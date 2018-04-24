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Песков опроверг расходы в 10 трлн рублей на новые майские указы Путина

Указ президента о росте расходов на социальную сферу и инфраструктуру – в завершающей стадии, при этом оценка расходов на эти цели, появившаяся в публикациях СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указ был сформулирован и спроектирован в указанные сроки. Такой документ будет представлен главе государства. Что касается денежных измерений, эта информация [о 10 трлн руб.] не соответствует действительности. Там другие цифры. Не будем забегать вперед, но экспертная проработка [указа] велась на основе других цифр», – подчеркнул представитель Кремля.

Bloomberg 23 апреля сообщил, что расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру в России могут вырасти на 10 трлн руб. до 2024 г. Агентство указывало, что такие средства потребуются на выполнение новых указов. Их подписание планируется после инаугурации Путина 7 мая, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Песков отметил лишь, что документ готовится.

Выступая с посланием послании Федеральному собранию 1 марта, Путин поручил вдвое повысить расходы на здравоохранение. Президент потребовал также поднять расходы на инфраструктуру: на строительство и обустройство дорог в ближайшие шесть лет должно пойти более 11 трлн руб., говорил Путин. Он призывал сосредоточиться и на развитии образования, не уточняя сумму расходов.

Собеседник «Ведомостей» уточнял, что источники финансирования этих расходов пока не выбраны. По его словам, скорее всего, в указах их также не будет. Где найти деньги, решит уже новое правительство, пояснял он.