Великобритания опубликовала разведданные по «делу Скрипалей»

По данным британской разведки, Россия шпионила за электронной перепиской Скрипалей не менее пяти лет

Дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Аndrew Parsons / Zuma / ТАСС

Великобритания раскрыла часть разведывательных данных по «делу Скрипалей». Они содержатся в письме советника по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом сообщает The Guardian, у которой есть копия письма.

Согласно информации от британских властей, Россия отслеживала электронную переписку бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не менее пяти лет. По словам Седвилла, киберспециалисты ГРУ шпионили за электронной почтой Юлии Скрипаль как минимум с 2013 г.

«В течение последнего десятилетия Россия производила и хранила небольшое количество яда "Новичок" в рамках этой программы», - отмечает Седвилл. The Guardian указывает, что Великобритания крайне редко обнародует такие разведданные.

Как пишет Седвилл, у Великобритании есть разведданные, что «в 2000-е гг. Россия начала реализовывать программу, включающую испытание способов доставки химических боевых веществ и тренировку сотрудников спецподразделений в использовании этого оружия». Эту информацию приводит Financial Times, также ознакомившаяся с письмом. «В дальнейшем эта программа включала изучение способов доставки агентов нервно-паралитического действия, в том числе их нанесения на дверные ручки», – говорится в письме. Ведущие расследование сотрудники британской полиции полагают, что Скрипали, вероятно, отравились, вступив в контакт с нервно-паралитическим агентом, нанесенном в виде геля на ручку входной двери их дома, отмечает газета.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии 4 марта в английском городе Солсбери. Долгое время они находились в британском госпитале в критическом состоянии. Позже Великобритания сообщила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанном в СССР. Лондон обвинил в происшедшем Россию, однако Москва отрицает причастность к инциденту.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 12 апреля опубликовала итоги расследования отравления экс-полковника ГРУ, его дочери и британского полицейского. В сообщении организации указывалось, что анализ образцов крови пострадавших и другие улики в уполномоченной ОЗХО лаборатории в Нидерландах, а также повторный анализ взятых британскими специалистами проб подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены все трое.

Специалисты ОЗХО обращали внимание на высокую чистоту (низкое количество примесей) обнаруженного вещества. Его название и структура содержатся в закрытом отчете, который получили для ознакомления страны - члены организации (в их число входит и Россия). Великобритания, в свою очередь, в связи с окончанием работы ОЗХО по определению яда потребовала созвать 18 апреля заседание Совета безопасности ООН.

Тереза Мэй посетила Солсбери

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 апреля заявил, что в докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери приводится химическая формула примененного вещества, но никаких его литературных названий там нет. «Там сказано, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества», - сказал он. Слова Лаврова приводит «Интерфакс».

Министр отметил, что российская сторона подробно изучает доклад международной организации. «Там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются при прочтении этого документа. Мы в самое ближайшее время постараемся предать их гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом», - заключил российский министр.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