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Госдеп обвинил «российских наемников» в атаках на позиции CША в Сирии

Помощник госсекретаря США по делам Европы Уэсс Митчелл считает, что позиции коалиции во главе США в Сирии пытались атаковать «российские наемники». Об этом говорится в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете палаты представителей конгресса США по иностранным делам. Документ опубликован на сайте Белого дома.

По мнению Митчелла, Россия повышает риски конфронтации с Западом путем поддержки нынешнего сирийского руководства страны.

«Россия своей безрассудной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада (президент Сирии. – "Ведомости") увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских наемников атаковать американские силы в Сирии стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», – утверждает Митчелл.

Он считает, что сирийский конфликт можно урегулировать только в ходе женевских переговоров, возглавляемых ООН. «Мы настаиваем на том, чтобы Россия была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров», – приводятся в документе слова помощника госсекретаря. По его словам, Россия игнорирует подобные призывы и срывает переговоры в Женеве.

В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заявил о том, что информация властей США о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии – это очередная дезинформация.

«С одной целью только – выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», – передает слова Красова «РИА Новости».