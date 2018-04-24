Политика

Новости

Москву не устроили ответы Лондона на вопросы по «делу Скрипаля‍»

Россию не устраивают полученные от Великобритании ответы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают», – заявили в постпредстве. «Британцы не дали ответов на самые важные вопросы», которые задала российская сторона, уточнил собеседник агентства. Такое первое впечатление сложилось у представителей постпредства России при международной организации, отмечает агентство.

Москва продолжит добиваться от Лондона ответов по существу, добавил собеседник агентства.

Ранее постпредство России при ОЗХО заявило, что получило ответы британских властей на вопросы по «делу Скрипаля». Российские власти опубликовали вопросы к Великобритании 1 апреля. Москву, в частности, интересовало, как проводился анализ проб, какие данные по «делу Скрипалей» британцы передали международной организации, и другие вопросы.

Сергей Скрипаль до 1999 г. служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС России. Через пять лет после отставки, в 2004 г., его арестовали и приговорили к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост президента России, помиловал Скрипаля. Вместе еще с несколькими осужденными за госизмену Скрипаля обменяли на группу задержанных в США российских агентов, в которую входила Анна Чапман. После обмена Скрипаль получил убежище в Великобритании и поселился в этой стране.

В начале марта Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. Великобритания считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