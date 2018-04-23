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Президент Армении отправил в отставку правительство

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Принимая во внимание статью 130 Конституции (согласно ей, правительство должно подать в отставку вслед за премьер-министром – прим. "Ведомостей"), принять отставку правительства», – говорится в указе.

В понедельник в отставку ушел премьер-министр страны Серж Саргсян. Он пробыл на этой должности меньше недели – с 17 апреля. Его назначение привело к массовым протестам по всей стране – известно о более 200 задержанных. До назначения на пост премьер-министра Саргсян был президентом Армении два срока подряд по пять лет – с апреля 2008 г. по апрель 2018 г.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Согласно местному законодательству, если премьер-министр не может исполнять обязанности, то они переходят к его первому заместителю.

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

Бизнес
Новости

«Роснефть» опровергла интерес к НМТП, о котором заявила «Транснефть»

Ведомости
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«Роснефть» считает частью кампании по дезинформации и «провокацией пресс-службы «Транснефти» «слухи» о переговорах «Роснефти» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), принадлежащей группе «Сумма». Это следует из опубликованного в понедельник заявления «Роснефти».

Свое заявление компания сделала в связи с запросами журналистов об этой сделке. «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров, - говорится в сообщении «Роснефти». - «Транснефть», насколько известно, собиралась приобрести у группы «Сумма» актив по цене, в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении».

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сегодня рассказал ТАСС, что на минувшей неделе его компания получила от «Суммы» предложение закрыть сделку по покупке доли группы в НМТП, но отказалась от него, проинформировав об этом следствие. Это предложение не было письменным, отметил он.

«На прошлой неделе полномочный представитель "Суммы", обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах, обратился к нам с предложением закрыть эту сделку. При этом было сказано, что ввиду сложившихся обстоятельств они готовы рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена. В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась "Роснефть», - цитирует агентство Демина.

Представитель «Суммы» сообщил ТАСС, что «Роснефть» не предлагала купить пакет группы в НМТП, а сама группа в последние недели никому не предлагала его продать.

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества - 20%. В начале года совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделку одобрила ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» должна была контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).

￼После ареста в конце марта Зиявудина Магомедова и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества «Транснефть» приостановила сделку.

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Финансы
Новости

Суд выпустил из СИЗО экс-президента Фондсервисбанка Воловника по делу о хищении

Ведомости
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Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему президенту Фондсервисбанка Александру Воловнику, его отправили под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс». Кроме того, суд принял такое же решение в отношении вице-президента Фондсервисбанка Петра Ладонщикова, который проходит по этому же делу. Воловник и Ладонщиков будут под домашним арестом до 25 июля.

Воловника и Ладонщикова задержали год назад – в апреле 2017 г. Позже их отправили под арест. Их подозревают в хищении более 1 млрд руб., которые «Роскосмос» держал на счетах Фондсервисбанка.

Действия управляющих банка привели к нарушению нормальной работы «Роскосмоса», указывал руководитель госкорпорации Игорь Комаров. Всего «Роскомос» разместил в Фондсервисбанке $778 млн и 18 млн евро (около 50 млрд руб.).

Политика
Новости

Путин подписал закон об уголовной ответственности заказчика при госзакупках

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал внесенный им самим закон об уголовной ответственности за злоупотребления заказчика и подкуп при государственных закупках.

В Уголовный кодекс (УК) вводятся две новые статьи. Одна из них устанавливает ответственность за нарушение норм закона о госзакупках (44-ФЗ) со стороны представителей госзаказчиков. По этой статье нарушителям будет грозить штраф до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, срок лишения свободы может составить до семи лет.

Другая новая статья УК РФ устанавливает ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Такой подкуп будет наказываться штрафом в размере от 300 000 до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа. Если подкуп совершен группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, наказание может достигать семи лет со штрафом до 30-кратной суммы подкупа.

Если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.

В сложившейся судебно-следственной практике не все преступления в области госзакупок подпадают под нормы уголовного закона, отмечалось в пояснительной записке. Так, нарушения, которые связаны с целями закупок, определением цены и дальнейшим закупочным процессом, не могут квалифицироваться как уголовно наказуемые злоупотребления должностным положением, когда нарушения совершают представители заказчика.

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Политика
Новости

Страны G7 создадут спецгруппу для изучения «поведения России»

Ведомости
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут специальную группу для изучения «поведения России», передает Reuters.

