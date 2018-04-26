Кремль вступился за МЧС после критики Михалкова
В Кремле знакомы с критическими высказывания в адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в котором якобы «все развалено». Об этом журналистам завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается различных материалов, не во всем они сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомств», — отметил представитель Кремля. Он напомнил, что сотрудники МЧС ежедневно спасают жизни множества людей: «Говорить, что все развалено, было бы неправильно». «Руководству страны все имеющиеся проблемы (МЧС) известны», — добавил Песков, напомнив, что МЧС находится в прямом ведении президента Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что только Следственный комитет России (СКР) может сделать выводы о причинах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которой погибли 60 человек. «Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет. Эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия», — добавил он.
Такое мнение представитель Кремля высказал на просьбу оценить высказывания, прозвучавшие в авторской программе «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова. В своей программе Михалков раскритиковал руководителя министерства Владимира Пучкова. По мнению Михалкова, по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают статистику по пожарам.
Сам Пучков ранее заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные Михалковым факты он назвал «бредом». Песков, в свою очередь, добавил, что ведомство постоянно сообщает о новых фактах расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в том числе о «чудовищных» нарушениях, ставших причиной гибели 60 человек. Пожар произошел 25 марта, среди погибших было много детей.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.