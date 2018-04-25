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Тулеев назвал своего преемника назначенцем Москвы

У Амана Тулеева, ушедшего в отставку с поста губернатора Кемеровской области после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня», было трое преемников из Кузбасса, а с нынешним исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым он даже не знаком. Об этом сам Тулеев сегодня рассказал депутатам облсовета Кемеровской области, сообщил сайт областного парламента.

«Говорят о том, что врио губернатора «назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева». Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен «сверху, – заявил экс-губернатор. – В то же время хочу сказать, что у меня в числе преемников на пост губернатора было три человека, все они из Кузбасса, фамилий их по понятным причинам я называть не могу».

Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кузбасса 1 апреля, но уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата облсовета. Через неделю – 10 апреля – Тулеев был избран председателем кемеровского облсовета. Пост в облсовете был гарантирован Тулееву как компенсация за уход из губернаторов и пожар в «Зимней вишне» не отменил эти договоренности, пояснил тогда человек, близкий к администрации президента.

Врио губернатора был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, занявший этот пост в начале марта. 5 апреля с ним встретился президент Владимир Путин, который подчеркнул, что Кузбассу нужна эффективная власть, поскольку он, по оценкам правительства, занимает лишь 73-е место по эффективности руководящей команды. Внеочередные выборы губернатора пройдут в сентябре одновременно с выборами в облсовет.