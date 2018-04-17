МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стало замыкание в проводке светодиодного светильника, рассказал директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы имеем дело с коротким замыканием и перегрузкой токоведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там», – заявил Еникеев. По его словам, у светильника был рассеиватель, он оплавился и огненные капли упали в поролоновую яму. Однако окончательную версию озвучит Следственный комитет, подчеркнул Еникеев.
Возгорание в «Зимней вишне» произошло из-за замыкания, вызванного протечкой крыши, писал «Коммерсантъ» вчера со ссылкой на источник. По данным газеты, автоматические выключатели, которые защищают от замыканий и перегрузки, не сработали. Сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем стал плавиться пластик на потолке, говорят источники издания.
Пожар в кемеровской торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта в России прошел день общенационального траура. После произошедшего губернатор области Аман Тулеев подал в отставку.