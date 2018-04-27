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ФСБ сообщила о задержании террористов, управляемых через Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Московском регионе группы террористов запрещенной в России организации «Исламское государство», управление которой «осуществлялось с территории Сирии посредством мессенджера Telegram».

Группа из четырех человек прибыла из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет ФСБ, планируя «совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона». После выявления «пособнической базы террористов», а также их связей из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя ФСБ совместно с МВД провела профилактическую спецоперацию, «в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий», говорится в сообщении спецслужбы.

«В результате обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации «Исламское государство», а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами», - сообщает ФСБ.

Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей, обосновав требование террористической угозой. Telegram требование не выполнил. В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос спецслужбы. Мессенджер пытался через Верховный суд признать приказ спецслужбы недействующим, но 13 апреля этгго года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России по иску Роскомнадзора.

После этого Роскомнадзор начал блокировать в том числе ip-адреса некоторых российских и зарубежных компаний. Под удар попали адреса компаний, которые мессенджер Павла Дурова мог использовать для обхода блокировки.