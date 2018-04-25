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Врио премьера Армении предложил провести внеочередные парламентские выборы

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Временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян предложил провести внеочередные выборы в парламент страны. Об этом он высказался на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Что означает "кандидат народа"? Я не знаю страны, где премьера выбирают так. Для этого есть выборы. Кто-то хочет [лидера оппозиции Никола] Пашиняна, кто-то другого. Как же нам поступить? Поэтому мы предлагаем провести внеочередные выборы. Если он избранник народа, значит, его и выберет народ», – сказал Карапетян, комментируя слова Пашиняна о том, что премьером должен стать народный кандидат.

Ранее лидер оппозиционного движения депутат парламента Никол Пашинян пообещал, что его сторонники выйдут на массовые акции протеста в случае проведения властями республики внеочередных парламентских выборов до смены премьера. «На пост премьера должен быть назначен кандидат народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы», – подчеркивал Пашинян.

Карапетян предложил всем партиям сесть за стол переговоров и выработать решение. «Если решат провести внеочередные выборы, то надо определить сроки. Я также прошу граждан думать максимально трезво, понять, чего мы хотим», – отметил он.

Избранный парламентом премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля в связи с массовыми протестами объявил об уходе с поста, это произошло менее чем через неделю после его вступления в должность. Ранее Саргсян был президентом страны два срока подряд, с апреля 2008 г. по апрель 2018 г.

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

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Бизнес
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Гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова покинет свой пост

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Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail GroupОльга Наумова покидает свой пост, сообщает пресс-служба компании. 

В сообщении уточняется, что исполнять обязанности гендиректора сети будет главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.

«Компания планирует назначить нового генерального директора торговой сети «Пятерочка» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети», - уточняется в пресс-релизе.

Ранее крупнейший российский ритейлер X5 опубликовал результаты I квартала 2018 г.: выручка по сравнению с I кварталом 2017 г. выросла на 20,2% и достигла 350,3 млрд руб. Оборот X5 стал расти медленнее: в IV квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г. он увеличился на 23,4%.

При этом основным тормозом для развития группы стала «Пятерочка». С начала года рост продаж в сети снизился в годовом сравнении: в январе выручка увеличилась на 24,2%, в феврале – на 20% и в марте – на 20,7%. Выручка в сопоставимых магазинах у дома упала на 0,8% из-за снижения числа покупок на 2,2%. По данным «ВТБ капитала», это первое сокращение трафика у «Пятерочек» с 2014 г.

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Бизнес
Новости

В Москве введут запрет на продажу алкоголя в связи с ЧМ-2018

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В Москве введут запрет на продажу алкоголя во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу и в дни перед ними. Об этом заявил заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин, передает «Интерфакс».

«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», - сказал Малышкин. Он уточнил, что московские власти готовят также специальные меры, призванные помочь нетрезвым болельщикам.

Малышкин пояснил, что с этой целью правительство Москвы вместе с заинтересованными службами разрабатывает лечебные мероприятия и перечень больниц и поликлиник, где таким людям будут оказывать медицинскую помощь. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил газете «Аргументы и факты», что на время чемпионата на стадионах, тренировочных полях, фан-зоне, штаб-квартире ФИФА и гостиницах, где будут проживать футболисты и члены официальных делегаций, в столице будет введен особый режим безопасности. В частности, рядом со стадионами будут действовать ограничения на въезд транспорта. 

При этом тотальных проверок документов во время соревнований по футболу не будет, заверил Собянин. «Но паспорт лучше носить с собой», - отметил он.

Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия Россия - Саудовская Аравия и финал турнира пройдут на московском стадионе «Лужники».

Болельщики сборных России и Бразилии на футболе в «Лужниках»

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Финансы
Новости

Сбербанк и ВТБ не согласились со схемами передачи капитала Промсвязьбанку

Ведомости
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Российские госбанки заблокировали поправки к закону о гособоронзаказе, предусматривающие передачу связанного с оборонными предприятиями кредитного портфеля и капитала в Промсвязьбанк, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом согласования документа.

