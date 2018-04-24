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Москву не устроили ответы Лондона на вопросы по «делу Скрипаля‍»

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Россию не устраивают полученные от Великобритании ответы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают», – заявили в постпредстве. «Британцы не дали ответов на самые важные вопросы», которые задала российская сторона, уточнил собеседник агентства. Такое первое впечатление сложилось у представителей постпредства России при международной организации, отмечает агентство.

Москва продолжит добиваться от Лондона ответов по существу, добавил собеседник агентства.

Ранее постпредство России при ОЗХО заявило, что получило ответы британских властей на вопросы по «делу Скрипаля». Российские власти опубликовали вопросы к Великобритании 1 апреля. Москву, в частности, интересовало, как проводился анализ проб, какие данные по «делу Скрипалей» британцы передали международной организации, и другие вопросы.

Сергей Скрипаль до 1999 г. служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС России. Через пять лет после отставки, в 2004 г., его арестовали и приговорили к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост президента России, помиловал Скрипаля. Вместе еще с несколькими осужденными за госизмену Скрипаля обменяли на группу задержанных в США российских агентов, в которую входила Анна Чапман. После обмена Скрипаль получил убежище в Великобритании и поселился в этой стране.

В начале марта Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. Великобритания считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Рогозин рассказал Путину о переходе системы «Глонасс» на самоокупаемость

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о том, что система «Глонасс» перешла на самоокупаемость. По его словам, государство  прекращает финансирование АО «ГЛОНАСС», передает ТАСС.

«АО "ГЛОНАСС", которое является федеральным оператором этой системы, является организацией со 100%-ым государственным участием... С этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость», - сказал Рогозин главе государства в ходе рабочей встречи.

По мнению вице-премьера, переход на самоокупаемость очень важен. Он свидетельствует об «успехе политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы».

В свою очередь президент высоко оценил представленные ему показатели. «Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше», - добавил Путин.

В начале апреля «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа Минтранса сообщил, что государство может обязать российские авиакомпании оснащать самолеты спутниковой системой «Глонасс» с 1 января 2022 г.

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Финансы
Новости

Чистюхин сравнил «магазин на диване» ЦБ с семейным итальянским рестораном

Ведомости
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Маркетплейс Центробанка (магазин на диване финансовых продуктов) будет способствовать созданию более качественных продуктов для инвесторов за счет роста конкуренции, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «Российский фондовый рынок 2018».

Для ЦБ в проекте маркетплейса приоритетным будет обеспечение прав клиентов, отметил Чистюхин (цитаты по «Интерфаксу»). «Если мы говорим о маркетплейсе, то он действительно будет не про сверхприбыль, а как маленький семейный итальянский ресторан, который зарабатывает немного, но все клиенты довольны и приходят туда по 10 раз», – провел аналогию Чистюхин.

Зампред ЦБ также призвал профессиональных участников рынка создавать собственные маркетплейсы в случае, если они опасаются конкуренции с регулятором.

Маркетплейс – это система, объединяющая платформы для проведения финансовых сделок. ЦБ запускает такую площадку с 2019 г., она позволит гражданам дистанционно открывать вклады в банке, брать кредиты и приобретать страховые полисы. Пилотная программа стартует во II квартале этого года.

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Технологии
Новости

Mail.ru признала обесценение сервиса знакомств Mamba

Ведомости
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Mail.ru Group значительно - на 47% - снизила оценку своей доли в сервисе знакомств Mamba, следует из годового отчета интернет-компании.

Балансовая стоимость актива за 2017 г. снизилась с 584 млн руб. до 308 млн руб., говорится в документе. Mail.ru Group владеет 31,19% в Mamba (остальное у ИК «Финам»).

«На данном этапе мы не увидели перспектив в этой инвестиции», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе группы, отказавшись от комментариев по поводу планов в отношении актива. Президент «Финама» Владислав Кочетков, отвечая на вопрос о выкупе доли Mail.ru, сказал: «Такую возможность мы рассмотреть можем, но Mail.ru с таким предложением на нас не выходил. Если он обесценил свою долю, то этот вопрос вполне обсуждаем».

Mamba продолжила выплачивать акционерам дивиденды: в 2017 г. Mail.ru, согласно отчету, получила на свой пакет 18 млн руб. против 21 млн руб. в 2016 г.