«Мы решили создать группу G7, которая будет изучать злостное поведение России во всех его проявлениях: будь-то кибервойна, дезинформация, попытки покушения...» – сказал Джонсон.

По его словам, министры G7 согласились с необходимостью проявлять бдительность в отношении России, которая отрицает причастность к инциденту в Солсбери.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит встреча министров стран G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада).

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Политика
Новости

Майкл Блумберг выплатит 60% взноса США по Парижскому соглашению о климате

Ведомости
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Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка, спецпосланник генсекретаря ООН по вопросам климата Майкл Блумберг выплатит 60% взноса США по Парижскому соглашению о климате. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда Bloomberg Philanthropies.

«Вклад Блумберга в размере $4,5 млн предоставляет секретариату рамочной конвенции ООН об изменении климата 60% от ожидаемой государственной поддержки США в этом году», – говорится в заявлении фонда.

23 марта конгресс США одобрил законопроект о бюджете на 2018 финансовый год. Документом предусмотрено выделение $3 млн по Парижскому соглашению о климате. В предыдущие годы США выплачивали взнос в размере $7,5 млн, отмечается в сообщении фонда.

В августе прошлого года Вашингтон официально уведомил ООН о выходе США из соглашения. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американцы могут потерять 2,7 млн рабочих мест из-за выполнения условий соглашения.

«США взяли на себя обязательства, и если правительство не собирается их выполнять, то у нас, как у граждан США, остается ответственность за них. Я способен это сделать... Они получат эти деньги, как если бы получили их от правительства США», — передает слова Блумберга CBSNews.

Исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса приветствует «щедрый вклад от благотворительной организации Bloomberg Philanthropies». По ее мнению, этот взнос является признанием необходимости совместной работы по борьбе с изменением климата.

Парижское соглашение о климате было подписано в декабре 2014 г. и ратифицировано 148 странами, включая США и не включая Россию.

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Политика
Новости

В Армении назначили временно исполняющего обязанности премьер-министра

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Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении назначен первый вице-премьер Карен Карапетян. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны: «В случае невозможности исполнения полномочий премьер-министра его обязанности переходят к первому заместителю».

В понедельник бывший президент Армении Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра страны. Эту должность он занял совсем недавно – 17 апреля. Это назначение привело к массовым протестам в стране, которые возглавлял лидер оппозиции Никол Пашинян.

«Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», – сказал Саргсян. После этого сотни людей вышли на улицы Армении праздновать его отставку.

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

Бизнес
Новости

«Победа» запросила у Росавиации допуск на рейсы в Лондон

Ведомости
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Лоукостер «Победа» запросил у Росавиации допуски к регулярным рейсам в Лондон. Об этом говорится документах, подготовленных для межведомственной комиссии при Минтрансе России.

Авиакомпания хочет летать в столицу Великобритании из Санкт-Петербурга и Калининграда по четыре раза в неделю. Сейчас из Петербурга в Лондон летает «Россия» семь раз в неделю, а регулярных рейсов из Калининграда нет, уточняется в документах.

«Победа», как и «Россия», принадлежат группе компаний «Аэрофлот». «Победа» летает с декабря 2014 г. Авиакомпания выполняет рейсы в более 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежных.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Технологии
Новости

Собянин рассказал о создании в Москве мощной системы прогноза погодных явлений

Ведомости
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Вокруг Москвы создается мощная система прогнозирования погодных явлений, сообщил в интервью «Российской газете» мэр столицы Сергей Собянин.

Для противодействия катаклизмам необходимо обеспечить пусть краткосрочный, но точный прогноз для оповещения горожан, а также усилить работу служб спасения и ликвидации последствий стихий, отметил Собянин. «В этих целях вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган», – сказал Собянин.

Мэр также высказался за совершенствование системы оповещения горожан. «Порой мы на воду дуем, рассылая SMS, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно», – отметил он.

По словам Собянина, в минувшие выходные во время урагана московские службы руководствовались новыми требованиями работы по оповещению населения. «Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия. Тем не менее, систему оповещения надо и дальше совершенствовать. На мой взгляд, там есть над чем работать», – заключил он.

Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, а также 92 автомобиля. В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей. Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, в общей сложности в столице от урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. В Подмосковье пострадали восемь человек, один мужчина в Мытищах погиб.

