сельди. Компания основана Франком и Воробьевым в 2011 г. и изначально называлась «Русское море – добыча», позже ее переименовали в РРПК.

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Технологии
Новости

Пользователи «В контакте» столкнулись со сбоем в работе соцсети

Ведомости
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Кратковременные проблемы наблюдались у части пользователей «В контакте», сообщил «Ведомостям» представитель социальной сети. «Все было быстро восстановлено, с блокировками (Роскомнадзором разных ip-адресов из-за Telegram. – Прим. «Ведомостей») это никак не связано», - добавил он.

По данным сервиса Downdetector, пик сбоев пришелся примерно на 17.30 мск, больше всего проблем пользователи испытывали со входом (56%). На момент написания материала сбои окончательно не прошли, указано на Downdetector: последние отчеты поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Твери, Краснодара, Нижнего Новгорода и Казани.

Некоторые пользователи сообщали, что при открытии страницы «В контакте» появляется сообщение: «К сожалению, сервис временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».

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