Правительство создает на базе Промсвязьбанка опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, чтобы оградить российские банки от санкций США. Для этого банки, по замыслу кабмина, передадут на баланс Промсвязьбанка оборонные кредиты и вместе с ними – соответствующий капитал.

По данным источника РБК, в последней версии законопроекта норма об обязательной передаче Промсвязьбанку капитала вместе с активами отсутствует. «Это будет решаться корпоративными процедурами: право принимать решение о передаче капитала будет отдано акционерам», – говорит собеседник.

Два источника издания рассказывают, что первоначально готовящиеся Минфином поправки содержали три схемы передачи капитала Промсвязьбанку, однако госбанки не согласились ни с одной из них. По словам одного из собеседников, Сбербанк предложил вовсе убрать из законопроекта все пункты, прописывающие схемы передачи капитала. ВТБ также направил отрицательное заключение на предложенную схему, рассказал близкий к одному из госбанков источник. Сбербанк отказался от комментариев, остальные банки не ответили на запрос РБК.

Против передачи Промсвязьбанку капитала публично высказывались президенты – председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин. «Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России», – объяснял Греф.

В число уполномоченных для работы с гособоронзаказом банков на 1 ноября 2017 г. входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. Позже ЦБ закрыл список для публичного доступа.

По данным РБК, изначально подготовленные поправки предполагали возвращение банками части полученного за счет господдержки капитала – в размере не менее 30% балансовой стоимости передаваемых активов. Две предложенные схемы предусматривали возврат банками облигаций федерального займа (ОФЗ), за счет которых ранее они были докапитализированы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Согласно первой схеме, получившие субординированный займ от АСВ в форме ОФЗ банки должны частично его вернуть. По второй схеме, если банк получил ОФЗ в оплату своих привилегированных акций, то он должен выкупить их у АСВ. В частности, эта схема предназначалась для ВТБ, у которого АСВ в 2015 г. выкупило префы на 307,4 млрд руб. Полученные обратно ОФЗ АСВ должно было передать новому уполномоченному банку.

Третья схема предусматривалась для банка, получившего субординированный займ от ЦБ. Банк должен был вернуть регулятору заемные средства в размере 30% балансовой стоимости передаваемых оборонному банку активов. ЦБ, в свою очередь, мог предоставить возвращенные ему средства АСВ в качестве кредита без обеспечения. Эта схема ориентирована на Сбербанк, у которого есть два субординированных займа, предоставленных ЦБ в 2008 г. (303,9 млрд руб.) и в 2014 г. (200,5 млрд руб.). В 2015 г. Сбербанк пролонгировал оба займа на 50 лет под 6,5%.

По мнению старшего директора Fitch Ratings Александра Данилова, затребованные 30% от балансовой стоимости передаваемых активов – это «запредельная цифра». По его оценкам, оптимальной величиной были бы 10%, если только активы не обесценены. Коэффициент на уровне 30% выглядит попыткой провести необходимую Промсвязьбанку докапитализацию за счет госбанков, которые, очевидно, будут категорически против этого, подчеркивает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

 

Политика
Новости

СКР попросил перевести фигуранта дела «Седьмой студии» под домашний арест

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Следственный комитет России (СКР) попросил перевести фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», – указывается в сообщении следователей. Соответствующие материалы переданы для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подтвердила «Коммерсанту», что суд получил ходатайство следователей о переводе фигуранта под домашний арест.

Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». В сообщении СКР уточняется, что сейчас они и другие фигуранты продолжают знакомиться с материалами дела. Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили при подготовке проекта 133 млн руб.

По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Ранее суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову до 19 июля. Во время заседания Серебренников поблагодарил в суде всех коллег и друзей за поддержку: «Я от всего сердца благодарю моих близких друзей, но самые главные слова я хочу сказать своему отцу: папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста». Он добавил, что гордится коллективом «Гоголь-центра», который провел успешные гастроли в Берлине.

Как москвичи стояли в очереди за билетами на балет Серебренникова

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Политика
Новости

«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с Россией при отмене транзита газа

Ведомости
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Прекращение транзита газа через территорию Украины увеличит вероятность масштабного конфликта с Россией. Об этом заявил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «112 Украина».