Mamba была основана в 2002 г. предпринимателем Андреем Андреевым, который позже продал свою долю ИК «Финам». Mail.ru Group приобрела долю в Mamba в 2007 г. у «Финама» за $18 млн. Журнал Forbes в рейтинге «20 самых дорогих компаний рунета», вышедшем в феврале этого года, оценил Mamba в $108 млн. Mamba входит в сеть сайтов знакомств Wamba. В 2016 г. гендиректор Mamba Андрей Бронецкий оценивал суточную аудиторию проектов Mamba в 2 млн пользователей.

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Бизнес
Новости

Аэропорт Калининграда повысит тарифы для российских авиакомпаний

Ведомости
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Тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в аэропорту Калининграда «Храброво» до конца 2018 г. могут вырасти почти в три раза. Соответствующий проект ведомственного акта об утверждении предельных минимальных тарифов на 2018–2021 гг. опубликован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на regulation.gov.ru.

Первую индексацию тарифов планируется произвести после получения разрешения на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса. Он должен быть запущен в мае. Сбор на взлет-посадку может увеличиться с 343 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) самолета до 461 руб. (+34,4%), за обеспечение авиационной безопасности – с 269 до 494 руб. (+83,6%), за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних рейсах – с 47,7 до 80 руб. на одного пассажира (+68%), на международных – с 99,6 до 209 руб. (на 110%). Тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях может подняться с 89 до 227 руб. за человека (в 2,6 раза), на международных – со 175 до 516 руб. (почти в 3 раза). Тарифы будут действовать до конца 2018 г.

Следующая индексация запланирована с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с начала календарного года. В результате в 2021 г. сбор за взлет-посадку составит 526 руб. за тонну (увеличение на 53,4%), за авиабезопасность – 643 руб. (в 2,4 раза), за предоставление аэровокзала – 155 руб. за пассажира (в 3,3 раза), на международных – 411 руб. (в 4 раза), тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях – 486 руб. за человека (в 5,5 раза), на международных – 791 руб. (в 4,5 раза).

В то же время тарифы на обслуживание иностранных авиакомпаний в «Храброво» в 2018–2021 гг. не изменятся, за исключением сбора за предоставление аэровокзала, который с нынешних $5,1 за пассажира до $5,3, в 2021 г. – до $5,8. Кроме того, сбор за взлет-посадку в ночное время будет уравнен с дневным.

О планах «Храброво» установить новые долгосрочные тарифы ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собственником «Храброво» является компания Романа Троценко «Новапорт». С 2013 г. аэропорт реконструируется по госпрограмме развития транспортной системы России, работы должны завершиться в мае 2018 г., до старта чемпионата мира по футболу. Государство финансирует реконструкцию аэродромной инфраструктуры, «Новапорт» вкладывает средства в развитие аэровокзального комплекса. «Новапорт» оценивал общие инвестиции в проект в 3,5 млрд руб.

Согласно правительственному постановлению от 2016 г. аэропорты могут устанавливать тарифы и сборы минимум на три года. Введение долгосрочных сборов должно согласовываться с правительственной комиссией по транспорту для совмещения интересов авиакомпаний и аэропортов.

В конце 2018 г. ФАС повысила на 2018–2021 гг. тарифы в ростовском аэропорту «Платов» (построен «Аэропортами регионов», входящими в группу «Ренова»). Планируется обновление тарифов в аэропорту Симферополя.

Бизнес
Новости

H&M может сократить дивиденды впервые в истории компании

Ведомости
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Шведский ритейлер одежды H&M может сократить выплаты по дивидендам в финансовом 2018 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков. По данным агентства, это будет впервые с 1974 г., когда компания стала публичной.

Компания может сократить свои дивиденды по итогам года на 7,5%, пишет Bloomberg. Это средний показатель, который агентство вывело по итогам опроса 27 аналитиков. Сокращение предвидят 10 из них, 16 не ожидают изменений, а один ожидает увеличения. Компания старается идти в ногу с развитием интернет-магазинов, ростом остатков и жесткой конкуренцией со стороны испанской Inditex (принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.).

