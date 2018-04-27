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Суд отказался перевести экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался перевести из СИЗО под домашний арест бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, который является фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

«Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия», — приводит «РИА Новости» слова судьи Евгении Николаевой.

С ходатайством о переводе Малобродского под домашний арест ранее выступил Следственный комитет. Следователи указывали на возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья. Прокуратура выступила против изменения меры пресечения.

Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Кирилл Серебренников в Басманном суде