Это, в свою очередь, повлечет геополитические последствия, уверен топ-менеджер. «Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», - отметил он.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев 24 апреля сообщил, что контракт с Украиной после 2019 г. не будет продлен ни при каких обстоятельствах. В то же время это не означает, что транзит газа будет прекращен, уточнял топ-менеджер «Газпрома».

Он пояснял, что российская компания ждет от Украины предложений о транзите газа после 2019 г., в том числе касающихся экономических условий транзита.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что холдинг готов обсудить с «Нафтогазом Украины» продолжение транзита после окончания действующего контракта. Он уточнял, что «Газпром» готов сохранить транзит через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м газа в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

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Финансы
Новости

СМИ сообщили об участившихся взломах банкоматов

Ведомости
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В апреле резко участились атаки на банкоматы с целью хищения средств, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и участников рынка. Опытные взломщики обучают других и получают процент с украденных средств, рассказали собеседники «Коммерсанта».

Если в 2017 г., по данным ЦБ, была зафиксирована 21 попытка взлома банкоматов, то за последний месяц правоохранительные органы получили информацию примерно о 10 атаках, утверждают собеседники издания.

Злоумышленники используют проверенную схему с использованием технологии BlackBox, которая основана на подключении к диспенсеру (устройство для выдачи денег) стороннего устройства для получения денег – это делается либо через просверленное отверстие, либо с использованием ключей инженеров для открытия сервисной части банкомата.

«В течение последнего месяца подобные атаки на банкоматы идут через день, действуют злоумышленники в Москве и области. Объем одного хищения составляет 2-5 млн руб., за помощью в правоохранительные органы обратились уже три банка», – рассказывает собеседник газеты в правоохранительных органах.

Устройства BlackBox сами по себе не новы, однако апрельские атаки имеют ряд особенностей. Сейчас между установкой оборудования и выдачей денег может проходить от нескольких часов до нескольких дней, отмечает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. «Подобные атаки нетипичны. Как правило, они производятся за один прием и занимают менее пяти минут, и самая долгая процедура – получение купюр из диспенсера», – указывает замдиректора исследовательского центра Digital Securuty Роман Бажин.

«Интересны атаки и тем, что в данном случае явно работают хакеры на подряде, – рассказали "Коммерсанту" знакомые с ходом расследования эксперты. – То есть опытные злоумышленники обучают желающих хищению средств из банкоматов, получая за это процент с удачно проведенной операции». Старший эксперт отдела исследования безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин обращает внимание, что мошенники выбрали схемы, которые успешно масштабируются и легкодоступны.

При этом, по словам собеседников издания, специализированное подразделение ЦБ по кибербезопасности ФинЦЕРТ о подобных инцидентах в апреле их не информировал. «ЦБ предупреждал нас о возможном росте атак на банкоматы во время чемпионата мира по футболу, в феврале давал рекомендации по повышению безопасности банкоматов, и мы отчитались перед регулятором об их выполнении, сейчас же никаких рассылок от ФинЦЕРТ не было», – сообщил источник газеты в банке из топ-50. «Хотелось бы знать, какую уязвимость эксплуатируют злоумышленники, они выбрали какую-то конкретную модель банкомата или же машины с определенным ПО. Мы бы хотели получить данную информацию от ЦБ, но ее нет», – говорит представитель банка из топ-20.

В ЦБ подтвердили, что рассылок ФинЦЕРТ по данным атакам не было. «Речь не идет о появлении нового типа атак, – подчеркивают в ЦБ. – Безусловно, в случае обнаружения новых параметров атак и специфических характеристик используемых вредоносных программ ФинЦЕРТ обязательно предупредит участников информационного обмена». В то же время регулятор может не знать всех подробностей, поскольку банки не обязаны информировать о физических воздействиях на банкомат, указывают эксперты. В ЦБ не ответили, получали ли в апреле данные от банков об атаках на банкоматы.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о возможной смене владельца агрохолдинга «Белая птица»

Ведомости
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Агрохолдинг «Белая птица», бенефициаром которого считается экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, выставлен на продажу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли и собеседника, близкого к агрохолдингу. По данным одного из них, интерес к активам проявляет производитель мяса бройлеров холдинг «Акашево», который связывают с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, принадлежащим семье министра сельского хозяйства. Представители «Акашево» проводят аудит «Белой птицы», говорит собеседник издания.

