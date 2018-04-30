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КНДР переведет часы на южнокорейское время

Объединение временных зон Северной и Южной Кореи состоится 5 мая. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на решение Верховного Народного Собрания КНДР. Пхеньян выполняет обещание лидера страны Ким Чен Ына, данное в ходе встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином 27 апреля. Оно было воспринято как экспромт, но именно это стало «первым практическим шагом для национального примирения и единства», приводит слова Ким Чен Ына северокорейское KCNA.

Идея объединить временные зоны возникла у лидера КНДР в ходе переговоров с коллегой, когда он взглянул на часы, показывающие разное время, пересказывает контекст принятия решения KCNA. Увиденное опечалило Ким Чен Ына, и он «предложил объединить время Севера и Юга, прежде чем делать что-либо еще». Сообщить об этом решено было лишь 29 апреля.

КНДР перешла на собственное время в августе 2015 г., переместив стрелки часов в стране на 30 минут назад. Это объяснялось стремлением отойти от наследия японского колониального правления 1910-1945 гг. Ранее на Корейском полуострове было единое время.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина стала третьим саммитом в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с предыдущим северокорейским лидером Ким Чен Иром встречались действовавшие на тот момент южнокорейские президенты - Ким Дэ Чжун в 2000 г. и Но Мун Хен в 2007 г.