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Лондон передал Москве ответы на вопросы по «делу Скрипалей»

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ответы британской стороны по так называемому «делу Скрипаля» – расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу постпредства.

Материалы были получены вечером в понедельник, 23 апреля, сказал собеседник агентства. По его словам, российской стороне теперь нужно время, «чтобы проанализировать полученные ответы».

Ответы британской стороны были переданы постпредству через Технический секретариат ОЗХО, уточняет ТАСС со ссылкой на собеседника в российской миссии. Комментировать содержание самих ответов собеседник агентства не стал.

Постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон на заседании организации 18 апреля заявил, что Лондон предоставит Москве ответы на вопросы по «делу Скрипаля» до 23 апреля. «Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных Конвенцией [по запрещению химоружия]», – сказал Уилсон.

По его словам, Россия передала Великобритании список с вопросами 13 апреля. В свою очередь российский МИД сообщал, что вопросы были переданы 31 марта. 1 апреля они были опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства. 13 апреля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Интерфаксу», что Москва через Технический секретариат ОЗХО потребовала от Лондона полного сотрудничества в расследовании отравления и ожидает ответа.

Сергей Скрипаль, служивший в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС России, в 2004 г. был арестован и осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 г. Скрипаля помиловали и обменяли вместе еще с несколькими осужденными за госизмену на задержанных в США российских агентов. После обмена Скрипаль получил убежище в Великобритании.

В начале марта его вместе с 33-летней дочерью Юлией обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. Лондон считает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает.

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