Также площадкой холдинга «Белой птицы» в Курске интересовалась группа «Черкизово», представители которой дважды безрезультатно пыталась договориться о сделке. Один из собеседников поясняет, что владельцы «Белой птицы» не хотели дробить бизнес в случае возможной продажи.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает бизнес холдинга в 23 млрд руб. без учета долга и амортизации.

Кредитование предприятий «Белой птицы» было приостановлено после введения временной администрации в ПСБ, сократились объемы производства и численность персонала. В начале февраля о спасении «Белой птицы» премьера Дмитрия Медведева просили губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей .

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. общая задолженность группы превышала 27,5 млрд руб. По данным Росптицесоюза, доля «Белой птицы» на рынке российского рынка мяса бройлеров в 2017 г. составляла 5%.

До сих пор в российском птицеводстве не было полного поглощения одной компании другой, говорит начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. При этом она указывает, что насыщенный внутренний рынок создает предпосылки для консолидации.

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Политика
Новости

Сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов «кремлевского доклада»

Ведомости
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Представители Демократической партии в Сенате США Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус направили в крупнейшие банки мира запросы о возможном сотрудничестве финансовых организаций с фигурантами так зазываемого «кремлевского доклада». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст письма сенаторов. Их адресатами стали Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

29 января Минфин США подготовил для конгресса список, в который включил лиц, приближенных, по мнению составителей, к Кремлю. В открытую часть «кремлевского доклада» вошло 210 человек – чиновники администрации президента, члены правительства во главе с премьером, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, а также руководители госкомпаний и крупнейшие бизнесмены.

Сенаторов США интересует, проводили ли банки за последние пять лет проверки, которые позволяют выявить какие-либо счета, принадлежащие включенным в «кремлевский доклад» предпринимателям или государственным деятелям. Если проверки проводились, сенаторы хотели бы ознакомиться со сделанными выводами. Если нет, законодатели настаивают на объяснениях: что именно было сделано для выявления возможной связи банков с фигурантами доклада. «Учитывая их богатство и отношения с российскими властями, многие олигархи в России пользуются или подвержены значительному политическому влиянию», - отмечается в письме.

В случае отказа от ответа американские сенаторы намерены инициировать более действенные механизмы, такие как правительственное расследование.

Представитель JPMorgan Chase подтвердил получение письма и заявил, что банк изучает его содержание. В Barclays от комментариев отказались.

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Авто
Новости

Электромобили должны составить половину продаж Volvo в 2025 году

Ведомости
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Производитель легковых автомобилей Volvo Cars рассчитывает, что к 2025 г. половину продаж составят электромобили, сообщила компания. Стратегия на развитие электромобилей сделает Volvo сильным игроком на рынке Китая, крупнейшем автомобильном рынке мира, указывает компания.

Правительство Китая планирует, что доля автомобилей на альтернативных источниках энергии (new energy vehicles, NEV) составит к 2025 г. 20% внутреннего рынка, то есть более 7 млн машин. В 2017 г. доля NEV на рынке Китая выросла до 2,7% (на 0,9 п. п.), или до 777 000 шт. «Электрическое будущее Китая – это электрическое будущее Volvo Cars», – сказал гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

В 2017 г. Volvo сообщила, что с 2019 г. все новые автомобили Volvo будут иметь электрифицированную версию: полностью электрическую с питанием от аккумуляторов (EV), мягкого (MHEV) или подзаряжаемого (PHEV) гибридов. Основные конкуренты Volvo в премиум-сегменте – Audi, BMW, Infiniti, Mercedes и Jaguar – также объявили планы ускоренной электрификации модельных рядов.

