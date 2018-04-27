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СМИ сообщили о погибших в новых столкновениях на границе Израиля с сектором Газа

При возобновившихся столкновениях в секторе Газа на границе с Израилем погибли три палестинца, сотни человек ранены, передает AP.

Власти Израиля заявили, что защищают границу страны. По мнению израильских властей, палестинские лидеры организуют протесты для того, чтобы использовать толпу в качестве прикрытия для совершения вооруженных атак.

В пятницу около тысячи молодых палестинцев собрались в сотнях метров от границы Израиля. Они поджигали шины, метали камни на противоположную сторону. Отдельные группы пытались прорваться через забор, использую взрывчатку. Израильские военные сначала применили слезоточивый газ, после открыли огонь по ним. По словам очевидцев, когда началась стрельба, на некоторое время палестинцы отступили, но потом вновь предприняли попытки прорваться через границу.

Десятки палестинских машин скорой помощи эвакуировали раненых. Чиновники здравоохранения Палестины официально сообщили о трех убитых и 611 раненых, из них 138 человек пострадали от пожара. В свою очередь министерство здравоохранения сектора Газа, подконтрольное группировке «Хамас», сообщило о трех убитых выстрелом в голову и 300 раненых, передает The Times of Israel.

Минобороны Израиля сообщило, что военные предотвратили попытку проникновения протестующих палестинцев на территорию страны. «Сотни мятежников» пытались прорваться через забор.

Как отмечает The New York Times, это уже пятая пятничная акция протеста из еженедельных выступлений палестинцев на границе, объявленных как «Великий марш возвращения». В четырех предыдущих акциях протеста погибли около 40 палестинцев.

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