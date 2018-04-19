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СК отследил весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери

Следственный комитет России опубликовал видеоролик с подробностями расследования дела об отравлении Юлии Скрипаль в Солсбери. В сюжете утверждается, что следователям удалось пошагово восстановить весь путь Юлии Скрипаль 3 марта из московского аэропорта «Шереметьево» в лондонский «Хитроу». «Установлен водитель такси, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединенное Королевство. Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», — утверждается в сюжете.

Следователи установили места работы Юлии Скрипаль в России, круг ее общения, а также адреса ее проживания. В СК считают «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять ее интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, активно сотрудничающая со следствием.

В сюжете приводится рассказ Виктории о ее телефонном разговоре с Юлией. У родственницы пострадавшей сложилось впечатление, что Юлия говорит под давлением и то, «что ей было сказано». Юлия заявила, что встречаться с ней она не хочет и что визу Виктории не дадут. В итоге так и получилось.

4 марта Юлия Скрипаль и ее отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были обнаружены на скамейке в парке Солсбери в бессознательном состоянии. Великобритания обвинила Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва это отвергает и рассчитывает на предоставление ответов на свои запросы.

В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).