Сейчас Volvo выпускает в Китае гибридные седаны S90 и S90L, и собирается начать производство гибридного кроссовера XC60. Все три завода компании в Китае – в Луцяо, Чэнду и Дацине – скоро будут производить либо гибридные автомобили, либо электрические автомобили, сказала компания. На автосалоне в Пекине компания представит гибридный (PHEV) кроссовер XC40.

В середине 2019 г. Volvo и Geely, владеющая с 2010 г. шведским брендом, собираются начать в Китае выпуск гибридного купе под маркой Polestar, а затем EV-седана и EV-кроссовера.

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Политика
Новости

The Guardian узнала о плане Запада обойти российское вето в Совбезе ООН

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Страны Запада намерены принять резолюцию ООН о химической атаке в Сирии в обход России, которая до сих пор блокировала инициативу, используя свое право вето как постоянный член СБ всемирной организации. Об этом пишет The Guardian.

Такую возможность дает резолюция Генассамблеи ООН 377 «Единство ради мира», принятая 3 ноября 1950 г. Механизм предусматривает передачу на обсуждение Генассамблеи ООН вопросов, которые не могут быть рассмотрены в Совбезе «вследствие разногласий постоянных членов», поясняется на сайте всемирной организации. «Это положение касается всех случаев, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии», – разъясняется на сайте ООН. Для применения этой резолюции необходимо согласие девяти из 15 членов Совета безопасности ООН. В Генассамблею ООН входят 193 представителя.

Последний раз Россия воспользовалась своим правом вето 10 апреля, чтобы заблокировать в СБ ООН проект резолюции США о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии. За документ тогда проголосовали 12 членов СБ, против – Россия и Боливия, Китай воздержался. Через четыре дня США, Великобритания и Франция нанесли по сирийским химическим объектам ракетные удары, пояснив, что дипломатические способы решения проблемы они считают исчерпанными. Ранее Сирию обвинили в применении химического оружия в городе Дума.

Вопрос о применении резолюции «Единство ради мира» поднимался в минувшие выходные 21-22 апреля на неформальной встрече представителей стран – членов СБ ООН в шведской провинции Сконе, на вилле бывшего генсека ООН Дага Хаммершельда. По ее завершении действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что вопрос об ответственности за химатаки в Сирии фактически «полностью парализовал» СБ ООН, но переговоры в Швеции дали надежду на выход из этого «драматического тупика».

Западные страны опасаются, что отсутствие механизма воздействия на Сирию не только даст Дамаску свободу в использовании химоружия, но и нанесет серьезный удар по международному миропорядку, отмечает издание.

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Финансы
Новости

Зарубежное кредитование России резко сократилось

Ведомости
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Объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре-декабре 2017 г. сократился на $8,05 млрд. по сравнению с III кварталом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Снижение произошло главным образом за счет сокращения кредитования иностранными банками российских резидентов, а также за счет оттока из России депозитов, привлеченных от нерезидентов.

Трансграничное сотрудничество в IV квартале 2017 г. сократилось на $8,08 млрд., тогда как с начала года оно устойчиво росло: в I квартале на $2 млрд, во II – на $3,76 млрд и в III – на $2,6 млрд. Последний раз такой рост наблюдался с июня 2012 г. по март 2013 г., до конфликта на Украине, ставшего причиной введения антироссийских санкций в 2014 г. Пик сокращения трансграничного кредитования пришелся на IV квартал 2014 г. – на $17,5 млрд.

В конце 2017 г. новых санкций против России не вводилось, но активно обсуждался возможный запрет США на покупку российского госдолга, а в августе был подписан закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», описывающий рамки возможных ограничений.

В числе возможных внутренних причин сокращения трансграничного кредитования экономист одного из крупных банков назвал возможный отток средств со счетов санируемых финансовых организаций. Объявления о санации «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка как раз пришлись на III-IV кварталы. Директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов также допустил, что происходящее могло быть связано «с оттоками средств иностранных инвесторов из банковской системы, вызванными передачей трех крупных российских банков в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС)», сказал он.

Сокращение трансграничного кредитования также можно объяснить желанием нерезидентов сократить в конце года вложения в Россию, чтобы не отображать их в отчетности, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

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