Весенний шторм в Москве

Бизнес
Новости

Британский суд постановил экстрадировать основателя Agrokor в Хорватию

Ведомости
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Суд Лондона постановил экстрадировать в Хорватию основателя хорватского ритейлера Agrokor Ивицу Тодорича для предъявления ему обвинений в мошенничестве на сумму 110 млн евро (около $134,5 млн), передает Reuters.

«Я выдаю ордер на экстрадицию Ивицы Тодорича в Хорватию», – заявила на заседании судья Эмма Арбутнот. Тодорич в течение семи дней может подать апелляцию на решение суда.

Полиция Хорватии объявила Тодорича в международный розыск в октябре 2017 г. В ноябре того же года его задержали в Лондоне. Тодорич - один из 15 подозреваемых по делу о мошенничестве с деньгами Agrokor. На родине ему заочно вынесена мера пресечения в виде ареста.

Agrokor испытывает финансовые трудности с 2014 г. На тот момент ритейлер задолжал Сбербанку и ВТБ около 1,1 млрд евро и 300 млн евро соответственно. В октябрьском докладе от 2017 г. внешнего управляющего говорилось, что общий долг Agrokor еще не определен. Однако ритейлер должен кредиторам и контрагентам как минимум 5,2 млрд евро, четверть от этой суммы приходится на российские банки.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 10 апреля заявил, что кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера. Он обещал, что в ближайшие три месяца стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Сейчас крупнейший кредитор компании - Сбербанк. Долг перед ним оценивается в $1,4 млрд.

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Бизнес
Новости

«ВСМПО-Ависма» назвала сроки открытия второго совместного с Boeing завода

Ведомости
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Второй на территории России завод американского авиастроительного концерна Boeing и российского производителя титана «ВСМПО-Ависма» может открыться осенью 2018 г., сообщил «Интерфаксу» гендиректор российской компании Михаил Воеводин.

«Надеемся, что это произойдет осенью», – сказал Воеводин, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Boeing является одним из основных потребителей титана «ВСМПО-Ависма». Сейчас у компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing, производящее титановые детали для самолетов. Ранее стало известно о планах компаний запустить второй российский завод – по производству и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing-737/777/787 Dreamliner, его открытие изначально планировалось в начале 2018 г.

В апреле Госдума разработала законопроект об ответных санкциях против США, который предусматривает, помимо прочего, возможность приостановить сотрудничество с американскими компаниями в области авиастроения. В «ВСМПО-Ависма» заявляли, что из-за этих мер компания может навсегда потерять рынок. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что правительство не станет запрещать поставки титана.

Среди используемого Boeing титана 35% российского происхождения, также американским контрагентом корпорации является производитель авиадвигателей Pratt & Whitney. В Европе российский титан обеспечивает 65% потребностей французской Airbus, поставляется в том числе британской Rolls-Royce и французской Snecma (производители авиадвигателей).

Во что инвестирует крупнейший совладелец «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков

Технологии
Новости

Россия компенсирует Анголе потерянный спутник и построит новый

Ведомости
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Россия компенсирует Анголе потерю спутника связи Angosat-1, выведенного на орбиту российской ракетой в конце прошлого года, предоставлением частот на своих спутниках связи, сообщило ФГУП «Космическая связь». «Мы подтверждаем, что по большей части это ресурс государственного предприятия «Космическая связь», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы госпредприятия.

Взамен потерянного Ангола закажет в России еще один усовершенствованный спутник связи Angosat-2. «Ангола может начать строить [сети связи] уже завтра без дополнительных расходов... [новый спутник] получит большую емкость и будет совершеннее предшественника», – заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша. По его словам, ангольская сторона получит частоты 216 МГц в C и 216 МГц в Кu-диапазонах.

Информационное агентство Angop со ссылкой на да Роша сообщило в понедельник, что спутник связи Angosat-1 признан ангольской стороной вышедшим из строя и неработоспособным. До сих пор РКК «Энергия», изготовившая спутник, не признавала его окончательно потерянным.

Первый телекоммуникационный спутник Анголы Angosat-1 был запущен 26 декабря прошлого года с Байконура ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 г., пока аппарат не ушел из зоны радиовидимости с территории России. Возможные причины аварии не назывались.

Angosat – совместное предприятие Анголы и России, созданное в 2009 г. Оно уже построило центр спутниковой связи близ столицы Анголы Луанды.

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