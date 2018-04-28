МЧС удалило письмо арестованного после пожара в «Зимней вишне» пожарного
С сайта Сибирского регионального центра МЧС исчезла публикация с выдержками из письма кемеровского пожарного Сергея Генина, обвиненного в халатности по делу о гибели людей в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня». По состоянию на 15.40 мск гиперссылка на материал была недоступна (сохраненная копия осталась в кэше Google). После 16.20 публикация вновь появилась на сайте.
Начальник караула кемеровской пожарной части № 2 адресовал письмо семье, коллегам и всем, кто его поддерживает, говорилось в публикации. В своем обращении Генин поблагодарил всех сочувствующих ему и выразил надежду на оправдательный приговор суда. Пожарный рассказал об ощущениях от пребывания в СИЗО и своих эмоциях после предъявления Следственным комитетом (СК) обвинений.
«Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться, – поделился Генин (авторская орфография и пунктуация сохранены). – Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».
«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», – писал Генин. Он подчеркнул, что прибывшие в «Зимнюю вишню» пожарные сделали все, что могли, и призвал коллег беречь себя.
СК обвинил Генина в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне», 13 апреля суд отправил пожарного в СИЗО. По данным следствия, во время пожара в ТЦ бригада под руководством Генина не стала слушать очевидцев, рассказавших о коротком пути к кинотеатру на четвертом этаже здания. В результате пожарные упустили время для спасения людей.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.