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Суд объяснил решение оставить в СИЗО экс-директора «Гоголь-центра»

Басманный суд Москвы объяснил, почему отказался перевести бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Суд посчитал, что Следственный комитет, который ходатайствовал о переводе Малобродского под домашний арест, не указал, «почему отпала необходимость в содержании обвиняемого под стражей».

Суд отметил, что ходатайство о замене ареста на домашний арест поступило через восемь дней после рассмотрения вопроса о продлении срока содержания Малобродского в СИЗО. При этом в новом ходатайстве СКР не указал никаких новых обстоятельств.

«Доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотренные ранее, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения», – пояснили в суде (цитата ТАСС).

В пятницу Басманный суд Москвы отказался перевести Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

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