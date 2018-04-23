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Минобороны Армении осудило участие военнослужащих-миротворцев в митинге в Ереване

Министерство обороны Армении осуждает участие военнослужащих-миротворцев в митинге в Ереване, говорится в сообщении ведомства. К ним будут применены «строгие санкции», указывает минобороны со ссылкой на законы страны.

В протестных акциях в Ереване принимают участие военнослужащие-миротворцы, сообщило в понедельник агентство «Новости-Армения». По данным издания, их было около 20 человек. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook попросил не распространять ложную информацию о военнослужащих Армении.

Протесты в Армении начались в апреле. Митингующие выступают против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Однако парламент Армении все же утвердил его на этот пост. Уже известно о более чем 200 задержанных. Акцию протеста возглавляет лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

Кремль наблюдает за происходящим в Армении, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Для нас очень важна эта страна». Однако он отметил, что Россия не будет вмешиваться.

К протестующим в Ереване присоединились военные