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СМИ заподозрили Пентагон в занижении эффективности российских ПВО

Пентагон намеренно занижает эффективность российских средств ПВО, стремясь отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает американский военно-политический журнал National Interest.

По словам американских чиновников, сирийские средства ПВО российского производства не сумели отразить ни одного удара США и союзников, отмечает издание. Речь шла об обстрелах сирийской территории 14 апреля. Эта версия опровергает совместное заявление Москвы и Дамаска о том, что сирийские средства ПВО, поставщиком которых были СССР и Россия, сбили около 70 ракет.

Кроме того, как отметили сотрудники минобороны США, Москва не использовала свою ПВО при нанесении ударов по территории Сирии, напоминает журнал.

В то же время заявления американского военного ведомства о «неэффективности» С-300 и С-400 идут вразрез с миллиардными затратами Вашингтона на стелс-технологии для обхода российских средств противовоздушной обороны и могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию отказаться от покупки С-400 у Москвы.

По словам экспертов, опрошенных изданием, в ходе следующих слушаний комитета американского сената по обороне и безопасности Пентагон вновь будет рассказывать об угрозах С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы оправдать свои программы и бюджеты.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии, поразив объекты, связанные, по их мнению, с разработкой и хранением химоружия. Минобороны США заявило, что атака прошла успешно. В России и Сирии сообщили, что из более чем 100 ракет, запущенных Вашингтоном и союзниками, около 70 были сбиты сирийскими системами ПВО.

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