Обычно H&M направляет на дивиденды не менее половины прибыли после выплаты налогов. У компании может не хватить денег для поддержания такого уровня выплат, отмечает Bloomberg. Аналитики ожидают, что прибыль компании упадет примерно на 10% в этом году. По итогам последнего отчетного периода за квартал (закончился 28 февраля 2018 г.) чистая прибыль H&M упала в 1,8 раза – до 1,372 млрд шведских крон (около $167 млн).

Восемь необычных экономических индикаторов

Бизнес
Новости

Фонд Дерипаски отменил из-за санкций книжный фестиваль в Иркутске

Ведомости
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Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» отменил второй международный книжный фестиваль в Иркутске, который должен был пройти в мае. На решение бизнесмена повлияли санкции США, введенные 6 апреля в отношении Дерипаски и его компаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора фонда Елену Вишнякову.

«Проведение книжного фестиваля фонд отменил вынужденно, в силу не зависящих от него обстоятельств. Это связано с решением Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, которое 6 апреля 2018 г. ввело санкции против компаний En+ Group, UC Rusal, "Евросибэнерго" и лично Олега Дерипаски», – сказала собеседница агентства.

Вишнякова пояснила, что программы фонда финансируются из личных средств бизнесмена и попавших под американские санкции компаний. Таким образом, продолжать финансирование благотворительных проектов в ближайшее время «оказалось невозможным», добавила собеседница «Интерфакса».

Сейчас обсуждается возможность переноса фестиваля на вторую половину года, добавила она. «Все расходы участникам фестиваля мы возместим, фонд "Вольное дело" обещает», – подчеркнула Вишнякова.

«Фестиваль должен был быть интересен и тем, что мы предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно нехарактерного для обычных "культурных мероприятий", проходящих в России. Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде», – написал в Facebook один из организаторов Иркутского фестиваля – Борис Куприянов.

По информации организаторов, Иркутск планировали посетить представители 127 издательств и такие известные российские писатели, как Дмитрий Глуховский и Рута Ванагайте.

Кто попал под санкции США

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Бизнес
Новости

Топ-менеджер «Газпрома» сравнил «Северный поток – 2» с бизнесом Ганса и Гретхен

Ведомости
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Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал о преимуществах газопровода «Северный поток – 2» с помощью притчи о немецких пивоварах. Это было во время выступления на конференции в Берлине, передает «Интерфакс».

Притча Медведева начиналась так: семья Ганса и Гретхен 50 лет производила пиво и поставляла его на юге Германии через одну дорогу. Поле, где выращивали хмель, начало истощаться, завезти хмель из других регионов оказалось невозможно, и Ганс и Гретхен были вынуждены перейти на другое поле – на севере Германии, где урожайность выше и рядом расположена современная магистраль с заправками, продолжил топ-менеджер «Газпрома».

«А на старой – и рэкетиры нападали, и дорога старая, в колдобинах. И они решили поставлять по новой дороге. Но некоторые сказали, что вы должны возить пиво по старой дороге», – рассказал Медведев.

«Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2000 км меньше», – добавил зампред «Газпрома». Сокращение затрат после перехода на «новую дорогу» он оценил в одну треть.

Неизвестно, выдумал ли он сам эту историю или нет – Медведев только уточнил, что это «простой, но, может быть, немного искусственный пример». В ответ на историю член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер заметил: «Без пива в принципе можно прожить, а без газа – нет».

«Северный поток – 2» – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, который строит «Газпром». Некоторые европейские страны видят в этом проекте угрозу для транзита российского газа через Украину.

Бизнес
Новости

Мантуров не исключил выкуп государством доли Дерипаски в UC Rusal

Ведомости
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Выкуп доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal государством возможен, но предметно этот вопрос пока не обсуждался, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на соответствующий вопрос.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия – UC Rusal и другие семь контролируемых Дерипаской компаний, а также сам миллиардер 6 апреля были включены в санкционный список США (SDN-лист). Попавшим под санкции компаниям отрезали доступ к финансовой системе США, а их контрагентам запретили продолжать деловые отношения под угрозой самим оказаться под санкциями.

Однако 23 марта минфин США сообщил, что ограничения с UC Rusal могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Также власти США смягчили санкции, продлив для контрагентов срок завершения сотрудничества с UC Rusal с 5 июня до 23 октября 2018 г.

Энергетическая компания En+ Дерипаски владеет 48% UC Rusal. Однако по соглашению, подписанному между основными акционерами компании, En+ признается контролирующим акционером.

Правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одной из мер поддержки могут стать госзакупки металлургической продукции, отмечал ранее Мантуров. Вариантом помощи UC Rusal могла бы стать временная национализация, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Этот вопрос обсуждался в правительстве, подтверждали источники «Ведомостей». Однако в пятницу Силуанов рассказал, что такая мера в отношении UC Rusal не рассматривается. «В целом как принцип поддержки можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму. Чтобы сохранить производство и трудовой коллектив <...> В части Rusal мы такие предложения не получали от компании», – указывал министр.

Политика
Новости

Кремль счел неуместным сравнение событий в Армении и на Украине

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проводить параллелей между событиями в Армении и на Украине, где массовые протесты привели к смене власти.

«Ситуация совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно, предстоит еще анализировать ситуацию, но уже сейчас понятно, что проводить прямые аналогии неуместно», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли Кремль события в Армении госпереворотом, как в свое время расценил украинскую революцию.

По словам представителя Кремля, в Москве не видят опасности дестабилизации ситуации в Закавказье в связи с состоявшейся в понедельник отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. «Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение», – отметил Песков. 

«Вчера мы говорили, что то, что происходит в Ереване, – это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Армения очень ценный партнер для нас, и мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность и что в ближайшее время появятся очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ», – добавил Песков.

Серж Саргсян 23 апреля в связи с массовыми протестами объявил об уходе с поста премьер-министра Армении, менее чем через неделю после вступления в должность. Ранее Саргсян был президентом страны два срока подряд, с апреля 2008 г. по апрель 2018 г.

 

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

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Бизнес
Новости

Utair будет заранее сообщать пассажирам пол попутчиков

Ведомости
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В новой версии мобильного приложения Utair при регистрации на рейс пассажиры смогут узнать пол уже зарегистрированных пассажиров и выбрать попутчиков, сообщила пресс-служба Utair. Мобильное приложение к программе лояльности Status было обновлено в 2017 г. При установке приложения путешественник автоматически вступает в программу лояльности и начинает накапливать мили, приводятся в релизе слова президента «Utair – пассажирские авиалинии» Павла Пермякова.

Как мужчины, так и женщины стесняются знакомиться в самолете по разным причинам, в том числе когда они сидят на разных местах, добавила Алина Щербинина, вице-президент по маркетингу «Utair – пассажирские авиалинии». «Как мужчины, так и женщины стесняются познакомиться в самолете по разным причинам, одна из которых: они сидят на разных местах. Поэтому авиакомпания предлагает пассажирам заранее выбрать место в салоне, чтобы оказаться рядом с тем, кто, возможно, давно его ждет. Авиация – это не только самолеты и аэропорты, это романтика, о которой Utair хочет напомнить всем путешественникам», – сказала она.

Utair – третий по пассажиропотоку игрок на российском рынке, в январе – феврале компания перевезла 1,13 млн человек.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Политика
Новости

Песков опроверг расходы в 10 трлн рублей на новые майские указы Путина

Ведомости
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Указ президента о росте расходов на социальную сферу и инфраструктуру – в завершающей стадии, при этом оценка расходов на эти цели, появившаяся в публикациях СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указ был сформулирован и спроектирован в указанные сроки. Такой документ будет представлен главе государства. Что касается денежных измерений, эта информация [о 10 трлн руб.] не соответствует действительности. Там другие цифры. Не будем забегать вперед, но экспертная проработка [указа] велась на основе других цифр», – подчеркнул представитель Кремля.

Bloomberg 23 апреля сообщил, что расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру в России могут вырасти на 10 трлн руб. до 2024 г. Агентство указывало, что такие средства потребуются на выполнение новых указов. Их подписание планируется после инаугурации Путина 7 мая, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Песков отметил лишь, что документ готовится.

Выступая с посланием Федеральному собранию 1 марта, Путин поручил вдвое повысить расходы на здравоохранение. Президент потребовал также поднять расходы на инфраструктуру: на строительство и обустройство дорог в ближайшие шесть лет должно пойти более 11 трлн руб. Он призывал сосредоточиться и на развитии образования, не уточняя сумму расходов.

Собеседник «Ведомостей» уточнял, что источники финансирования этих расходов пока не выбраны. По его словам, скорее всего, в указах их также не будет. Где найти деньги, решит уже новое правительство, пояснял он.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

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